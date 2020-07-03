Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruКим Чен Ын объяснил отсутствие заражений коронавирусом в КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын объяснил отсутствие случаев заражения коронавирусом в стране. По его словам, это стало возможным благодаря работе Трудовой партии и слаженности населения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
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В России запустили серийное производство автомата А-545 для «Ратника»

Автомат А-545 для боевой экипировки «Ратник» запущен в серийное производство в России. Это оружие считается прямым конкурентом АК-12.
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На Сахалине нашли тело младенца с этиловым спиртом в организме

По информации следователей, тело ребенка было обнаружено в квартире, где проживала мать девочки с сожителем.
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Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о том, что в скором времени россиян ждет новая мера господдержки, затрагивающая около 1,5 миллиона человек.
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СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске

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Уткин прокомментировал заявление Черчесова о поправках в конституцию

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Общество

Более 10 тысяч выпускников подмосковных школ сдадут ЕГЭ 3 июля

Более 10 тысяч выпускников подмосковных школ сдадут Единый государственный экзамен (ЕГЭ) 3 июля, сообщила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.
Lenta.ru 10:24
Происшествия

В МВД наказали командира роты из-за одинаковых жетонов у полицейских

«За нарушение требований должностного регламента дисциплинарное взыскание объявлено командиру роты 2-го оперативного полка полиции ГУ МВД России по городу Москве», — сообщили в ведомстве.
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Наука

Разработана формула для сравнения возраста человека и собаки

Во время изучения молекулярных изменений в геноме с течением времени американскими учеными была разработана формула, которая способна более точно сравнить возраст собаки и человека.
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Израильские самолёты были замечены в небе за несколько часов до взрыва на иранском ядерном объекте. Видео

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Жители семи районов Екатеринбурга выиграли автомобили

Каждый автомобиль Volkswagen Polo достался жителям семи районов Екатеринбурга.
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Лукашенко заявил, что россияне и украинцы завидуют белорусам

Александр Лукашенко заявил, что россияне и украинцы завидуют белорусам, которые живут "в безопасной, спокойной стране".
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В Волгоградской области проголосовали за возврат к московскому времени

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В Минобороны РФ сообщили о состоянии добровольцев, тестирующих вакцину

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Минздрав РФ назвал регионы с самым большим числом жителей с ожирением

Больше всего людей с ожирением в прошлом году в России было выявлено в Новгородской области, Алтайском крае и Ленинградской области.
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Политика

Захарова прокомментировала заявление США о голосовании по поправкам

Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала США не вмешиваться во внутренние дела других стран.
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Бездомные и мигранты начали захватывать дома россиян в Испании

Стало известно, что в странах Европы население начало массово заниматься сквоттингом, то есть самовольно захватывать пустующие дома.
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В Минобрнауки рассказали о праве вузов перенести начало учебного года

«Первое — уже сегодня по законодательству университеты по решению учёного совета имеют право перенести начало учебного года на срок вплоть до двух месяцев», — цитирует Афанасьева ТАСС.
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