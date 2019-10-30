Футбол
Спорт-ЭкспрессКиевское «Динамо» выбило «Шахтер» из Кубка Украины
«Динамо» в матче 1/8 финала Кубка Украины победило «Шахтер» — 2:1. На 22-й минуте отличился Сергей Сидорчук. Тарас Степаненко в компенсированное ко второму тайму время восстановил паритет в счете. Во втором экстратайме отличился Денис Попов.
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 18:41, Вашингтон
Политика
В МИД Украины заявили, что «Северный поток - 2» угрожает энергобезопасности стран Европы
Газопровод "Северный поток - 2" представляет собой вызов энергетической безопасности стран Восточной Европы, в частности Украины.
Футбол
ФИФА удовлетворена расследованием по выбору России хозяйкой ЧМ-2018
«Что касается процесса выбора мест проведения чемпионатов мира по футболу 2018 и 2022 годов, то, как вы знаете, Майкл Гарсия [бывший глава следственной палаты комитета по этике ФИФА] провел тщательное расследование, и его выводы доступны в опубликованном докладе», – сообщили в ФИФА.
Политика
В США прокомментировали продление ДСНВ
США следует обсудить с Россией возможность включения в Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ — СНВ-3) новых систем в случае его продления.
Хоккей
Овечкин забил 23-й гол в овертайме и обновил рекорд НХЛ
Форвард Вашингтона Александр Овечкин обновил свой рекорд НХЛ по голам в овертайме.
Происшествия
СК возбудил дело о геноциде из-за убийства детей в Ейске в годы ВОВ
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массового убийства немецкими нацистами воспитанников детского дома в 1942 году в Ейске.
Шоу-бизнес
Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске
Экономика
ФРС США в третий раз за год понизила ставку
Решение о понижении ставки стало третьим подряд в 2019 году - ранее подобные решения регулятор принимал в сентябре и июле.
Происшествия
Муж Вележевой рассказал об инциденте в самолете
Инцидент произошел на борту самолета, вылетавшего из московского аэропорта Шереметьево в Тель-Авив.
Происшествия
Один человек погиб и двое пострадали при столкновении трех самосвалов в Углегорском районе
Политика
Владимир Путин проведет в Калининграде заседание Госсовета
На этой неделе президент РФ Владимир Путин проведет в Калининградской области заседание Госсовета.
Армия и оружие
Президент Литвы объяснил наличие танков НАТО у границы
Президент Литвы Гатанас Науседа объяснил, для чего нужны танки на границе с Белоруссией, сообщает Delfi во вторник, 29 октября.
Происшествия
СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества
Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
Кино
Не кончается пытка: «Терминатор: Темные судьбы»
В четверг в прокат выходит новый «Терминатор», получивший приставку «Темные судьбы».
Общество
Счетная палата обнаружила вывод денег на господдержку кино в офшоры
Возможен конфликт интересов В состав экспертных советов 2017 – 2019 годов входили представители киносообщества, которые одновременно претендовали на господдержку, указывает Счетная палата, уточнив, что впоследствии именно их проектам предоставлялись субсидии.
Шоу-бизнес
Рики Мартин стал отцом в четвертый раз
В конце сентября Рики Мартин признался, что скоро снова станет отцом.
Космос
Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе
Общество
«Магнит» переделает гипермаркеты в «суперсторы»
В суперсторы превратятся гипермаркеты «Магнита», работающие под вывеской «Семейный плюс».
Политика
Путин прокомментировал диалог Зеленского с националистами
Президент России Владимир Путин прокомментировал диалог украинского лидера Владимира Зеленского с националистами на линии соприкосновения в Донбассе.
Общество
Поддержавшим аспиранта МГУ Мифтахова студенткам грозит отчисление
Студентки 4 курса МГУ Фариза Дударова и Марина Ким, собиравшие поручительства в поддержку обвиненного в хулиганстве аспиранта МГУ Азата Мифтахова, уличены в попытке оформить академический отпуск по фальшивым медицинским справкам.
Экономика
Россиянам разъяснили новую пенсионную систему
Новая система будет абсолютно добровольной и позволит россиянам самостоятельно финансировать свою будущую негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.
Происшествия
Суд арестовал участника акции 27 июля в Москве Павла Новикова
Басманный районный суд на 2 месяца отправил в СИЗО Павла Новикова, обвиняемого в нападении на сотрудника полиции во время несогласованной акции 27 июля в Москве, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Армия и оружие
Норвегия отреагировала на операцию подлодок РФ в Северной Атлантике
Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг прокомментировала операцию подводных лодок ВМФ России в Северной Атлантике.
Политика
Владимир Путин не поедет на саммит АТЭС в Чили
Саммит АТЭС пройдет в Чили в ноябре.
Футбол
Дубль Рэшфорда позволил «МЮ» пройти «Челси» в Кубке английской лиги
В матче 1/8 финала «МЮ» одержал выездную победу со счетом 2:1. В составе победителей дублем отметился Маркус Рэшфорд, у хозяев единственный гол забил Миши Батшуайи.
Авто
Skoda рассказала о новой Octavia
Четвертое поколение Skoda Octavia выросло в размерах — оно длиннее и шире своего предшественника.
Армия и оружие
В ДНР и ЛНР проводят плановые учения силовых структур
«Плановые учения МЧС, МВД и Народной милиции ДНР станут залогом укрепления обороноспособности республики и проверки готовности силовых и государственных структур к ликвидации последствий кризисных ситуаций», — говорится в заявлении.
Кино
HBO анонсировал приквел «Игры престолов»
Телеканал HBO рассказал о грядущем приквеле популярнейшего сериала "Игра престолов". Новый проект получит название "Дом дракона".