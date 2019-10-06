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РИА НовостиРИА НовостиКиевское «Динамо» одержало 4-ю победу подряд в чемпионате Украины

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"Динамо" играло вдесятером с 49-й минуты: был удален Владимир Шепелев. На 54-й минуте матча красную карточку получил игрок "Колоса" Максим Максименко. "Динамо" одержало четвертую победу подряд в чемпионате и с 20 очками занимает третье место в турнирной таблице, "Колос" (14) идет на шестой строчке.
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