Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руКике Санчес Флорес возглавил «Уотфорд»

«Уотфорд» объявил имя нового главного тренера, им стал ещё один испанский специалист Кике Санчес Флорес. Флорес уже работал на посту главного тренера «Уотфорда» в сезоне 2015/16. С ним «шершни» заняли тринадцатое место в турнирной таблице.
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Кисе Санчес Флорес вернулся в «Уотфорд»

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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 14:25, Вашингтон
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