Футбол
РИА НовостиКиевское «Динамо» выиграло у «Александрии» в чемпионате Украины
Чемпионат Украины, сегодня
Стадион «Олимпийский»
Динамо (Киев)
Расстановка 4‑5‑1
1
Бущан
94
Кендзера
4
Попов
30
Шабанов
16
Миколенко
15
Цыганков
29
Буяльский
7
Вербич
5
Сидорчук
20
Караваев
22
Родригеш
79
Паньков
20
Пашаев
13
Бухал
90
Дубра
11
Мирошниченко
44
Банада
6
Ковалец
27
Гречишкин
18
Ситало
23
Шастал
94
Задерака
Александрия
Расстановка 4‑3‑3
Киевское "Динамо" продлило победную серию в чемпионате Украины по футболу до пяти матчей, переиграв "Александрию". Встреча 11-го тура, прошедшая в Киеве, закончилась со счетом 1:0. Гол на 32-й минуте забил Виталий Миколенко.
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