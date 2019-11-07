Киевское "Динамо" сыграло вничью с датским "Копенгагеном" в матче группового раунда футбольной Лиги Европы. Встреча группы B, прошедшая в четверг в Копенгагене, завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев отличился Йенс Стаге (4-я минута). У гостей гол забил Беньямин Вербич (70).

Киевское «Динамо» сыграло вничью с «Копенгагеном» в Лиге Европы

Политика В ООН не стали вносить коррективы в свою работу по предложению РФ Первый комитет Генеральной ассамблеи ООН по проблемам разоружения проголосовал против предложения России о возможности отмены сессии Комиссии по разоружению 2020 года в случае, если визовые проблемы российских дипломатов не будут урегулированы.

Политика Украинцы попытались сорвать выступление замглавреда RT в Страсбурге Украинская делегация попыталась помешать выступлению заместителя главного редактора RT Анны Белкиной на Всемирном форуме за демократию в Страсбурге.

Транспорт Названа стоимость железнодорожных билетов в Крым Ранее сообщалось, что с 8 ноября в продажу поступят билеты на поезда в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга.

Политика Украинская националистка назвала условия для победы Киева над Москвой Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует наладить сотрудничество со своим предшественником Петром Порошенко для того, чтобы Киев одержал победу над Москвой.

Общество Госдума запретит продажу смартфонов без российского ПО Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о запрете продажи смартфонов и компьютеров без российского программного обеспечения (ПО).

Здоровье Первые симптомы рака печени назвали врачи Врачи перечислили первые симптомы, на которые жалуются пациенты с раком печени, об этом проинформировали медицинские специалисты сотрудники центра Исследования рака (Великобритания).

Экономика В Ростовской области снижен прожиточный минимум Величина прожиточного минимума по Ростовской области за III квартал 2019 года в расчёте на душу населения составила 10 тыс. 351 рубль, для трудоспособного населения — 11 тыс. 33 рубля, для пенсионеров — 8 тыс. 377 рублей, для детей — 10 тыс. 752 рубля.

Спорт Российские «пляжники» уступили Ирану на Межконтинентальном кубке Сборная России не смогла занять первое место в группе на проходящем в Дубае Межконтинентальном кубке по пляжному футболу.

Происшествия Против экс-мэра Каспийска возбуждено уголовное дело СУ СКР по Дагестану сообщает о том, что в декабре 2010 года Омаров без проведения торгов передал частному лицу три гектара земли для строительства гостинично-развлекательного комплекса с лодочной станцией.

Технологии «Яндекс» показал беспилотного робота-курьера «Яндекс» начал тестировать робота-курьера, предназначенного для перевозки небольших грузов. Об этом сообщается в блоге компании.

Политика Макрон назвал сценарии развития России У России есть три сценария развития, такое мнение высказал президент Франции Эммануэль Макрон в интервью для журнала The Economist.

Общество Украина готовится к поставкам газа из Молдавии и Румынии По данным компании, станция может обеспечить поставку около 4 млн кубометров газа в реверсном режиме со стороны Румынии и Молдавии к Украине.