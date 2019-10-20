Футбол

РИА НовостиРИА НовостиКиевское «Динамо» выиграло у «Александрии» в чемпионате Украины

Динамо (Киев) — Александрия
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Украины, сегодня
Стадион «Олимпийский»
Динамо (Киев)
Расстановка 4‑5‑1
1
Бущан
  
94
Кендзера
  
4
Попов
  
30
Шабанов
  
16
Миколенко
  
15
Цыганков
  
29
Буяльский
  
7
Вербич
  
5
Сидорчук
  
20
Караваев
  
22
Родригеш
  
79
Паньков
  
20
Пашаев
  
13
Бухал
  
90
Дубра
  
11
Мирошниченко
  
44
Банада
  
6
Ковалец
  
27
Гречишкин
  
18
Ситало
  
23
Шастал
  
94
Задерака
  
Александрия
Расстановка 4‑3‑3
2 фото
Киевское "Динамо" продлило победную серию в чемпионате Украины по футболу до пяти матчей, переиграв "Александрию". Встреча 11-го тура, прошедшая в Киеве, закончилась со счетом 1:0. Гол на 32-й минуте забил Виталий Миколенко.
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Киевское «Динамо» выиграло у «Александрии» в чемпионате Украины

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