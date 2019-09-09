Футбол

ЧемпионатЧемпионатКикнадзе: последний раз на переговорах оценил Миранчуков в € 85 млн

Если один из Миранчуков уйдёт, то за бóльшие деньги, нежели Головин.
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с чего всё началось

Кикнадзе: последний раз на переговорах оценил Миранчуков в € 85 млн

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе поделился мнением о стоимости полузащитников команды Алексея и Антона Миранчуков.
Чемпионат02:10

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Кикнадзе: последний раз на переговорах оценил Миранчуков в € 85 млн

Чемпионат02:10

«Локомотив» оценил Миранчуков на переговорах с топ-клубом в 85 миллионов евро

Матч ТВ02:26

Василий Кикнадзе: Кто вам сказал, что Миранчуки сопоставимы по уровню с Головиным

Советский спорт03:32

Кикнадзе назвал стоимость братьев Миранчуков

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Кикнадзе назвал сумму, которую озвучивал на переговорах по братьям Миранчук

RT на русском02:38

Кикнадзе заявил о переговорах о продаже Миранчуков за €85 млн

РБК04:09

«Локомотив» хочет продать Миранчуков за 85-100 млн евро

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Российский журналист и медиаменеджер, телеведущий, спортивный комментатор. С 29 декабря 2018 года - генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив». Сын известного спортивного журналиста Александра Васильевича Кикнадзе.
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Алексей Миранчук
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник московского «Локомотива» и сборной России. Чемпион России в сезоне 2017/2018, обладатель суперкубка России 2019, трёхкратный обладатель Кубка России. Участник чемпионата мира по футболу 2018 года. Заслуженный мастер спорта России. Брат-близнец футболиста Антона Миранчука.
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