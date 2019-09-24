Футболисты киевского "Динамо" обыграли "Мариуполь" в перенесенном матче четвертого тура чемпионата Украины. Встреча, прошедшая в Мариуполе, завершилась со счетом 1:0 в пользу "Динамо". Гол забил Беньямин Вербич в добавленное ко второму тайму время.

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