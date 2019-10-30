Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессКиевское «Динамо» выбило «Шахтер» из Кубка Украины

«Динамо» в матче 1/8 финала Кубка Украины победило «Шахтер» — 2:1. На 22-й минуте отличился Сергей Сидорчук. Тарас Степаненко в компенсированное ко второму тайму время восстановил паритет в счете. Во втором экстратайме отличился Денис Попов.
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Киевское «Динамо» выбило «Шахтер» из Кубка Украины

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Киевское «Динамо» выбило «Шахтёр» из Кубка Украины

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Киевское «Динамо» в матче с двумя удалениями обыграло «Шахтер» и вышло в 1/4 финала Кубка Украины

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Киевское «Динамо» выбило «Шахтер» из Кубка Украины

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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 18:41, Ашберн
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RT на русском вчера в 19:13
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"Монако" в матче 1/16 финала Кубка Лиги одолел "Марсель".
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Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
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Американский беспилотный космический корабль X-37B приземлился на космодроме космического центра Кеннеди во Флориде, говорится в сообщении ВВС США в Twitter.
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Значительная часть недр остается нераспределенной и своевременно не вовлекается в хозяйственный оборот, за период с 2017 года по первое полугодие 2019 года прошло лишь 64% торгов от объявленных, следует из заключения Счетной палаты России.
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