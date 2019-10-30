Футбол
ЧемпионатКиевское «Динамо» выбило «Шахтёр» из Кубка Украины
В матче 1/8 финала Кубка Украины киевское «Динамо» обыграло донецкий «Шахтёр» со счётом 2:1 и вышло в четвертьфинал. Встреча состоялась в Киеве на стадионе «Олимпийский». Обслуживал матч арбитр Виктор Копиевский.
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Не только Хацкевич умел обыгрывать «Шахтёр»: «Динамо» шагает дальше по сетке Кубка
Евро-футбол.рувчера в 16:11
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«В четверг двое подозреваемых в возрасте 16 и 18 лет были экстрадированы в связи с расследованием убийства Адиэля Торати в Петах-Тикве», — приводит РИА Новости сообщение.
RT на русском 05:35
Армия и оружие
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Лидер Каталонии решил дать показания против себя из-за референдума
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ТАСС 05:16
Общество
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РБК вчера в 22:36
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В Петербурге почтили память жертв авиакатастрофы над Синаем
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Российская газета 02:37
Происшествия
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Газета.Ru 05:47
Политика
Глава офиса Зеленского заявил об усталости президента от критики
Президент Украины Владимир Зеленский устал от негатива и очень болезненно воспринимает критику в сторону своей команды, сообщил глава офиса украинского лидера Андрей Богдан.
РИА Новости 03:37
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Долговая нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года
На 1 октября совокупная долговая нагрузка населения по всем видам кредитов достигла 10,6%, свидетельствуют предварительные подсчеты ЦБ.
РБК 05:42
Футбол
Бэйл не досмотрел до конца матч с «Леганесом», но не будет оштрафован
Полузащитник Реала Гарет Бэйл не стал досматривать матч 11-го тура примеры с Леганесом (5:0), сообщает Marca.
Советский спорт 06:34
Происшествия
Число погибших при пожаре в поезде в Пакистане выросло до 25 человек
Двадцать пять человек погибли в результате пожара в поезде в Пакистане, 30 пострадали, сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на полицию.
РИА Новости 00:52
Общество
В Нью-Йорке запретят продавать фуа-гра
Нью-йоркские законодатели приняли законопроект, запрещающий ресторанам и продуктовым магазинам продавать фуа-гра, откормленную печень утки или гуся, которая на протяжении веков считается кулинарным деликатесом.
Газета.Ru 03:23
Космос
Новая карликовая планета обнаружена в Солнечной системе
Космическое тело Гигея из главного пояса астероидов имеет все необходимые параметры, чтобы называться шестой карликовой планетой Солнечной системы.
Мойка78 28 октября в 20:24
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Возможен конфликт интересов В состав экспертных советов 2017 – 2019 годов входили представители киносообщества, которые одновременно претендовали на господдержку, указывает Счетная палата, уточнив, что впоследствии именно их проектам предоставлялись субсидии.
РБК вчера в 17:00
Культура
Международная биеннале современного искусства открылась в Третьяковке
ТАСС 29 октября в 14:48
Происшествия
Минобороны назвало видео «издевательств» в Забайкалье провокацией
Министерство обороны прокомментировало публикацию в СМИ видеозаписи, на которой якобы зафиксированы унижения солдат в воинской части в Забайкалье.
РИА Новости 06:27
Политика
Столтенберг приехал на Украину поддерживать Киев от лица НАТО
Глава НАТО, Йенс Столтенберг, рассказал, зачем Североатлантический совет приехал на Украину. По его словам, это знак поддержки.
Новостной фронт 04:27
Политика
Путин не исключил ужесточения наказания за ошибки врачей
Президент Владимир Путин не исключил ужесточения наказания для медиков за допускаемые ими ошибки.
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Шоу-бизнес
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Анджелина Джоли даже по пути в супермаркет выглядит так же роскошно, как и на красной дорожке.
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Армия и оружие
НАТО выбрало кодовое обозначение для Су-57
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Джиган и Оксана Самойлова станут родителями в четвертый раз
Оксана и Джиган планировали улететь с девочками за границу, воспользовавшись каникулами дочерей, однако супруги не успели купить билеты.
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Происшествия
Судмедэксперт на допросе признал, что «пьяный» мальчик был трезвым
На допросе в Следственном комитете судмедэксперт Сергей Насонов заявил, что на момент гибели мальчик был трезв.
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Политика
Путин призвал обнулить взаимные претензии России и Украины по газу
Газовые консультации Очередной раунд трехсторонних консультаций России, ЕС и Украины о транзите газа в Европу состоялся в понедельник в Брюсселе.
ТАСС вчера в 15:33