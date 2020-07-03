Лидер КНДР Ким Чен Ын объяснил отсутствие случаев заражения коронавирусом в стране. По его словам, это стало возможным благодаря работе Трудовой партии и слаженности населения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Общество У академика РАН нашли недвижимость на полмиллиарда рублей Директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России Талия Хабриева оказалась владелицей недвижимости общей стоимостью почти полмиллиарда рублей. 44

Политика Назарбаев заявил, что чувствует себя хорошо и приступает к работе Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выздоровел после заражения коронавирусом, чувствует себя хорошо и приступает к полноценной работе.

Происшествия СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске «Возбуждено уголовное дело по факту причинения четырёхлетней девочке тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК России)», — говорится в сообщении пресс-службы областного главка СК. 411

Футбол Уткин прокомментировал заявление Черчесова о поправках в конституцию Российский блогер Василий Уткин призвал главного тренера сборной России Станислава Черчесова посмотреть выпуск «КраСавы», посвященный детским школам во Владивостоке.

Общество Более 10 тысяч выпускников подмосковных школ сдадут ЕГЭ 3 июля Более 10 тысяч выпускников подмосковных школ сдадут Единый государственный экзамен (ЕГЭ) 3 июля, сообщила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Наука Разработана формула для сравнения возраста человека и собаки Во время изучения молекулярных изменений в геноме с течением времени американскими учеными была разработана формула, которая способна более точно сравнить возраст собаки и человека. 8

Технологии ЦКР-ТПИ Роснедр согласовала технический проект разработки Дыбрынского уранового месторождения, представленный АО «Хиагда» Дыбрынское месторождение входит в состав Хиагдинского рудного поля, которое отрабатывается АО «Хиагда» в Баунтовском эвенкийском районе Республики Бурятия.

Здоровье Известно, где в Башкирии чаще всего заражаются сифилисом и гонореей В 2018 году зарегистрировали столько же заболевших (1,9). По данным экспертов, в регионе заболеваемость сифилисом ниже среднероссийского показателя (14,2) на 19,7% и по ПФО (12,7) – на 9,9%. Гонореей в прошлом году заболели 204 человека (5,04).