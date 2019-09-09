Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе поделился мнением о стоимости полузащитников команды Алексея и Антона Миранчуков.

с чего всё началось

Если один из Миранчуков уйдёт, то за бóльшие деньги, нежели Головин.

Кикнадзе: последний раз на переговорах оценил Миранчуков в € 85 млн

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