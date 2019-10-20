Футбол
РИА НовостиКиевское «Динамо» выиграло у «Александрии» в чемпионате Украины
Чемпионат Украины, сегодня
Стадион «Олимпийский»
Динамо (Киев)
Расстановка 4‑5‑1
1
Бущан
94
Кендзера
4
Попов
30
Шабанов
16
Миколенко
15
Цыганков
29
Буяльский
7
Вербич
5
Сидорчук
20
Караваев
22
Родригеш
79
Паньков
20
Пашаев
13
Бухал
90
Дубра
11
Мирошниченко
44
Банада
6
Ковалец
27
Гречишкин
18
Ситало
23
Шастал
94
Задерака
Александрия
Расстановка 4‑3‑3
Киевское "Динамо" продлило победную серию в чемпионате Украины по футболу до пяти матчей, переиграв "Александрию". Встреча 11-го тура, прошедшая в Киеве, закончилась со счетом 1:0. Гол на 32-й минуте забил Виталий Миколенко.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 17:47, Вашингтон
Армия и оружие
В Минобороны России заявили о заинтересованности США в ДОН
Начальник управления Минобороны по контролю за выполнением договора (центра по уменьшению ядерной опасности) Сергей Рыжков в интервью газете Вооружённых сил России «Красная звезда» сообщил, что США заявили 21 наблюдательны полёт на 2020 год.
Шоу-бизнес
Зеленский с супругой гостили у Заворотнюк
В конце программы Заворотнюк призналась, что дружит с Зеленским и его супругой и даже неоднократно принимала их у себя дома, передаёт ФАН.
Общество
В РПЦ раскритиковали мужчин за любовь к футболу
Армия и оружие
Американцы разбомбили собственную авиабазу в Сирии
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на сирийское агентство САНА, на уничтоженной базе находилась взлетно-посадочная полоса для военно-транспортных самолетов.
Единоборства
Олег Монгол победил «Руки-базуки» в бою по правилам ММА
Известный блогер Олег Монгол победил Кирилла "Руки-базуки" Терешина в поединке альтернативным правилам смешанных единоборств (MMA), передает "Спорт-Экспресс".
Политика
Welt: Путин побеждает без войны
"Путин достиг того, о чем умные военачальники на протяжении всей истории только мечтали — победы без войны", — пишет автор.
Фигурное катание
Появилось видео исторического проката российской фигуристки
Появилось видео произвольного проката российской фигуристки Анны Щербаковой на первом этапе серии Гран-при Skate America.
Политика
Глава Пентагона прибыл в Афганистан
Кино
Зрители не оценили новую часть «Малефисенты»
Культура
В Третьяковской галерее открылась выставка Василия Поленова
В Третьяковской галерее открылась выставка Василия Поленова В Новой Третьяковке открылась очередная ретроспектива-блокбастер.
Гаджеты
Xiaomi выпустил прошивку MIUI 11
Несколько мобильных устройств Redmi и Xiaomi получили новую версию прошивки MIUI 11.
Авто
Эксперты назвали авто с самыми проблемными АКПП
Автоматические трансмиссии в автомобилях пользуются большим спросом — они позволяют сосредоточиться исключительно на дороге и меньше утомляют, чем «механика».
Общество
Росстандарт придумал, как бороться с недоливом топлива на АЗС
Как рассказал в интервью «Российской газете» руководитель Росстандарта Алексей Абрамов, контролеров при работе методом тайного покупателя вооружат скрытым прибором, который сможет «ловить» недолив на уровне 1%. Кроме того, новый ГОСТ защитит топливораздаточные колонки от приспособлений и вредоносного ПО, обманывающих расходомер.
Происшествия
В Петербурге 10 человек ранены при столкновении маршрутки и трамвая
Как минимум десять человек получили травмы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Общество
Миру предрекли «финансовый армагеддон»
Бывший управляющий Банка Англии Мервин Кинг заявил, что миру грозит новый экономический и финансовый кризис, который будет иметь разрушительные последствия для демократической рыночной системы.
Происшествия
СК: Большинство пассажиров сгоревшего SSJ-100 погибли ещё до посадки
Футбол
Зе Луиш назвал свою девушку жирной свиньёй
Бывший нападающий «Спартака» Зе Луиш жёстко подшутил над своей девушкой Алесей.
Общество
Археологи нашли 30 нетронутых саркофагов с мумиями
Неподалеку от города Луксор, в Долине Царей, археологи нашли 30 деревянных саркофагов времен правления 22-й династии фараонов (945-720 гг. до н. э.). Украшенные яркой росписью, они находятся в отличном состоянии.
Общество
В ПФР рассказали о возможности выхода на пенсию раньше срока
Как пояснили в ПФР, для того, чтобы выйти на пенсию за два года до положенного возраста с учетом переходного периода, необходимо обратиться в центр занятости и получить подтверждение того, что человек не может трудоустроиться.
Энергетика
«Нафтогаз» направит иск к «Газпрому» на $11 млрд
Документы могут направить 1 ноября, сумма требований — $11 млрд, сообщил в Facebook руководитель украинской компании Юрий Витренко.
Армия и оружие
Новое американское оружие установило рекорд дальности стрельбы
По словам представителя Northrop Grumman, пушка оснащена калибром 50 мм, что в два раза больше, чем у предшественника, а также имеет более дальний радиус действия.
Гаджеты
Xiaomi представила свои первые мониторы
Политика
СМИ сообщили о готовности Евросоюза отсрочить Brexit до февраля
Евросоюз готов отсрочить Brexit до февраля 2020 года, сообщает газета Times со ссылкой на дипломатические источники.
Футбол
Карпова сделала дубль за «Севилью», забив первые голы в сезоне
«Севилья» в матче 6-го тура женской Примеры разгромила «Эспаньол» (4:0). Нападающая «Севильи» Надежда Карпова отметилась дублем в этом матче.
Политика
НАТО не видит смысла в моратории на размещение ракет средней дальности
НАТО не видит смысла в предложенном Москвой моратории на размещение ракет средней дальности в Европе, поскольку в альянсе полагают, что Россия уже развернула такие ракеты на своей территории.