Киевское "Динамо" продлило победную серию в чемпионате Украины по футболу до пяти матчей, переиграв "Александрию". Встреча 11-го тура, прошедшая в Киеве, закончилась со счетом 1:0. Гол на 32-й минуте забил Виталий Миколенко.

Киевское «Динамо» выиграло у «Александрии» в чемпионате Украины

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