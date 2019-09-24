Футбол

РИА НовостиРИА НовостиКиевское «Динамо» победило «Мариуполь» в матче чемпионата Украины

Мариуполь — Динамо (Киев)
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат Украины, сегодня
Стадион «Ильичевец»
Мариуполь
Расстановка 4‑4‑2
12
Худжамов
  
29
Кирюханцев
  
4
Чоботенко
  
13
Яворский
  
75
Корниенко
  
11
Чурко
  
17
Горбунов
  
19
Тищенко
  
99
Вакула
  
9
Мишнев
  
22
Путря
  
71
Бойко
  
30
Шабанов
  
44
Кадар
  
94
Кендзера
  
20
Караваев
  
5
Сидорчук
  
19
Гармаш
  
8
Шепелев
  
7
Вербич
  
15
Цыганков
  
41
Беседин
  
Динамо (Киев)
Расстановка 4‑5‑1
Футболисты киевского "Динамо" обыграли "Мариуполь" в перенесенном матче четвертого тура чемпионата Украины. Встреча, прошедшая в Мариуполе, завершилась со счетом 1:0 в пользу "Динамо". Гол забил Беньямин Вербич в добавленное ко второму тайму время.
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