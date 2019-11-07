Футбол
РИА НовостиКиевское «Динамо» сыграло вничью с «Копенгагеном» в Лиге Европы
Лига Европы, Групповой этап, сегодня
Стадион «Паркен»
Йенс Стаге
|4′
Расмус Фальк
Мохаммед Дарамю
|55′
Зека
|64′
Пьер Бенгтссон
Карло Бартолец
|69′
|70′
Беньямин Вербич
Виктор Фишер
Николай Томсен
|82′
Майкл Сантос
|83′
Виктор Нельссон
|83′
|83′
Артем Шабанов
|88′
Беньямин Вербич
Карлос де Пена
Копенгаген
Расстановка 4‑3‑3
21
Юнссон
2
Варела
4
Папаяннопулос
25
Нельссон
17
Бартолец
6
Стаге
10
Зека
8
Томсен
18
Сантос
9
Сотериу
11
Дарамю
1
Бущан
94
Кендзера
4
Попов
30
Шабанов
16
Миколенко
20
Караваев
5
Сидорчук
8
Шепелев
15
Цыганков
41
Беседин
14
де Пена
Динамо (Киев)
Расстановка 4‑3‑3
Киевское "Динамо" сыграло вничью с датским "Копенгагеном" в матче группового раунда футбольной Лиги Европы. Встреча группы B, прошедшая в четверг в Копенгагене, завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев отличился Йенс Стаге (4-я минута). У гостей гол забил Беньямин Вербич (70).
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