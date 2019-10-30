Футбол

ЧемпионатЧемпионатКиевское «Динамо» выбило «Шахтёр» из Кубка Украины

В матче 1/8 финала Кубка Украины киевское «Динамо» обыграло донецкий «Шахтёр» со счётом 2:1 и вышло в четвертьфинал. Встреча состоялась в Киеве на стадионе «Олимпийский». Обслуживал матч арбитр Виктор Копиевский.
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Киевское «Динамо» выбило «Шахтер» из Кубка Украины

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Киевское «Динамо» выбило «Шахтёр» из Кубка Украины

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