Футбол

РИА НовостиРИА НовостиКиевское «Динамо» сыграло вничью с «Копенгагеном» в Лиге Европы

Копенгаген — Динамо (Киев)
1 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, сегодня
Стадион «Паркен»
Йенс Стаге
4′
Расмус Фальк
Мохаммед Дарамю
55′
Зека
64′
Пьер Бенгтссон
Карло Бартолец
69′
70′
Беньямин Вербич
Виктор Фишер
Николай Томсен
82′
Майкл Сантос
83′
Виктор Нельссон
83′
83′
Артем Шабанов
88′
Беньямин Вербич
Карлос де Пена
Киевское "Динамо" сыграло вничью с датским "Копенгагеном" в матче группового раунда футбольной Лиги Европы. Встреча группы B, прошедшая в четверг в Копенгагене, завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев отличился Йенс Стаге (4-я минута). У гостей гол забил Беньямин Вербич (70).
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