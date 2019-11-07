Футбол
РИА НовостиКиевское «Динамо» сыграло вничью с «Копенгагеном» в Лиге Европы
Лига Европы, Групповой этап, сегодня
Стадион «Паркен»
Йенс Стаге
|4′
Расмус Фальк
Мохаммед Дарамю
|55′
Зека
|64′
Пьер Бенгтссон
Карло Бартолец
|69′
|70′
Беньямин Вербич
Виктор Фишер
Николай Томсен
|82′
Майкл Сантос
|83′
Виктор Нельссон
|83′
|83′
Артем Шабанов
|88′
Беньямин Вербич
Карлос де Пена
Копенгаген
Расстановка 4‑3‑3
21
Юнссон
2
Варела
4
Папаяннопулос
25
Нельссон
17
Бартолец
6
Стаге
10
Зека
8
Томсен
18
Сантос
9
Сотериу
11
Дарамю
1
Бущан
94
Кендзера
4
Попов
30
Шабанов
16
Миколенко
20
Караваев
5
Сидорчук
8
Шепелев
15
Цыганков
41
Беседин
14
де Пена
Динамо (Киев)
Расстановка 4‑3‑3
Киевское "Динамо" сыграло вничью с датским "Копенгагеном" в матче группового раунда футбольной Лиги Европы. Встреча группы B, прошедшая в четверг в Копенгагене, завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев отличился Йенс Стаге (4-я минута). У гостей гол забил Беньямин Вербич (70).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 22:03, Ашберн
Футбол
«Краснодар» обыграл «Трабзонспор» в Лиге Европы
РИА Новости 14:50
Экономика
Медведев одобрил систему рибейтов в России
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об учреждении субсидий иностранным кинокомпаниям (рибейтов), работающим в России.
Коммерсантъ 14:27
Общество
Президенты России и Казахстана посетили в Омске «Эрмитаж-Сибирь»
В рамках XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана президенты Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев 7 ноября посетили центр «Эрмитаж-Сибирь» в Омске.
REGNUM 19:27
Футбол
Не Щенсны случай: «Локо» упустил ничью в матче с «Ювентусом»
Перед отъездом на матч несколько сотен болельщиков провожали «Юве» на стадион.
Известия вчера в 16:00
Экономика
ФАС проверит сообщения о росте цен на гречку
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит информацию о росте цен на гречку в России, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на начальника управления контроля АПК антимонопольного ведомства Анну Мирочиненко.
Ведомости 07:17
Транспорт
Начинается продажа железнодорожных билетов на поезда в Крым
Продажа билетов на пассажирские поезда в Крым, движение которых запустят в конце декабря, стартуют в пятницу, 8 ноября, сообщила компания "Гранд Сервис Экспресс", которая выбрана оператором этих перевозок.
РИА Новости 16:32
Политика
В ООН не стали вносить коррективы в свою работу по предложению РФ
7 октября стало известно, что около семи человек из российской делегации не получили американские визы, необходимые для участия в сессии первого комитета Генассамблеи ООН, который занимается вопросами разоружения и связанными с ними вопросами международной безопасности.
Известия 16:27
Происшествия
В аэропорту Хабаровска у самолета загорелся двигатель
Двигатель самолета Embraer 190 загорелся при подготовке к вылету в аэропорту Хабаровска.
РБК 19:47
Футбол
Футболист «Зенита» Ракицкий объявил об уходе из сборной Украины
RT на русском вчера в 03:33
Общество
Звезда Comedy Club возмутился разгуливающими по Киеву фашистами
Российская газета 16:04
Общество
Вооруженные люди в шутку захватили студию украинского телеканала
Украинский телеканал «Прямой» показал в прямом эфире постановочный захват студии вооруженными людьми.
Известия 17:47
Общество
Миллениалам предсказали бедность и быструю смерть
Согласно неблагоприятному прогнозу, миллениалов ждет 40-процентное увеличение смертности по сравнению с поколением Х в том же возрасте.
