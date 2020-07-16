В РЖД рассматривают возможность увольнения генерального директора «Локомотива» Василия Кикнадзе, а также главного тренера Марко Николича.

Кикнадзе и Николич могут быть отправлены в отставку руководством РЖД

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