Футбол
ЧемпионатКиевское «Динамо» выбило «Шахтёр» из Кубка Украины
В матче 1/8 финала Кубка Украины киевское «Динамо» обыграло донецкий «Шахтёр» со счётом 2:1 и вышло в четвертьфинал. Встреча состоялась в Киеве на стадионе «Олимпийский». Обслуживал матч арбитр Виктор Копиевский.
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В Нарьян-Маре мужчина зарезал ребенка в детском саду
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Gazeta.SPb вчера в 20:32
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Собчак ответила Джабраилову на слова о «головокружительном романе»
Культуромания вчера в 12:37
Транспорт
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ФГУП «Крымская железная дорога» опубликовала в соцсети официальное расписание движения поездов по Крымскому мосту.
Известия 06:15
Общество
Россияне назвали самые счастливые сферы работы
Самые счастливые люди трудятся на госслужбе, в сфере медицины и фармацевтики, говорится в исследовании специалистов Headhunter, передает ТАСС.
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Общество
В Москве начали продавать квартиры площадью 11 квадратных метров
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Коммерсантъ 09:15
Происшествия
Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье
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Lenta.ru 29 октября в 16:05
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Представители НАТО по итогам заседания комиссии НАТО-Украина, состоявшемся в Киеве, заявили, что не видят в настоящее время возможности для нормальной работы с Россией, пока она не изменит свое поведение на мировой арене.
Газета.Ru 08:44
Экономика
Сбербанк понизил ставки по ипотеке
Сбербанк снизил ставки по ипотеке до 9,3%. Об этом 31 октября заявил глава кредитной организации Герман Греф на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.
Известия 08:40
Общество
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BFM.ru 05:38
Политика
Путин поддержал смягчение требований к работающим с наркотиками врачам
Президент России Владимир Путин одобрил предложение медиков о смягчении уголовной ответственности для врачей, которые работают с сильнодействующими обезболивающими препаратами.
РБК 08:31
Политика
В Петербурге показали характеристику КГБ на Путина
Центральный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга показал документы, относящиеся к первым лицам России и города, включая характеристику комсомола на тогдашнего сотрудника КГБ, нынешнего президента Владимира Путина.
РБК вчера в 22:36
Политика
Путин назвал разрыв муниципалитетов с госвластью причиной ряда проблем
Президент России Владимир Путин назвал разрыв между муниципальным и государственным уровнями власти причиной некоторых системных проблем, в том числе в сфере здравоохранения.
РБК 06:49
Здоровье
В ХМАО уничтожили партию рыбы из тюменской деревни Ачиры
В ХМАО уничтожили партию рыбы из озера Андреевское вблизи деревни Ачиры (Тюменская область), жители которой были госпитализированы с подозрением на редкую «гаффскую болезнь».
Вести Урала 00:25
Армия и оружие
Российская «Булава» не может стрелять на запад
Напомним, что разработкой ракеты МБР Р-30 «Булава-30», способной нести ядерный заряд, занимались специалисты Московского института теплотехники.
ГЛАС.RU 02:52
Происшествия
При прорыве теплотрассы в Петербурге пострадал пожилой человек
Из-за прорыва трубы на улице Олеко Дундича в петербургском районе Купчино дороги на юге города заволокло туманом.
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Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике
Известная актриса Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике.
Актуальные Новости вчера в 10:24
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 ноября
Переход на суверенный интернет С 1 ноября вступает в силу так называемый закон о суверенном интернете, призванный, как уточняли разработчики инициативы, сформировать на территории страны дублирующую резервную инфраструктуру, которая должна помочь обеспечить бесперебойную работу российского сегмента Сети в случае возможных угроз извне или других нештатных ситуаций.
Известия вчера в 17:02
Здоровье
Минздрав обнаружил сокращение числа врачей в 54 регионах
По данным Минздрава, в 31-м регионе увеличилось число врачей. В Хакасии произошел рост на 313% — с 1862 до 8476.
РБК 01:30
Транспорт
Первые два диаметра МЦД планируют запустить 21 ноября
Первые два диаметра МЦД планируют запустить 21 ноября, сообщила журналистам первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.
РИА Новости 07:36
Шоу-бизнес
Пригожин объяснил расторжение Фадеевым контрактов со всеми артистами
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Кино
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Официальное название фильма – «Terminator: Dark Fate» («Терминатор: Темные судьбы»), хотя в российском прокате он вышел под названием «Терминатор 6: Феникс».
VN.RU вчера в 23:18
Политика
США обвинили Россию в желании распространить С-400 по всему миру
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Армия и оружие
Турция передаст России 18 пленных сирийских военных
Турция ведет переговоры с Россией о передаче 18 сирийских военных, ранее захваченных в плен, сообщает Daily Sabah со ссылкой на министра обороны Турции Хулуси Акара.
Газета.Ru 09:46
Игры
Компания Valve обновила интерфейс библиотеки игр в Steam
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Шоу-бизнес
Вележева признала вину после скандала в самолете
Заслуженная артистка России Лидия Вележева созналась в том, что вела себя некорректно на борту рейса Москва – Тель-Авив, откуда ее накануне сняли из-за дебоша.
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Солдат-срочник найден повешенным в воинской части под Калугой
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Газета.Ru 05:47
Здоровье
Каждая десятая шапка в России несет смертельную опасность
Врачи заявили об опасности головных уборов для здоровья человека.
ToDay News Ufa 29 октября в 06:42