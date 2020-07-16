Коронавирус
Vprognoze.ruКикнадзе и Николич могут быть отправлены в отставку руководством РЖД
В РЖД рассматривают возможность увольнения генерального директора «Локомотива» Василия Кикнадзе, а также главного тренера Марко Николича.
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Политика
Президент Польши оценил звонок российских пранкеров
Президент Польши Анджей Дуда посмеялся над розыгрышем российских пранкеров Вована и Лексуса.
Газета.Ru 04:42
Армия и оружие
Новая эпоха: ракетный комплекс С-500 высоко оценили в Египте
В Египте высоко оценили российский зенитный ракетный комплекс С-500.
Российская газета 04:22
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Стриминг-сервис Netflix назвал топ-10 своих самых популярных фильмов
Телеканал 360° 09:29
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Штабы соперников Лукашенко решили объединить усилия на выборах
Штабы трех оппозиционных кандидатов в президенты Белоруссии, двоих из которых не зарегистрировала ЦИК республики, решили объединить усилия на выборах, сообщает портал Tut.by.
РБК 09:46
Армия и оружие
Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной станции
1. Баку угрожает применить высокоточные ракеты Минобороны Азербайджана пригрозило, что может нанести высокоточный ракетный удар по Мецаморской АЭС, если Армения решит обстреливать стратегические объекты Азербайджана.
Lenta.ru 10:26
Энергетика
ФАС и Минэнерго предложили отменить запрет на импорт топлива
«В настоящее время назрела необходимость корректировки обязательных минимальных объемов реализации нефтепродуктов на бирже и предлагаемые меры позволят обеспечить стабильность рынка продаж моторного топлива», — заявил руководитель ФАС России Игорь Артемьев.
Известия 12:42
Общество
Собянин надеется избежать «жесткой вспышки» коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице, скорее всего, удастся избежать повторного введения ограничений из-за коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 02:34
Шоу-бизнес
Первую семью Пригожина выселили из квартиры за долги
По решению суда, первую семью российского продюсера Иосифа Пригожина за долги выселили из квартиры.
Что происходит 07:06
Политика
Медведев объяснил давление США на «Северный поток — 2»
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев объяснил давление американских властей на участников проекта «Северный поток — 2», а также отметил, что строительство газопровода будет завершено, несмотря на «стенания американских друзей».
RT на русском 12:48
Кино
Режиссер «Константина» рассказал о планах на сиквел с Киану Ривзом
В беседе с изданием Slash Film режиссер оригинальной ленты с Киану Ривзом Фрэнсис Лоуренс («Я – легенда») решил прокомментировать ситуацию.
Киноафиша России 07:30
Хоккей
У игрока омского «Авангарда» Сергея Шумакова выявлен коронавирус
Как сообщает Sport.ru со ссылкой на генерального менеджера клуба Алексея Волкова, игрок не участвовал в тренировках.
RuNews24.ru 10:57
Шоу-бизнес
Нюша впервые призналась, что увела бизнесмена Игоря Сивова из семьи
Певица Нюша призналась, что увела из семьи женатого бизнесмена Игоря Сивова, за которого впоследствии вышла замуж.
iReactor 07:41
Спорт
Российский прыгун с шестом Волков может перейти в сборную Беларуси
16-летний российский прыгун с шестом Матвей Волков планирует получить право выступать за сборную Беларуси.
Sports.ru вчера в 04:32
Футбол
Девять представителей ФК «Сочи» заразились коронавирусом
В футбольном клубе «Сочи» произошла вспышка короноавируса. Положительные тесты сдали девять представителей команды.
Коммерсантъ 09:16
Общество
В Гидрометцентре сообщили о жаркой второй половине лета в России
Накануне Вильфанд призвал не надеяться на нормальную погоду из-за потепления климата.
Известия 07:21
Общество
ФСБ получила данные о госизмене Ивана Сафронова от СВР
Служба внешней разведки (СВР) сообщила Федеральной службе безопасности (ФСБ), что советник главы Роскосмоса Иван Сафронов передал чешским спецслужбам сведения, содержащие государственную тайну.
Газета.Ru 07:36
Технологии
Обновление Windows 10 удалило встроенные программы
Очередной обновление Windows 10 принесло ряд проблем пользователям. Из операционной системы пропал целый ряд интегрированных приложений.
News.ru 13:14
Происшествия
В Турции семь человек погибли при крушении самолета-разведчика
Как минимум семь человек погибли в ночь на 16 июля в результате крушения самолета служб безопасности в провинции Ван на востоке Турции, сообщил министр внутренних дел республики Сулейман Сойлу.
Газета.Ru 05:32
Космос
Станция Solar Orbiter прислала первые фотографии Солнца
Космический зонд Solar Orbiter прислал первые фотографии Солнца, сделанные на расстоянии 77 млн км от звезды.
Газета Metro 11:20
Общество
В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек
Коммерсантъ вчера в 16:55
Армия и оружие
В России создан новый легкий бронеавтомобиль Стрела
Военно-промышленная компания ВПК сообщила о разработке нового легкого бронеавтомобиля Стрела, который можно транспортировать на внешней подвеске вертолета типа Ми-8.
Ladaonline вчера в 06:33
Политика
Пушков прокомментировал реакцию Горбачева на обвинения в капитуляции
Сенатор Алексей Пушков оценил реакцию первого президента СССР Михаила Горбачева на обвинения в "геополитической капитуляции".
РИА Новости 10:47
Происшествия
В отношении двух сотрудников «Матросской Тишины» возбуждено дело о взятках на 5 млн рублей
Следствие возбудило по материалам прокуратуры уголовное дело в отношении двух сотрудников СИЗО "Матросская Тишина" о получении взятки в 5 млн рублей.
ТАСС 12:01
Армия и оружие
Атомную подлодку «Князь Олег» спустили на воду в Северодвинске
Торжественная церемония вывода из эллинга ракетного подводного крейсера стратегического назначения Князь Олег состоялась на Севмаше в Северодвинске в четверг, 16 июля.
Политическая Экспертиза 12:50
Экономика
«Роснефть» отозвала иск к РБК на 43 млрд рублей
"Роснефть" отзывает свой иск к принадлежащий Григорию Березкину РБК на 43 млрд рублей.
Газета.Ru 11:42
Происшествия
Подполковника антинаркотического управления задержали в Москве за получение взятки
Начальник 6-го отдела столичного Управления по контролю за оборотом наркотиков Сергей Дмитриев задержан сотрудниками ФСБ при получении полутора миллионов рублей.
Московский Комсомолец 10:07
Футбол
Гайч подпишет с ЦСКА контракт сроком на пять лет
Аргентинский нападающий Адольфо Гайч подпишет с московским ЦСКА контракт сроком на пять лет.
Газета.Ru 06:36
Общество
В России отменили шествие «Бессмертного полка» 26 июля
Акция «Бессмертный полк» не состоится в назначенный день 26 июля, сообщили организаторы.
BFM.ru 09:05
Футбол
Гол Жоаозиньо принес «Динамо» победу над «Уфой» в чемпионате России
Футболисты московского "Динамо" на выезде обыграли "Уфу" в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
РИА Новости 13:02