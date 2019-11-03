Футболисты киевского "Динамо" разгромили "Львов" в матче 13-го тура чемпионата Украины. Встреча, прошедшая в Киеве в воскресенье, завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев.

Транспорт В России водителям установили новые штрафы с 1 ноября Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, с 1 ноября вступили в силу поправки в законодательство, согласно которым грузовые автомобили, автобусы и легковые авто, рассчитанные на 8 или больше пассажирских мест, должны быть с тахографоми.

Политика Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах В результате оптимизации, подсчитали в 2017 году эксперты Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР) на основании данных Росстата, в период с 2000 по 2015 год количество больниц в России уменьшилось в два раза — с 10,7 тыс. до 5,4 тыс. Количество поликлиник за тот же период снизилось на 12,7% — до 18,6 тыс. учреждений.

Политика Песков назвал кулак Путина «чудесной рекомендацией» Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал показанный Владимиром Путиным на встрече в Светлогорске кулак "чудесно сформулированной рекомендацией".

Авто Обновленный Infiniti QX80 приедет в Россию Накануне стало известно, что обновленная версия флагманского кроссовера Infiniti QX80 доберется до России.

Армия и оружие Американская военная колонна попала под обстрел в Сирии Колонна американских военных в воскресенье, 3 ноября, попала под обстрел у населенного пункта Телль-Тамер в Сирии.

Культура Умерла французская актриса и певица Мари Лафоре Умерла франко-швейцарская певица и актриса Мари Лафоре. Поклонники любили ее композиции Manchester et Liverpool и Mon amour, mon ami.

Футбол Уткин назвал глупцом гендиректора «Чертаново» Известный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал ответ генерального директора футбольного клуба «Чертаново» Николая Ларина на его публикацию по поводу денег с трансферов полузащитников Максима Глушенкова, Наиля Умярова и Антона Зиньковского.

Происшествия Двое детей провалились под лед на пруду в Саратовской области В Татищевском районе Саратовской области двое детей провалились под лед на пруду.

Фигурное катание Золотую медаль Косторной по ошибке отдали американской фигуристке Золотую медаль, которую предполагалось вручить 16-летней россиянке Алене Косторной, Феррари отдал американке Мэрайе Белл, показавшей третий результат.

Общество Диетологи назвали укрепляющие иммунитет продукты Диетологи назвали продукты, помогающие укрепить иммунитет человека, сообщает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Лолита Милявская трогательно поздравила дочь Еву с днем рождения Лолита Милявская трогательно поздравила с днем рождения свою повзрослевшую дочь Еву от Александра Цекало.

Происшествия Россияне не пострадали в ДТП с автобусом во Франции Россиян не оказалось среди пострадавших в результате ДТП с автобусом, следовавшим из Парижа в Лондон.

Футбол Тяжелая травма игрока «Эвертона» привела футболистов в ужас Полузащитник ливерпульского "Эвертона" Андре Гомеш получил перелом ноги в матче 11-го тура чемпионата Англии против лондонского "Тоттенхэма".

Политика Палата представителей проголосовала за процедуру импичмента Трампа Как сообщается, за резолюцию об официальном начале процедуры импичмента президента Соединённых Штатов проголосовали 232 депутата, а против — 196.

Хоккей Хоккеистов Овечкина и Ковальчука заподозрили в наличии гражданства США У хоккеистов Александра Овечкина и Ильи Ковальчука может быть два паспорта — России и США.

Шоу-бизнес Бывший муж Ани Лорак показал женщину, воспитывающую их дочь Софию Ани Лорак, невзирая на болезненный развод, проявила мудрость зрелой женщины и не стала препятствовать встречам экс-супруга и любимой дочки.

Наука Обнаружен полезный эффект холестерина Ученые из шведского Лундского университета провели исследование и выяснили, что для нормальной работы отвечающего за выработку инсулина рецептора необходим холестерин.

Общество Мать девочки из США с родимым пятном на всё лицо поблагодарила россиян Мама маленькой американки Луны Феннер с родимым пятном на всё лицо поблагодарила всех россиян.

Политика Богдан прокомментировал слухи о драке с главой СБУ В высших эшелонах украинской власти снова произошла драка - как сообщает местный журналист Станислав Речинский, в офисе президента страны пытались выяснить отношения с помощью рукоприкладства собственно глава офиса Андрей Богдан и председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов.

Шоу-бизнес Ольга Орлова прокомментировала ссору с Ксенией Бородиной Оказалось, что разлад произошел по причине того, что Орлова закрутила роман с женатым мужчиной, а Бородина не смогла поддержать коллегу в ее выборе.

Происшествия В СБУ пообещали скорые и весомые результаты в деле об убийстве Гандзюк Руководитель Главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар заявил, что Служба безопасности Украины и Генеральная прокуратура в ближайшее время представят обществу новые весомые результаты в деле Екатерины Гандзюк.

Общество СМИ раскрыли зарплаты военнослужащих-контрактников в российской армии Обнародован размер зарплат военнослужащих по контракту в российской армии.