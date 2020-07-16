Генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе и главный тренер Марко Николич могут быть отправлены в отставку руководством РЖД, если клуб по итогам нынешнего розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ) не обеспечит себе место в Лиге чемпионов.

Кикнадзе и Николич могут быть отправлены в отставку руководством РЖД

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