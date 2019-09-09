Футбол
ЧемпионатКикнадзе: последний раз на переговорах оценил Миранчуков в € 85 млн
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Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе поделился мнением о стоимости полузащитников команды Алексея и Антона Миранчуков.Чемпионат02:10
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Политика
Google ответила на обвинения во вмешательстве в российские выборы
Компания Google в ответ на обвинения РФ в распространении политической рекламы в «день тишины» сообщила, что поддерживает ответственную политическую рекламу, соответствующую законодательству.
Коммерсантъ 04:23
Политика
«Единая Россия» по экзит-полу набирает 69,9% голосов в Татарстане
«Единая Россия» по данным экзит-пола фонда «Общественное мнение — Татарстан» побеждает на выборах в Госсовет республики с результатом 69,9%. Об этом сообщил социолог Андрей Тузиков на брифинге в пресс-центре регионального ЦИКа.
Коммерсантъ Казань вчера в 13:52
Армия и оружие
Движение «Хезболлах» заявило, что сбило израильский беспилотник
Ливанское движение "Хезболлах" заявило, что его бойцы сбили израильский беспилотник в районе пограничного поселения Рамия в южном Ливане, сообщает ливанский телеканал "Аль-Маядин".
РИА Новости 00:19
Политика
Зеленский позвонил Путину после передачи заключенных
Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский поговорили по телефону и позитивно оценили состоявшийся 7 сентября обмен заключенными.
РБК 07 сентября в 15:48
Политика
В ЕК назвали дату проведения переговоров по газу с Россией и Украиной
В Европейской комиссии назвали дату проведения переговоров по газу с Россией и Украиной.
RT на русском 04:19
Политика
Стали известны первые итоги выборов в Мосгордуму
Опубликованы первые итоги голосования в Московскую городскую думу, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 16:46
Происшествия
Пассажир рейса из Еревана в Москву сообщил о бомбе
Пассажир рейса из Еревана в Москву при посадке сообщил о бомбе в своей ручной клади, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:01
Общество
Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер
Во Владивостоке пришвартовался Spectrum of the Seas — самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в порты России, сообщил РИА Новости представитель морского вокзала города.
РИА Новости вчера в 22:24
Армия и оружие
Генконструктор ОДК сообщил о двигателях для ВМФ взамен украинских
Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) создала линейку отечественных двигателей для кораблей Военно-морского флота (ВМФ) на замену поставлявшимся с Украины, сообщил заместитель генерального директора — генеральный конструктор ОДК Юрий Шмотин в интервью «РИА Новости».
РБК 04:33
Общество
Музейная неделя пройдет в Москве с 9 по 15 сентября
В Музее современного искусства и Музее Вадима Сидура открывается выставка Ильмиры Болотян "Нематериальный труд", состоящая из 10 работ.
Москва 24 01:51
Энергетика
Оман не верит в возможность роста цены нефти до $80 за баррель
Министр нефти и газа Омана Мухаммед бен Хамад ар-Румхи считает, что рост цены нефти до $80 за баррель крайне маловероятен, поэтому производителям нефти нужно быть более рациональными и жить в текущих условиях с ценой на уровне около $60 за баррель.
ТАСС 03:42
Теннис
Медведев поднялся на четвертое место в рейтинге ATP
Российский теннисист Даниил Медведев поднялся в обновленном рейтинге ATP на одну строчку и теперь занимает четвертую позицию.
ProstoProSport 02:15
Происшествия
Два человека погибли при столкновении трех микроавтобусов в Ленобласти
Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что на трассе в Лужском районе столкнулись два микроавтобуса с пассажирами, погибли два человека.
ТАСС 04:14
Технологии
Россияне смогут купить алкоголь и табак по смартфону вместо паспорта
Вице-премьер РФ Максим Акимов заявил, что по электронным паспортам можно будет купить алкоголь и табачную продукцию.
Газета.Ru 03:53
Происшествия
В Краснодаре дерево упало на воспитанников детского сада
Дерево упало на воспитанников детсада в Краснодаре во время прогулки: пострадали воспитатель и двое малышей, один из которых находится в тяжелом состоянии, сообщает прокуратура Краснодарского края.
РИА Новости 04:25
Театры
Марка Захарова выписывают из больницы
Художественного руководителя московского театра "Ленком" Марка Захарова, который был госпитализирован с воспалением легких в одну из столичных больниц, сегодня выписывают.
Российская газета 03:47
Общество
В онкоцентре Блохина опровергли сообщения о массовом увольнении врачей
Ранее СМИ сообщили, что в НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина массово увольняются врачи.
Ридус 04:01
Наука
Австралийские ученые нашли связь бессонницы и беспокойного детства
Дети, которые не соблюдают распорядок сна и имеют проблемы с поведением, зачастую сталкиваются с бессонницей, достигая зрелого возраста.
VSE42.RU 01:12
Происшествия
В ДТП в Краснодарском крае погибли пять человек
В результате ДТП погибли все, кто находился в машинах - пять человек.
Российская газета вчера в 19:10
Космос
Модуль потерян, но индийская миссия на Луне не закончена
Связь с посадочным модулем «Викрам» была потеряна на высоте 2,1 километра над поверхностью Луны, заявил специалист Индийской организации космических исследований (ISRO), 7 сентября сообщает издание The Hindu.
Красная весна 07 сентября в 08:34
Кино
«Оно-2» стал лидером российского проката в выходные
iReactor 00:33
Политика
Биатлонист Антон Шипулин лидирует на выборах в Госдуму на Урале
Российская газета вчера в 12:56
Политика
ЦИК подвела предварительные итоги выборов
К 10:00 мск Центризбирком подвел предварительные итоги подсчета 99% протоколов на региональных выборах.
РБК 04:26
Политика
Зеленский консультировался с европейскими лидерами по передаче Цемаха
Помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что президент Владимир Зеленский консультировался с некоторыми европейскими лидерами относительно передачи свидетеля по уголовному делу о крушении Boeing (MH17) в 2014 году Владимира Цемаха.
РИА Новости 02:37
Происшествия
Грузовое судно перевернулось у берегов США
Российская газета вчера в 18:32
Хоккей
«Монреаль» не собирается возвращать Маркова
В прошедшем сезоне 40-летний Марков выступал в КХЛ за «Ак Барс». В регулярном чемпионате защитник провел 49 матчей, набрав 14 (2+12) очков.
Спорт БИЗНЕС Online 01:30
Общество
Шведский ученый предложил поедать людей для спасения планеты
Ученый-бихевиорист из Швеции Магнус Сёдерлунд в качестве решения экологических проблем предложил поедать человеческие трупы, пишет The New American.
Известия вчера в 18:47
Экономика
В России увеличат детские пособия
Из федерального бюджета России планируют выделить втрое больше средств на выплаты пособий в связи с рождением или усыновлением первого ребенка.
Lenta.ru 00:25
Кино
«Джокер» получил главный приз Венецианского кинофестиваля
Обладателем "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля стал фильм "Джокер" режиссера Тодда Филлипса, передает РИА Новости.
Москва 24 07 сентября в 15:00