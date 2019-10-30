Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессКиевское «Динамо» выбило «Шахтер» из Кубка Украины

«Динамо» в матче 1/8 финала Кубка Украины победило «Шахтер» — 2:1. На 22-й минуте отличился Сергей Сидорчук. Тарас Степаненко в компенсированное ко второму тайму время восстановил паритет в счете. Во втором экстратайме отличился Денис Попов.
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Киевское «Динамо» выбило «Шахтер» из Кубка Украины

Спорт-Экспресс16:11

Киевское «Динамо» выбило «Шахтёр» из Кубка Украины

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Киевское «Динамо» в матче с двумя удалениями обыграло «Шахтер» и вышло в 1/4 финала Кубка Украины

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Киевское «Динамо» одолело «Шахтёр» в 1/16 финала Кубка Украины по футболу

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Не только Хацкевич умел обыгрывать «Шахтёр»: «Динамо» шагает дальше по сетке Кубка

Евро-футбол.ру16:11

Киевское «Динамо» выбило «Шахтер» из Кубка Украины

Bookmaker-ratings.ru16:30
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 18:41, Вашингтон
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В МИД Украины заявили, что «Северный поток - 2» угрожает энергобезопасности стран Европы

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В США прокомментировали продление ДСНВ

США следует обсудить с Россией возможность включения в Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ — СНВ-3) новых систем в случае его продления.
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Овечкин забил 23-й гол в овертайме и обновил рекорд НХЛ

Форвард Вашингтона Александр Овечкин обновил свой рекорд НХЛ по голам в овертайме.
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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массового убийства немецкими нацистами воспитанников детского дома в 1942 году в Ейске.
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Решение о понижении ставки стало третьим подряд в 2019 году - ранее подобные решения регулятор принимал в сентябре и июле.
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Муж Вележевой рассказал об инциденте в самолете

Инцидент произошел на борту самолета, вылетавшего из московского аэропорта Шереметьево в Тель-Авив.
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Один человек погиб и двое пострадали при столкновении трех самосвалов в Углегорском районе

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На этой неделе президент РФ Владимир Путин проведет в Калининградской области заседание Госсовета.
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Президент Литвы Гатанас Науседа объяснил, для чего нужны танки на границе с Белоруссией, сообщает Delfi во вторник, 29 октября.
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СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества

Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
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Не кончается пытка: «Терминатор: Темные судьбы»

В четверг в прокат выходит новый «Терминатор», получивший приставку «Темные судьбы».
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Счетная палата обнаружила вывод денег на господдержку кино в офшоры

Возможен конфликт интересов В состав экспертных советов 2017 – 2019 годов входили представители киносообщества, которые одновременно претендовали на господдержку, указывает Счетная палата, уточнив, что впоследствии именно их проектам предоставлялись субсидии.
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В суперсторы превратятся гипермаркеты «Магнита», работающие под вывеской «Семейный плюс».
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Президент России Владимир Путин прокомментировал диалог украинского лидера Владимира Зеленского с националистами на линии соприкосновения в Донбассе.
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Поддержавшим аспиранта МГУ Мифтахова студенткам грозит отчисление

Студентки 4 курса МГУ Фариза Дударова и Марина Ким, собиравшие поручительства в поддержку обвиненного в хулиганстве аспиранта МГУ Азата Мифтахова, уличены в попытке оформить академический отпуск по фальшивым медицинским справкам.
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Новая система будет абсолютно добровольной и позволит россиянам самостоятельно финансировать свою будущую негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.
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Суд арестовал участника акции 27 июля в Москве Павла Новикова

Басманный районный суд на 2 месяца отправил в СИЗО Павла Новикова, обвиняемого в нападении на сотрудника полиции во время несогласованной акции 27 июля в Москве, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
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Норвегия отреагировала на операцию подлодок РФ в Северной Атлантике

Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг прокомментировала операцию подводных лодок ВМФ России в Северной Атлантике.
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Владимир Путин не поедет на саммит АТЭС в Чили

Саммит АТЭС пройдет в Чили в ноябре.
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Дубль Рэшфорда позволил «МЮ» пройти «Челси» в Кубке английской лиги

В матче 1/8 финала «МЮ» одержал выездную победу со счетом 2:1. В составе победителей дублем отметился Маркус Рэшфорд, у хозяев единственный гол забил Миши Батшуайи.
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В ДНР и ЛНР проводят плановые учения силовых структур

«Плановые учения МЧС, МВД и Народной милиции ДНР станут залогом укрепления обороноспособности республики и проверки готовности силовых и государственных структур к ликвидации последствий кризисных ситуаций», — говорится в заявлении.
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