Телеканал 360° 04:25
Здоровье
В Якутии санитарок станции переливания крови понизят до уборщиц из-за новых медицинских стандартов
Очередной виток "модернизации" отечественного здравоохранения может оставить без санитаров станцию переливания крови в Якутске, сообщает Vostok.Today.
Vostok.Today 03:22
Политика
Франция решила пригласить Россию для восстановления Нотр-Дама
Франция подтвердила планы пригласить Россию для участия в реставрации собора Парижской богоматери (Нотр-Дам де Пари).
РБК 21:40
Гаджеты
Камера iPhone 11 Pro Max уступает флагманам Huawei и Xiaomi
Флагман от Apple оказался на высоких позициях, но не самым лучшим. iPhone 11 Pro Max занял только третье место, заработав 117 баллов, столько же оказалось у Samsung Galaxy Note 10+.
The GEEK 12:14
Общество
На складе в Подмосковье обнаружены арестованные картины Ананьевых
Картины хранились на территории одного из складских помещений в городском округе Домодедово.
Аргументы и Факты 16:07
Политика
Украина пообещала найти способ заблокировать «Северный поток-2»
Украина пообещала найти способ заблокировать "Северный поток-2".
Piter.tv 11:25
Политика
Макрон назвал три сценария развития России
Президент Франции Эмманюэль Макрон видит три сценария развития России.
Коммерсантъ 20:54
Футбол
Сигурдссон: «У ЦСКА остались силы на чудо в ЛЕ. Мы будем бороться до конца»
Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон в беседе с корреспондентом Sport24.ru Алиной Матинян подвел итоги матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы с «Ференцварошем» (0:0).
Sport24.ru 18:01
Технологии
В Китае заявили о начале разработки сети 6G
В самой Huawei категорически отвергают все обвинения в свой адрес. Китай стал не первой страной, которая начала разработки сетей 6G.
РБК 14:00
Общество
Ветхие дома в России предложили ремонтировать за счет граждан
Ветхое жилье предлагают ремонтировать за счет граждан до тех пор, пока оно не получит статус аварийного.
Известия вчера в 16:41
Общество
Росгидромет назвал города с наиболее загрязненным воздухом
Более 20 городов, большинство из которых являются промышленными центрами, вошли в список населенных пунктов с наиболее загрязненным воздухом.
ТАСС 08:51
Экономика
Мировой долг достиг рекордных $188 трлн
Объем мирового долга (государственного и частного) достиг 230% мирового ВВП, в абсолютном значении — $188 трлн, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
Коммерсантъ 13:39
Здоровье
Скорые стали лидерами по сокращению числа врачей в прошлом году
Каких врачей стало меньше и почему Больше всего в России за прошлый год сократилось число врачей скорой помощи — их стало меньше на 534 человека.
РБК 16:00
Шоу-бизнес
Видео Кристины Асмус и Ивана Янковского на Мальдивах появилось в Сети
На днях режиссер недавно вышедшего в прокат фильма "Текст" Клим Шипенко опубликовал в своем Instagram-аккаунте видео, на котором запечатлены актеры Кристина Асмус и Иван Янковский во время съемок сцены на Мальдивах.
VSE42.RU 04:50
Хоккей
Сборная РФ по хоккею уступила Финляндии в первом матче Кубка Карьяла
Российские хоккеисты проиграли финнам в стартовом матче первого этапа Еврохоккейтура - Кубка Карьяла.
Аргументы и Факты 14:37
Шоу-бизнес
Кристен Стюарт заявила, что могла бы выйти замуж за Роберта Паттинсона
Lisa.ru вчера в 11:00
Армия и оружие
Американский истребитель выронил учебную ракету над Японией
Американский истребитель F-16 в ходе тренировочного полета над японской префектурой Аомори выронил учебную ракету, сообщает телеканал NHK.
Rambler News Service 01:56
Общество
Производители молока просят правительство помочь с навозом
Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) предложил правительству сократить административные требования к отрасли – такое письмо гендиректор союза Артем Белов направил замруководителя аппарата правительства Юрию Любимову.
Ведомости 16:30