Футбол

Sport24.ruSport24.ruКиевское «Динамо» подписало игрока юношеской сборной Бельгии

19-летний нападающий сборной Бельгии Ибрагим Каргбо-младший стал игроком киевского «Динамо». Столичный клуб подписал с футболистом контракт на 3,5 года.
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