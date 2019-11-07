Киевское "Динамо" сыграло вничью с датским "Копенгагеном" в матче группового раунда футбольной Лиги Европы. Встреча группы B, прошедшая в четверг в Копенгагене, завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев отличился Йенс Стаге (4-я минута). У гостей гол забил Беньямин Вербич (70).

Киевское «Динамо» сыграло вничью с «Копенгагеном» в Лиге Европы

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