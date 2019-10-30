Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессКиевское «Динамо» выбило «Шахтер» из Кубка Украины

«Динамо» в матче 1/8 финала Кубка Украины победило «Шахтер» — 2:1. На 22-й минуте отличился Сергей Сидорчук. Тарас Степаненко в компенсированное ко второму тайму время восстановил паритет в счете. Во втором экстратайме отличился Денис Попов.
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Киевское «Динамо» выбило «Шахтер» из Кубка Украины

Спорт-Экспрессвчера в 16:11

Киевское «Динамо» выбило «Шахтёр» из Кубка Украины

Чемпионатвчера в 16:16

Киевское «Динамо» в матче с двумя удалениями обыграло «Шахтер» и вышло в 1/4 финала Кубка Украины

Sport24.ruвчера в 16:14

«Шахтер» проиграл киевскому «Динамо» в 1/8 финала

РИА Новостивчера в 16:29

Киевское «Динамо» одолело «Шахтёр» в 1/16 финала Кубка Украины по футболу

RT на русскомвчера в 16:37

Не только Хацкевич умел обыгрывать «Шахтёр»: «Динамо» шагает дальше по сетке Кубка

Евро-футбол.рувчера в 16:11

Киевское «Динамо» выбило «Шахтер» из Кубка Украины

Bookmaker-ratings.ruвчера в 16:30
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Специальный Ryzen 5 3500 для России появляется в продаже

Изначально процессор Ryzen 5 3500 был выпущен AMD специально для компании Hewlett-Packard, которая выбрала его для ряда своих компьютеров серии HP Pavilion Gaming.
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Рассекречена характеристика КГБ на Путина

Известия вчера в 16:01
Экономика

В России в полтора раза вырастут тарифы на электроэнергию

Стоимость электроэнергии в России может увеличиться в полтора раза из-за ратификации Россией Парижского соглашения по климату.
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Дочь известной российской фигуристки Татьяны Навки и пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова выиграла турнир по фигурному катанию.
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В Петербурге прошла панихида по жертвам крушения А321 над Синаем

В Санкт-Петербурге в Троице-Измайловском соборе прошла панихида по жертвам крушения самолёта Airbus A321 над Синайским полуостровом в 2015 году.
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Древнеегипетская мумия кошки с 4 хвостами обнаружена специалистами

Французские эксперты обнаружили в саркофаге тело кошки с 4 хвостами. Сенсационное открытие ученых стало достоянием прессы.
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Счетная палата обнаружила вывод денег на господдержку кино в офшоры

Возможен конфликт интересов В состав экспертных советов 2017 – 2019 годов входили представители киносообщества, которые одновременно претендовали на господдержку, указывает Счетная палата, уточнив, что впоследствии именно их проектам предоставлялись субсидии.
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Согласно консервативному сценарию, в ближайшие три года ожидается ускоряющийся рост экономики — на 3,7%, 3,8% и 4,1% соответственно.
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HBO анонсировал приквел «Игры престолов»

Телеканал HBO рассказал о грядущем приквеле популярнейшего сериала "Игра престолов". Новый проект получит название "Дом дракона".
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Армия и оружие

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Армия и оружие

Армию США сочли слабо подготовленной к противостоянию с Россией и КНР

Американская армия слабо подготовлена к противостоянию с такими «серьезными угрозами» как Россия и Китай, пишет Foreign Policy.
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Зеленскому посоветовали не тратить время на «реинтеграцию» Крыма

Депутат напомнил, что Крым уже более пяти лет находится в составе РФ и никто не намерен обсуждать никакую реинтеграцию.
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Apple купила бренд у компании из Зеленограда

Суть сделки Российская группа компаний ISBC продала Apple свой торговый знак AIRTAG, рассказал РБК источник, знакомый с деталями сделки.
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Общество

Что изменится в жизни россиян с 1 ноября

Переход на суверенный интернет С 1 ноября вступает в силу так называемый закон о суверенном интернете, призванный, как уточняли разработчики инициативы, сформировать на территории страны дублирующую резервную инфраструктуру, которая должна помочь обеспечить бесперебойную работу российского сегмента Сети в случае возможных угроз извне или других нештатных ситуаций.
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Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
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Карри сломал руку в матче против «Финикса»

Защитник клуба НБА "Голден Стэйт" Стефен Карри получил перелом левой руки в матче регулярного чемпионата с "Финиксом", сообщается на официальном сайте "Уорриорз".
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НАТО выбрало кодовое обозначение для российского истребителя пятого поколения Су-57. Об этом сообщает Scramble Magazine.
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Происшествия

Расстрелявшего сослуживцев солдата окунали головой в унитаз

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Конгресс США принял резолюцию против возвращения России в G7

Комитет палаты представителей по иностранным делам конгресса США принял резолюцию против участия России во встречах G7, сообщается на сайте одного из авторов документа конгрессмена Альбио Сайреса.
Ведомости 00:17
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