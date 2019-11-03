Футбол
РИА НовостиКиевское «Динамо» разгромило «Львов» в матче чемпионата Украины
Футболисты киевского "Динамо" разгромили "Львов" в матче 13-го тура чемпионата Украины. Встреча, прошедшая в Киеве в воскресенье, завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев.
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Транспорт
В России водителям установили новые штрафы с 1 ноября
Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, с 1 ноября вступили в силу поправки в законодательство, согласно которым грузовые автомобили, автобусы и легковые авто, рассчитанные на 8 или больше пассажирских мест, должны быть с тахографоми.
Новости Рязани вчера в 03:48
Политика
Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах
В результате оптимизации, подсчитали в 2017 году эксперты Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР) на основании данных Росстата, в период с 2000 по 2015 год количество больниц в России уменьшилось в два раза — с 10,7 тыс. до 5,4 тыс. Количество поликлиник за тот же период снизилось на 12,7% — до 18,6 тыс. учреждений.
РБК 08:15
Политика
Песков назвал кулак Путина «чудесной рекомендацией»
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал показанный Владимиром Путиным на встрече в Светлогорске кулак "чудесно сформулированной рекомендацией".
РИА Новости 11:25
Авто
Обновленный Infiniti QX80 приедет в Россию
Накануне стало известно, что обновленная версия флагманского кроссовера Infiniti QX80 доберется до России.
CarsWeek.ru вчера в 02:01
Армия и оружие
Американская военная колонна попала под обстрел в Сирии
Колонна американских военных в воскресенье, 3 ноября, попала под обстрел у населенного пункта Телль-Тамер в Сирии.
Вести.Ru 14:17
Культура
Умерла французская актриса и певица Мари Лафоре
Умерла франко-швейцарская певица и актриса Мари Лафоре. Поклонники любили ее композиции Manchester et Liverpool и Mon amour, mon ami.
Телеканал 360° 07:57
Футбол
«Лестер» оказался сильнее «Кристал Пэлас», Варди забил
«Лестер» в гостях одержал победу над «Кристал Пэлас» (2:0) в матче 11-го тура чемпионата Англии.
Спорт-Экспресс 10:55
Футбол
Уткин назвал глупцом гендиректора «Чертаново»
Известный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал ответ генерального директора футбольного клуба «Чертаново» Николая Ларина на его публикацию по поводу денег с трансферов полузащитников Максима Глушенкова, Наиля Умярова и Антона Зиньковского.
RT на русском 07:16
Происшествия
Двое детей провалились под лед на пруду в Саратовской области
В Татищевском районе Саратовской области двое детей провалились под лед на пруду.
Российская газета 11:51
Фигурное катание
Золотую медаль Косторной по ошибке отдали американской фигуристке
Золотую медаль, которую предполагалось вручить 16-летней россиянке Алене Косторной, Феррари отдал американке Мэрайе Белл, показавшей третий результат.
РБК 07:57
Общество
Диетологи назвали укрепляющие иммунитет продукты
Диетологи назвали продукты, помогающие укрепить иммунитет человека, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:55
Шоу-бизнес
Лолита Милявская трогательно поздравила дочь Еву с днем рождения
Лолита Милявская трогательно поздравила с днем рождения свою повзрослевшую дочь Еву от Александра Цекало.
OAnews 11:45
Происшествия
Россияне не пострадали в ДТП с автобусом во Франции
Россиян не оказалось среди пострадавших в результате ДТП с автобусом, следовавшим из Парижа в Лондон.
Известия 10:18
Футбол
Тяжелая травма игрока «Эвертона» привела футболистов в ужас
Полузащитник ливерпульского "Эвертона" Андре Гомеш получил перелом ноги в матче 11-го тура чемпионата Англии против лондонского "Тоттенхэма".
Газета.Ru 13:27
Политика
Палата представителей проголосовала за процедуру импичмента Трампа
Как сообщается, за резолюцию об официальном начале процедуры импичмента президента Соединённых Штатов проголосовали 232 депутата, а против — 196.
Профиль 31 октября в 15:32
Хоккей
Хоккеистов Овечкина и Ковальчука заподозрили в наличии гражданства США
У хоккеистов Александра Овечкина и Ильи Ковальчука может быть два паспорта — России и США.
Росбалт 12:45
Шоу-бизнес
Алла Пугачева на концерте в Минске обещала вернуться на сцену в 80 лет
Примадонна российской эстрады Алла Пугачева с успехом дала свой прощальный концерт в Минске.
РЕН ТВ вчера в 15:10
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак показал женщину, воспитывающую их дочь Софию
Ани Лорак, невзирая на болезненный развод, проявила мудрость зрелой женщины и не стала препятствовать встречам экс-супруга и любимой дочки.
Вечерний курьер 03:32
Наука
Обнаружен полезный эффект холестерина
Ученые из шведского Лундского университета провели исследование и выяснили, что для нормальной работы отвечающего за выработку инсулина рецептора необходим холестерин.
Телеканал 360° 31 октября в 11:57
Политика
В Кремле заявили, что ГТС Украины развалится без российского газа
Песков отметил, что все упирается в то, - нужен транзит или нет.
Газета.Ru 12:29
Общество
Мать девочки из США с родимым пятном на всё лицо поблагодарила россиян
Мама маленькой американки Луны Феннер с родимым пятном на всё лицо поблагодарила всех россиян.
Rusvesna.su 01:55
Общество
Бутина получила новый российский паспорт
РИА Новости 10:55
Футбол
«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в матче РПЛ
Футболисты «Краснодара» сыграли вничью с «Ростовом» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 10:46
Политика
Богдан прокомментировал слухи о драке с главой СБУ
В высших эшелонах украинской власти снова произошла драка - как сообщает местный журналист Станислав Речинский, в офисе президента страны пытались выяснить отношения с помощью рукоприкладства собственно глава офиса Андрей Богдан и председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов.
Газета.Ru 04:12
Шоу-бизнес
Ольга Орлова прокомментировала ссору с Ксенией Бородиной
Оказалось, что разлад произошел по причине того, что Орлова закрутила роман с женатым мужчиной, а Бородина не смогла поддержать коллегу в ее выборе.
StarHit.ru вчера в 16:00
Происшествия
В СБУ пообещали скорые и весомые результаты в деле об убийстве Гандзюк
Руководитель Главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар заявил, что Служба безопасности Украины и Генеральная прокуратура в ближайшее время представят обществу новые весомые результаты в деле Екатерины Гандзюк.
Украина.ру 08:40
Общество
СМИ раскрыли зарплаты военнослужащих-контрактников в российской армии
Обнародован размер зарплат военнослужащих по контракту в российской армии.
URA.Ru 06:34
Футбол
Президент «Ростова» обратился к фанатам после матча с «Краснодаром»
Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц после ничьей с «Краснодаром» (2:2) в матче 15-го тура чемпионата России призвал не расстраиваться болельщиков после упущенной победы над «быками», сообщает официальный сайт желто-синих.
Спорт-Экспресс 12:51