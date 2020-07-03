Коронавирус
Lenta.ruКим Чен Ын объяснил отсутствие заражений коронавирусом в КНДР
Лидер КНДР Ким Чен Ын объяснил отсутствие случаев заражения коронавирусом в стране. По его словам, это стало возможным благодаря работе Трудовой партии и слаженности населения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
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Авто
Новая модель Suzuki Across стала копией Toyota RAV4
Evo-rus.com 10:39
Происшествия
Дочери экс-вратаря «Зенита» Малафеева грозит до 15 лет тюрьмы
Несовершеннолетней дочери бывшего вратаря санкт-петербургского ФК «Зенит» Вячеслава Малафеева грозит тюремное заключение сроком до 15 лет по обвинению в торговле наркотиками.
Известия 16:40
Общество
У академика РАН нашли недвижимость на полмиллиарда рублей
Директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России Талия Хабриева оказалась владелицей недвижимости общей стоимостью почти полмиллиарда рублей.
Секрет фирмы 05:21
Армия и оружие
В России запустили серийное производство автомата А-545 для «Ратника»
Автомат А-545 для боевой экипировки «Ратник» запущен в серийное производство в России. Это оружие считается прямым конкурентом АК-12.
iReactor 02:49
Происшествия
На Сахалине нашли тело младенца с этиловым спиртом в организме
По информации следователей, тело ребенка было обнаружено в квартире, где проживала мать девочки с сожителем.
ТАСС 20:20
Политика
Назарбаев заявил, что чувствует себя хорошо и приступает к работе
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выздоровел после заражения коронавирусом, чувствует себя хорошо и приступает к полноценной работе.
ТАСС 21:44
Политика
Глава НАО заявил об отказе объединяться с Архангельской областью
Ненецкий автономный округ отказался от объединения с Архангельской областью, напомнил в беседе с РБК врио главы региона Юрий Бездудный.
РИА Новости 15:40
Экономика
Россияне смогут получить новую выплату по 6 500 рублей на человека
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о том, что в скором времени россиян ждет новая мера господдержки, затрагивающая около 1,5 миллиона человек.
Live24 12:15
Происшествия
В Бурятии выявили более трёх тысяч случаев заражения SARS-CoV-2
REGNUM вчера в 22:47
Происшествия
СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске
«Возбуждено уголовное дело по факту причинения четырёхлетней девочке тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК России)», — говорится в сообщении пресс-службы областного главка СК.
RT на русском 04:33
Футбол
Уткин прокомментировал заявление Черчесова о поправках в конституцию
Российский блогер Василий Уткин призвал главного тренера сборной России Станислава Черчесова посмотреть выпуск «КраСавы», посвященный детским школам во Владивостоке.
ProstoProSport 05:24
Экономика
Минфин решил более чем вдвое увеличить заимствования в 2020 году
Минфин России планирует увеличить объем валовых заимствований до 5 трлн руб. в 2020 году, сообщил журналистам заместитель министра финансов Владимир Колычев.
РБК 14:06
Общество
Более 10 тысяч выпускников подмосковных школ сдадут ЕГЭ 3 июля
Более 10 тысяч выпускников подмосковных школ сдадут Единый государственный экзамен (ЕГЭ) 3 июля, сообщила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.
Lenta.ru 10:24
Происшествия
В МВД наказали командира роты из-за одинаковых жетонов у полицейских
«За нарушение требований должностного регламента дисциплинарное взыскание объявлено командиру роты 2-го оперативного полка полиции ГУ МВД России по городу Москве», — сообщили в ведомстве.
РБК 16:14
Наука
Разработана формула для сравнения возраста человека и собаки
Во время изучения молекулярных изменений в геноме с течением времени американскими учеными была разработана формула, которая способна более точно сравнить возраст собаки и человека.
Rusargument 16:55
Армия и оружие
Израильские самолёты были замечены в небе за несколько часов до взрыва на иранском ядерном объекте. Видео
Avia.pro 17:24
Общество
Жители семи районов Екатеринбурга выиграли автомобили
Каждый автомобиль Volkswagen Polo достался жителям семи районов Екатеринбурга.
Уральский меридиан 06:06
Политика
Лукашенко заявил, что россияне и украинцы завидуют белорусам
Александр Лукашенко заявил, что россияне и украинцы завидуют белорусам, которые живут "в безопасной, спокойной стране".
РИА Новости 14:05
Общество
В Волгоградской области проголосовали за возврат к московскому времени
По предварительным данным, за переход на московское время выступили более 65% жителей Волгоградской области, против — порядка 34%.
РБК 14:20
Общество
В Минобороны РФ сообщили о состоянии добровольцев, тестирующих вакцину
Москва, 3 июля 2020, 05:39 — REGNUM Испытания российской вакцины от коронавируса, созданной при участии Минобороны России, проходит благополучно для добровольцев.
REGNUM 22:39
Технологии
ЦКР-ТПИ Роснедр согласовала технический проект разработки Дыбрынского уранового месторождения, представленный АО «Хиагда»
Дыбрынское месторождение входит в состав Хиагдинского рудного поля, которое отрабатывается АО «Хиагда» в Баунтовском эвенкийском районе Республики Бурятия.
НИА Бурятия 22:22
Экономика
«Ъ»: промышленники хотят выйти из списка системообразующих предприятий
Многие компании, включенные в список системообразующих предприятий, заявили о желании выйти из него, пишет газета «Коммерсантъ».
BFM.ru 08:53
Здоровье
Известно, где в Башкирии чаще всего заражаются сифилисом и гонореей
В 2018 году зарегистрировали столько же заболевших (1,9). По данным экспертов, в регионе заболеваемость сифилисом ниже среднероссийского показателя (14,2) на 19,7% и по ПФО (12,7) – на 9,9%. Гонореей в прошлом году заболели 204 человека (5,04).
UfacityNews.ru 01:59
Общество
Росавиация продлила запрет на международные перелеты до 1 августа
Росавиация продлила запрет на въезд в Россию иностранных граждан и лиц без гражданства до 1 августа 2020 года.
Известия 16:44
Авто
Премьера бюджетного кроссовера Nissan Magnite состоится 16 июля
Премьера автомобиля, который будет меньше и дешевле актуального Nissan Juke, состоится ровно через две недели, 16 июля.
Тарантас Ньюс 06:18
Общество
В Казахстане с 5 июля на две недели введут карантин из-за коронавируса
С 5 июля в Казахстане введут двухнедельный карантин, сообщила пресс-служба правительства.
РИА Новости 03:37
Здоровье
Минздрав РФ назвал регионы с самым большим числом жителей с ожирением
Больше всего людей с ожирением в прошлом году в России было выявлено в Новгородской области, Алтайском крае и Ленинградской области.
Известия 21:09
Политика
Захарова прокомментировала заявление США о голосовании по поправкам
Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала США не вмешиваться во внутренние дела других стран.
РИА Новости 15:23
Общество
Бездомные и мигранты начали захватывать дома россиян в Испании
Стало известно, что в странах Европы население начало массово заниматься сквоттингом, то есть самовольно захватывать пустующие дома.
ToDay News Ufa 30 июня в 11:38
Общество
В Минобрнауки рассказали о праве вузов перенести начало учебного года
«Первое — уже сегодня по законодательству университеты по решению учёного совета имеют право перенести начало учебного года на срок вплоть до двух месяцев», — цитирует Афанасьева ТАСС.
RT на русском 08:27