Футбол
Sport24.ruКиевское «Динамо» подписало игрока юношеской сборной Бельгии
19-летний нападающий сборной Бельгии Ибрагим Каргбо-младший стал игроком киевского «Динамо». Столичный клуб подписал с футболистом контракт на 3,5 года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 19:28, Ашберн
Политика
Назначено голосование по санкциям против России в Сенате США
Комитет по иностранным делам Сената США запланировал голосование по санкциям против России, сообщают информационные агентства.
Музыка
Песня «Тает лед» оказалась о мире между Россией и Украиной
Один из самых популярных треков группы «Грибы» -- «Тает лед» был написан в том числе и об отношениях России и Украины, и о мире между двумя соседними странами.
Политика
Путин запретил продавать смартфоны без российского софта
Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий продавать технику, в том числе смартфоны и компьютеры, без предустановленного российского программного обеспечения.
Здоровье
Более 600 сахалинских семей получают новую выплату на детей
Более 600 сахалинских семей получают новую выплату на детей, не посещающих детский сад.
Армия и оружие
В Сети появилось фото, предположительно, российского «Урана-9» в Сирии
Происшествия
Под Белгородом из-под завалов взорвавшегося дома достали тело мужчины
Под Белгородом из-под завалов взорвавшегося дома в поселке Яковлево спасатели достали тело мужчины. Очевидцы сообщили, что его увозят.
Шоу-бизнес
Звезду «Дома-2» Евгению Феофилактову бросил ливанский жених
Совсем недавно одна из бывших участниц "Дом-2" Евгения Феофилактова говорила о том, что у неё появился возлюбленный - бизнесмен из Ливана Маджид Гиагиа.
Происшествия
Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»
Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.
Футбол
Полузащитник «Локомотива» выразил недоумение методам борьбы с расизмом
Полузащитник московского "Локомотива" и действующий чемпион Европы в составе сборной Португалии Жоау Мария выразил недоумение современным методам борьбы с расизмом.
Общество
Диетолог предупредила о возможном вреде селедки под шубой
Есть селедку под шубой опасно для людей с преддиабетическим состоянием и гипертоникам, сообщила диетолог Елена Соломатина в интервью газете «Вечерняя Москва».
Космос
NASA нашло на Луне обломки индийского аппарата «Викрам»
Лунная орбитальная станция Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) нашла на поверхности спутника Земли обломки индийского аппарата «Викрам», разбившегося в сентябре 2019 года.
Наука
Квантовая физика: о самом сложном простым языком
Сложно представить, как выглядела бы наша цивилизация без классической физики и математики.
Экономика
Contact и Western Union приостановили денежные переводы в Таджикистан
Жители Таджикистана, которые в настоящее время живут и трудятся в России, не смогут перевести деньги в Таджикистан с помощью системы денежных переводов Contact, Western Union и «Близко».
Политика
На Украине заявили об осведомленности о прекращении США военной помощи
Власти Украины еще в июле 2019 года знали о том, что США приостановит военную помощь стране.
Происшествия
Житель иркутского поселка погиб в результате нападения медведя
Житель поселка Витимский в Иркутской области погиб в результате нападения медведя-шатуна, который пробрался к нему в дом.
Технологии
Apple назвала самые популярные в 2019 году приложения для iPhone
Американская компания Apple опубликовала в понедельник список приложений, которые чаще всего скачивали в текущем году владельцы смартфонов iPhone.
Шоу-бизнес
Нарусова рассказала, почему Собчак не живет с Богомоловым
Мать Ксении Собчак Людмила Нарусова в программе «Ты не поверишь!», которая выходит на НТВ, поделилась, почему молодожены до настоящего времени не съехались.
Политика
В Киеве утвердили пять сценариев реинтеграции Донбасса
В офисе украинского президента Владимира Зеленского утвердили сразу пять планов по реинтеграции самопровозглашенных ДНР и ЛНР, рассказали в пресс-службе офиса.
Общество
ГИБДД исключит «площадку» из экзамена на права
ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.
Футбол
«Лион» уступил «Лиллю» в матче чемпионата Франции
"Лилль" нанес поражение "Лиону" в выездном матче 16-го тура чемпионата Франции по футболу.
Экономика
Владелец Louis Vuitton потерял почти $2 млрд из-за угрозы пошлин США
Состояние основного владельца Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) Бернара Арно снизилось на $1,9 млрд после объявления властей США о готовности повысить таможенные пошлины на французские товары, свидетельствуют данные Forbes.
Шоу-бизнес
Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта официально взяла мужское имя
Старшая из биологических детей Анджелины Джоли и Бреда Питта 13-летняя Шайло официально взяла себе имя Джон, пишут СМИ.
Политика
Экс-депутат Рады Онищенко задержан в Германии
"Депутата задержали в Германии", - процитировало агентство УНН заявление представителя пресс-службы САП.
Игры
В сети появились обложки ремейка Resident Evil 3
Общество
Арестованный в США за попытку обойти санкции россиянин не признал вину
Никитин был задержан по обвинению в финансовых махинациях, аналогичные обвинения также выдвинуты против россиянина Антона Черемухина, двоих итальянцев и гражданина CША, сообщило во вторник американское министерство юстиции.
Экономика
Saxo Bank представил прогноз на 2020 год
Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.