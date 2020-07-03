Коронавирус
РБККим Чен Ын объяснил отсутствие коронавируса в Северной Корее
Северной Корее удалось не допустить проникновения коронавирусной инфекции на территорию страны благодаря слаженности народа и действиям ЦК Трудовой партии. Об этом заявил председатель партии Ким Чен Ын, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
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Общество
Бездомные и мигранты начали захватывать дома россиян в Испании
Местные СМИ отмечают, что, к примеру, на территории Испании, которую уже настигла очередная волна коронавирусной инфекции, захват домов непрошеными гостями может стать огромной проблемой, так как закон Испании декларирует право на жилье для всех граждан.
Evo-rus.com 30 июня в 07:08
Общество
Обвинение запросило шесть лет колонии для псковской журналистки Прокопьевой
В Псковском областном суде проходят прения по делу журналистки Светланы Прокопьевой, обвиняемой в оправдании терроризма.
Коммерсантъ 04:42
Общество
Представители местных НКА приняли участие в голосовании
Руководители местных национально-культурных автономий Азнакаевского муниципального района приняли активное участие в Общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ.
Маяк (Азнакаево) вчера в 05:29
Общество
В США зафиксирован новый рекорд заражений коронавирусом
В США зафиксирован новый рекорд по числу заражений коронавирусом: 55 тысяч случаев за сутки.
Lenta.ru 03:22
Политика
Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО
Результаты голосования по поправкам к Конституции в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло прозрачно и достоверно.
RT на русском вчера в 06:32
Энергетика
Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн
Польская энергетическая компания PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат, заявил глава компании Ежи Квечиньский.
Коммерсантъ 01 июля в 13:16
Общество
Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю
Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
Известия 02:36
Шоу-бизнес
Мирослава Карпович прокомментировала слухи о романе с Павлом Прилучным
Поклонники стали приписывать Павлу Прилучному роман с коллегой по актерскому цеху Мирославой Карпович.
Аргументы недели вчера в 11:49
Армия и оружие
ВМФ РФ приступил к подбору экипажей для двух новых вертолетоносцев
Членов команд отбирает Главкомат ВМФ РФ.
Evo-rus.com 03:55
Здоровье
На Северном Кавказе выявлено меньше всего больных раком
По данным минздрава, в 2019 году самый высокий показатель заболеваемости онкологическими заболеваниями был установлен в Архангельской области (566,2 впервые выявленных случая на 100 тыс. населения).
REGNUM 02:00
Происшествия
Скрывавшийся девять лет экс-чиновник продал четыре МиГ-31 по 153 рубля
Бывший чиновник Росрезерва Андрей Силяков продал за 612 рублей четыре истребителя МиГ-31.
РИА Новости вчера в 21:05
Общество
СК расследует пять уголовных дел о преступлениях нацистов в годы войны
Следственный комитет расследует пять уголовных дел по фактам преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны.
ТАСС вчера в 12:02
Политика
В США назвали «ужасными» российские «Буревестник» и «Посейдон»
Спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршал Биллингсли назвал "ужасными" российские проекты ракет "Буревестник" и "Посейдон".
Газета.Ru 02:53
Происшествия
В Татарстане отменили приговор по делу о насилии над ребёнком
RT на русском 02:53
Политика
Путин высказался о голосовавших против поправок к Конституции России
Президент России Владимир Путин 2 июля заявил, что понимает людей, проголосовавших против поправок к Конституции, так в стране еще много нерешенных проблем.
Известия вчера в 08:53
Армия и оружие
Сирийские военные перехватили американский конвой: опубликовано видео
Военнослужащие Сирийской арабской армии, которые дислоцируются на одном из КПП вдоль дороги Хасаке - Тель-Брак на северо-востоке Сирии проявили решительность и перехватили американский конвой, попытавшийся проехать через этот контрольно-пропускной пункт.
Shraibikus News 02:14
Политика
США рассказали о подготовке саммита G7 с участием России
Посол США в России Джон Салливан рассказал о подготовке саммита G7 в расширенном формате с участием еще четырех стран.
Lenta.ru 04:39
Общество
Amazon снимет сериал по вселенной культовой компьютерной игры Fallout
Amazon Studios и компания Bethesda объявили о съемках сериала по культовой компьютерной игре Fallout.
Накануне.Ru 02:49
Экономика
Глава «Почты России» рассказал о «большой дискуссии» из-за маркетплейса
Акимов отметил, что владельцы крупных маркетплейсов в России являются одновременно и конкурентами, и партнерами для компании, поскольку используют «логистическую трубу» «Почты России».
РБК 04:00
Общество
Сдавать ЕГЭ готовятся более 35 тыс. петербуржцев
Всего перенесённый из-за COVID-19 экзамен готовятся сдавать 35,7 тыс. жителей Северной столицы: 24 тыс. — это выпускники школ 2020 года, 3 тыс. — окончившие учреждения профессионального образования горожане, 8 тыс. — выпускники прошлых лет.
DP.RU вчера в 07:48
Происшествия
СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске
RT на русском вчера в 04:33
Кино
Режиссер Кристофер Нолан запретил актерам сидеть на стульях на съемках
Режиссер Кристофер Нолан запретил актерам сидеть на стульях на съемочной площадке. Об этом стало известно из материала Indiewire.
Piter.tv вчера в 07:28
Общество
Росавиация продлила до 1 августа запрет на зарубежные рейсы
Москва, 3 июля 2020, 10:05 — REGNUM Росавиация продлила запрет на международное авиасообщение до 1 августа 2020 года, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
REGNUM 03:05
Общество
Расчет отпускных после нерабочих дней для неработающих, работающих и удаленщиков
Если же работник в период действия Указов не освобождался от работы и в табеле учета рабочего времени у него указаны рабочие дни, то этот период и суммы выплат за него учитываются при исчислении среднего заработка.
ИА Клерк.Ру вчера в 00:58
Футбол
«Бавария» подписала контракт с футболистом «Манчестер Сити»
Мюнхенская «Бавария» подписала контракт с полузащитником Лероем Сане, ранее выступавшим за «Манчестер Сити».
РБК 04:10