Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессКиевское «Динамо» выбило «Шахтер» из Кубка Украины

«Динамо» в матче 1/8 финала Кубка Украины победило «Шахтер» — 2:1. На 22-й минуте отличился Сергей Сидорчук. Тарас Степаненко в компенсированное ко второму тайму время восстановил паритет в счете. Во втором экстратайме отличился Денис Попов.
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Киевское «Динамо» выбило «Шахтер» из Кубка Украины

Спорт-Экспрессвчера в 16:11

Киевское «Динамо» выбило «Шахтёр» из Кубка Украины

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Киевское «Динамо» в матче с двумя удалениями обыграло «Шахтер» и вышло в 1/4 финала Кубка Украины

Sport24.ruвчера в 16:14

«Шахтер» проиграл киевскому «Динамо» в 1/8 финала

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Киевское «Динамо» одолело «Шахтёр» в 1/16 финала Кубка Украины по футболу

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Не только Хацкевич умел обыгрывать «Шахтёр»: «Динамо» шагает дальше по сетке Кубка

Евро-футбол.рувчера в 16:11

Текстовая трансляция матча КХЛ между «Трактором» и минским «Динамо»

Первый областнойвчера в 09:20
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 05:19, Ашберн
Общество

Правительство утвердило предельный рост тарифов ЖКХ на 2020 год

"Утвердить прилагаемые индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации на 2020 год", - говорится в распоряжении, подписанном премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и опубликованном на сайте кабмина.
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Минфин предложил ввести налог для самозанятых ещё в 19 регионах

Министерство финансов России предложило с 2020 года распространить налоговый режим для самозанятых ещё на 19 регионов.
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Apple купила бренд у компании из Зеленограда

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Директора института ФИАН отпустили под подписку о невыезде

Директор Физического института имени Лебедева (ФИАН) РАН Николай Колачевский после обысков накануне был отпущен под подписку о невыезде.
ТАСС 04:13
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Пентагон обнародовал видео штурма дома аль-Багдади

Американские военные опубликовали видео, на котором, как утверждается, запечатлено начало штурма дома лидера террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.
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Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
РБК вчера в 13:30
Общество

Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»

Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК вчера в 14:04
Армия и оружие

Российские подлодки могут стрелять только с запада на восток

Российские подлодки в Архангельской области могут стрелять только с запада на восток.
URA.Ru вчера в 21:57
Футбол

«Ливерпуль» побил рекорд Кубка английской лиги

Отмечается, что в Кубке лиги «Ливерпуль» одержал восемь побед в серии одиннадцатиметровых, что является рекордом для этого турнира.
REGNUM 05:14
Политика

Путин предложил избавиться от абсурдных требований в спорах с Украиной

Президент России Владимир Путин считает, что от абсурдных требований в арбитражных спорах между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» нужно избавляться, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 14:21
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Появилась новая версия расстрела восьми военнослужащих в Забайкалье

Рядовой Рамиль Шамсутдинов, убивший восьмерых сослуживцев в военной части в поселке Горный в Забайкалье, пошел на преступление после издевательств старослужащих.
Lenta.ru 04:27
Армия и оружие

Южная Корея сообщила о пуске ракеты КНДР в сторону Японского моря

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Армия и оружие

Рига: Прибалтику довели до ручки Россия и Трамп

По логике латвийского политика-политолога получается, что бедная балтийская республика вынуждена страдать из-за России и Трампа, поскольку большие суммы уходят не на социальные нужды, не на зарплаты тем же врачам и учителям, не на создание новых рабочих мест, а на вооружения.
Свободная Пресса 01:11
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Врачи перечислили продукты, которые нельзя повторно разогревать

Эксперты объяснили, что при повторной термической обработке яйца теряют свои полезные свойства. Нежелательно разогревать и мясо.
Вечерний курьер 03:35
Армия и оружие

Армию США сочли слабо подготовленной к противостоянию с Россией и КНР

Американская армия слабо подготовлена к противостоянию с такими «серьезными угрозами» как Россия и Китай, пишет Foreign Policy.
Известия вчера в 19:26
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В семь раз может вырасти штраф за езду без ОСАГО

Штраф для автомобилистов, которые ездят без обязательного страхования, могут повысить в семь раз.
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Пранкеры заставили депутата Рады извиниться за секс-скандал

Как отмечается, Яременко заставил извиниться хакер известный под ником "Джокер".
Газета.Ru 04:06
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Эксперты зафиксировали падение рынка интернет-пиратства в России

По данным экспертов, основными причинами сокращения рынка в этом году стали удар по рекламной модели монетизации пиратских ресурсов, падение «большой тройки» пиратских сетей доставки контента (CDN — content delivery network), которая снабжала контентом до 90% онлайн-кинотеатров в России и СНГ, а также совершенствование антипиратского законодательства и принятие антипиратского меморандума.
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Наука

Ученые выяснили, отчего паутина не гниет

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Культура

Биеннале современного искусства открылась в Новой Третьяковке

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Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами

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Бывшая жена Светлакова рассказала о разводе с ним

Юля рассказала, что решение о разводе далось ей нелегко, но именно это сделать велело ей сердце.
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Число врачей сократилось в 54 регионах России

Минздрав обнаружил сокращение количества врачей: уменьшение числа медиков зафиксировано в 54 регионах, причем два субъекта за год лишились более половины врачей.
Газета.Ru 03:58
Общество

Россияне сочли достойной пенсию в 40 тыс. рублей

Жители России в возрасте от 24 до 45 лет считают "достойной" пенсию в 40 тыс. руб. Такой результат показал опрос сервиса по поиску работы Superjob, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 07:22
Экономика

ФРС США снизила ставку третий раз подряд

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, третий раз подряд снизила базовую процентную ставку на 25 б.п. — с 1,75–2 до 1,5–1,75%, следует из опубликованных материалов ведомства.
РБК вчера в 14:01
Происшествия

Пятилетний ребенок скончался в детском саду в Коми

В детском саду города Ухта (республика Коми) умер пятилетний ребенок.
Известия вчера в 16:35
Происшествия

Более 60 человек погибли в Пакистане в результате пожара в поезде

По меньшей мере 65 человек стали жертвами пожара в пассажирском поезде, следовавшем из Карачи в город Равалпинди на севере Пакистана, десятки пострадали.
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Наука

Необработанное красное мясо является наиболее вредным продуктом

Специалисты провели исследование и выяснили, что самым вредным продуктом является мясо.
Газета DAILY 29 октября в 10:24
Финансы

Сбербанк признал убыток от продажи Denizbank в 73,3 млрд рублей

"На результаты квартала повлияло признание убытка в размере 73,3 млрд рублей от продажи Denizbank, связанного преимущественно с реклассификацией фонда накопленных курсовых разниц из собственных средств в ОПУ (отчет о прибылях и убытках - ИФ), а также уплатой налога на прибыль, произведенной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности", - поясняется в пресс-релизе.
Интерфакс 03:33
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