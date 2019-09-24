Футбол
РИА НовостиКиевское «Динамо» победило «Мариуполь» в матче чемпионата Украины
Чемпионат Украины, сегодня
Стадион «Ильичевец»
Мариуполь
Расстановка 4‑4‑2
12
Худжамов
29
Кирюханцев
4
Чоботенко
13
Яворский
75
Корниенко
11
Чурко
17
Горбунов
19
Тищенко
99
Вакула
9
Мишнев
22
Путря
71
Бойко
30
Шабанов
44
Кадар
94
Кендзера
20
Караваев
5
Сидорчук
19
Гармаш
8
Шепелев
7
Вербич
15
Цыганков
41
Беседин
Динамо (Киев)
Расстановка 4‑5‑1
Футболисты киевского "Динамо" обыграли "Мариуполь" в перенесенном матче четвертого тура чемпионата Украины. Встреча, прошедшая в Мариуполе, завершилась со счетом 1:0 в пользу "Динамо".
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