Футбол
ЧемпионатКикнадзе: последний раз на переговорах оценил Миранчуков в € 85 млн
Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе поделился мнением о стоимости полузащитников команды Алексея и Антона Миранчуков.
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Политика
Оппозиционеры получают 21 из 45 мест в Мосгордуме
По последним данным, КПРФ в Мосгордуме получила 13 мест, «Яблоко» и «Справедливая Россия» — по три.
Коммерсантъ 00:52
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов победил американца Дастина Порье
7 сентября Хабиб Нурмухамедов защитил чемпионский пояс UFC в поединке с американцем Дастином Порье.
Петербургский дневник 07 сентября в 17:45
Теннис
Надаль обыграл Медведева в финале US Open
Российский теннисист Даниил Медведев проиграл в финале Открытого чемпионата США испанцу Рафаэлю Надалю, передает ОТР.
Общественное телевидение России 00:34
Финансы
Центробанк РФ снизил ключевую ставку до 7% годовых
Сегодня, 6 сентября 2019 года, совет директоров Центробанка РФ принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7% годовых.
Саминвестор 01:07
Политика
Все действующие главы регионов побеждают на выборах
По предварительным результатам голосования, все временно исполняющие обязанности глав регионов и действующие губернаторы одерживают победу на прошедших 8 сентября выборах, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 02:45
Общество
В порт Владивостока зашел крупнейший в истории России круизный лайнер
В порту Владивостока пришвартовался крупнейший за историю России круизный лайнер «Спектр морей» (Spectrum of the Seas), передает агентство «Восток-Медиа».
РБК 01:49
Армия и оружие
ОДК планирует усовершенствовать двигатель ПД-14 для самолета МС-21
Двигатель ПД-14 разработан в широкой кооперации предприятий ОДК для узкофюзеляжного среднемагистрального самолета МС-21-300.
РИА Новости 02:24
Политика
Порошенко похвалил себя за обмен пленными
Бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал о своей причастности к обмену заключенными между Москвой и Киевом.
Lenta.ru 07 сентября в 09:45
Общество
В Гидрометцентре пообещали летнюю погоду в сентябре
Теплая погода преимущественно без осадков сохранится в центральных регионах России в течение всей рабочей недели.
Известия 00:27
Политика
Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей
Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей. Об этом стали массово писать средства массовой информации Украины.
Газета.Ru 02:14
Происшествия
Шесть человек погибли при шторме в Крыму
В Крыму в воскресенье, 8 сентября, погибли шесть человек.
Газета.Ru вчера в 17:01
Происшествия
Пропавшую в Тюмени девочку нашли задушенной
Мать девочки обратилась за помощью к волонтерам и в полицию. Она рассказала, что раньше дочь никогда не уходила из дома без предупреждения.
УралПолит.Ru 02:43
Гаджеты
Самые горячие новинки выставки электроники IFA 2019 в Берлине
Техномод вчера в 14:44
Общество
Жители Великобритании обнаружили странное существо
Супруги из британского города Кингстон-апон-Халл в церемониальном графстве Ист-Райдинг-оф-Йоркшир обнаружили у себя во дворе необычное существо, передает Hull Live.
Газета.Ru 01:31
Армия и оружие
Reuters: «Хезболлах» сбила израильский беспилотник на юге Ливана
Отряды шиитской группировки "Хезболлах" сбили на юге Ливана израильский беспилотник в районе деревни Рамие вблизи границы с еврейским государством.
ТАСС вчера в 23:43
Происшествия
В частном доме в Геленджике произошел крупный пожар
Российская газета вчера в 16:28
Футбол
Гризманн обвинил жену в незабитом пенальти в игре с Албанией
Нападающий "Барселоны" и сборной Франции Антуан Гризманн подвел итоги встречи 5-го тура отборочного турнира Евро-2020 с Албанией (4:1).
Бомбардир.ру вчера в 18:41
Политика
Болтон оценил обмен заключенными между Украиной и Россией
Советник президента США Дональд Трамп по национальной безопасности Джон Болтон высказался по поводу произошедшего обмена заключенными между Россией и Украиной.
Газета.Ru вчера в 23:36
Политика
Алексей Текслер выиграл губернаторские выборы в Челябинской области
Челябинск Сегодня 02:26
Кино
Роль игрушечного космонавта Мэтта Мэйсона в фильме сыграет Том Хэнкс
Коллекционная серия игрушечных фигурок, посвященная героической миссии космонавта на Луне, впервые увидела свет в далеком 1966 году и сразу полюбилась американским детям.
Территория новостей 02:09
Культура
«И что с орками?» — Джордж Мартин указал на дыры в сюжете «Властелина колец»
Джордж Мартин никогда не скрывал, что при написании фэнтезийной серии "Песнь льда и пламени", по мотивам которой был снят самый популярный телевизионный сериал в истории "Игра престолов", он черпал вдохновение во "Властелине колец" Дж. Р. Р. Толкина.
Игромания.ру вчера в 16:02
Политика
Нидерланды потребовали от России выдать свидетеля по делу MH17
Генеральная прокуратура Нидерландов потребовала от России выдать Владимира Цемаха, вызволенного из украинской тюрьмы в рамках обмена заключенными.
Lenta.ru 07 сентября в 17:57
Гаджеты
В Сети опубликовали характеристики смартфона Samsung Galaxy M30s
Vevby.ru вчера в 10:20
Энергетика
Нефть Brent подорожала до $62,14 за баррель
Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 по московскому времени составляет $62,14 за баррель, что на $0,6 (0,97%) выше уровня закрытия предыдущей сессии.
Интерфакс 01:41
Политика
Зеленский заявил о договоренности с Путиным о прекращении войны
Возможно, официальное заявление еще готовится. Но по словам Владимира Зеленского он договорился о прекращении конфликта на Донбассе.
Аргументы недели 07 сентября в 10:45
Происшествия
Памфилова заявила, что была готова накормить напавшего на нее человека
РИА Новости вчера в 15:25
Космос
Китайские астрономы зафиксировали неизвестный радиосигнал из космоса
«Сигналы приняты на самом большом в мире сферическом радиотелескопе с пятисотметровой апертурой, они тщательно проверены и обработаны», - цитирует агентство Xinhua заявление специалистов Китайских астрономических обсерваторий при Академии наук КНР.
ТК Звезда 02:14
Кино
Женщину-кошку в новом «Бэтмене» может сыграть темнокожая актриса
Образ Женщины-Кошки в новом фильме Мэтта Ривза о «Бэтмене» может воплотить темнокожая актриса.
Культуромания вчера в 09:22