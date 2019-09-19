Киевское "Динамо" переиграло "Мальме" в матче первого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча, прошедшая в столице Украины, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличился Виталий Буяльский.

Киевское «Динамо» одержало победу над «Мальме» в матче Лиги Европы

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