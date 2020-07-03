Коронавирус
Lenta.ruКим Чен Ын объяснил отсутствие заражений коронавирусом в КНДР
Лидер КНДР Ким Чен Ын объяснил отсутствие случаев заражения коронавирусом в стране. По его словам, это стало возможным благодаря работе Трудовой партии и слаженности населения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
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Общество
Присвоение Челябинску звания «Город трудовой доблести» отметят салютом
REGNUM вчера в 13:37
Здоровье
В Минздраве назвали регионы с самой высокой заболеваемостью раком
В общей сложности в России в 2019 году было впервые выявлено 640,4 тыс. случаев злокачественных новообразований, что больше уровня 2018 года на 2,5% (было 624,7 тыс.).
РБК 01:30
Футбол
«Вольфсбург» сделал Чалова главной трансферной целью этим летом
Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов стал одной из главных трансферных целей "Вольфсбурга".
Soccer.ru 01:18
Политика
Путин поблагодарил россиян за голосование по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин поблагодарил российских граждан за одобрение поправок в Конституции РФ.
Известия вчера в 17:45
Шоу-бизнес
Максим Фадеев ответил подписчице на совет «перестать жрать»
Paparazzi.ru 00:31
Общество
В Минобороны рассказали о состоянии тестирующих вакцину добровольцев
В пресс-службы Минобороны рассказали о самочувствии участвующих в испытаниях вакцины от COVID-19 добровольцев.
Газета.Ru 01:37
Армия и оружие
Минобороны: С-500 сможет поражать гиперзвуковое оружие в космосе
С-500 "Прометей" сможет уничтожать гиперзвуковое оружие в космосе.
Российская газета вчера в 21:26
Общество
Россиян предупредили об опасной погоде в ближайшие дни
В ряде российских регионов в ближайшие дни ожидаются экстремальная жара и сильнейшие грозы, заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в беседе с "Российской газетой".
РИА Новости вчера в 22:51
Политика
Глава НАО заявил об отказе объединяться с Архангельской областью
Ненецкий автономный округ отказался от объединения с Архангельской областью, напомнил в беседе с РБК врио главы региона Юрий Бездудный.
РИА Новости вчера в 15:40
Общество
Каким категориям пенсионеров с 1 июля добавили до 3500 рублей
На средства могут рассчитывать пенсионеры, под опекой которых дети до 18 лет. Прибавка составит 3-3,5 тыс. руб. в месяц.
Evo-rus.com 01:45
Общество
Первое июля стоит сделать праздничным днем, считает вице-спикер Госдумы
В июле 2005 года День Конституции России был причислен к памятным датам.
РИА Новости 00:55
Армия и оружие
Сухопутной гаубицей «Коалиция-СВ» вооружат российские боевые корабли
Характеристики боевого модуля самоходного артиллерийского орудия "Коалиция-СВ" позволяют вооружить им не только сухопутные части, но и корабли ВМФ России.
ТАСС 01:06
Общество
Более 40 стран сообщили МАГАТЭ об отсутствии выбросов радиации
Более 40 стран уведомили Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), что не фиксировали превышения уровня радиации.
Коммерсантъ 30 июня в 23:43
Футбол
«Ливерпуль» крупно проиграл «Манчестер Сити» в матче чемпионата Англии
РИА Новости вчера в 17:23
Происшествия
Пожар на Тверской улице в центре Москвы потушен
Пожар в историческом здании на Тверской улице в центре Москвы удалось потушить, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.
RT на русском вчера в 10:25
Общество
В Якутске для сдачи ЕГЭ подготовили 18 пунктов
Якутск, 3 июля 2020, 04:52 — REGNUM В Якутске 3 июля состоятся первые экзамены по географии, информатике и литературе в девяти школах — подготовлена 241 аудитория, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.
REGNUM вчера в 21:52
Экономика
Россияне смогут получить новую выплату по 6 500 рублей на человека
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о том, что в скором времени россиян ждет новая мера господдержки, затрагивающая около 1,5 миллиона человек.
Live24 вчера в 12:15
Общество
Бездомные и мигранты начали захватывать дома россиян в Испании
Местные СМИ отмечают, что, к примеру, на территории Испании, которую уже настигла очередная волна коронавирусной инфекции, захват домов непрошеными гостями может стать огромной проблемой, так как закон Испании декларирует право на жилье для всех граждан.
Evo-rus.com 30 июня в 07:08
Футбол
Хави возглавит «Барселону» по окончании сезона
В свою очередь, нынешний главный тренер сине-гранатовых Кике Сетьен может быть уволен после матча с «Вильярреалом», если «Барселона» не возьмет в предстоящей игре три очка.
ODDS.ru 00:34
Общество
Создатели «Мира Дикого Запада» снимут сериал на основе игры Fallout
Компания Amazon вместе с разработчиком компьютерных игр Bethesda выпустят сериал по мотивам серии игр Fallout.
Известия вчера в 20:06
Политика
Кравчук выразил надежду на помощь России в восстановлении Донбасса
На Украине надеются, что Россия поможет с восстановлением Донбасса после того, как Киев вернет контроль над этими территориями.
РБК вчера в 22:51
Экономика
Глава Удмуртии предложил ввести утилизационный сбор на оружие
Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, предпринимательству и инновационному развитию разработал законопроект, предусматривающий введение с 1 января 2021 года утилизационного сбора на пневматическое и огнестрельное (гладкоствольное и нарезное) оружие, предназначенное для продажи гражданам.
РБК вчера в 23:00
Общество
Россияне с 1 июля начали получать выплату на детей в 10 тысяч рублей
Россияне с детьми до 16 лет начали получать дополнительные единовременные выплаты с 1 июля.
iReactor 01 июля в 02:54
Авто
Subaru возглавил рейтинг автомобилей с худшими двигателями
Автоновости дня 30 июня в 03:01
Происшествия
В Самарской области начали эвакуацию людей из-за прорыва газопровода
РБК вчера в 18:17
Здоровье
Снижения заболеваемости коронавирусом свердловские врачи ожидают в течение двух или трех недель
С начала пандемии в Свердловской области умерли от коронавируса более 100 человек.
Эхо Москвы в Екатеринбурге 01:06
Авто
АвтоВАЗ объявил о скидках на автомобили Lada в июле
«АвтоВАЗ» рассказал о новых скидках и спецпредложениях, позволяющих приобрести автомобили LADA в июле на максимально выгодных условиях.
Автоновости дня вчера в 06:10
Политика
ЦИК обработал 99,52% протоколов голосования по поправкам в Конституцию
Голосование по поправкам в Конституцию РФ завершилось. Специалисты Центральной избирательной комиссии обработали 99,52% протоколов.
Mockva.ru вчера в 01:57
Происшествия
Дочери экс-вратаря «Зенита» Малафеева грозит до 15 лет тюрьмы
Несовершеннолетней дочери бывшего вратаря санкт-петербургского ФК «Зенит» Вячеслава Малафеева грозит тюремное заключение сроком до 15 лет по обвинению в торговле наркотиками.
Известия вчера в 16:40
Происшествия
Адвокат сообщил о состоянии Ефремова и его досуге под домашним арестом
Адвокат Эльман Пашаев сообщил об отказе заслуженного артиста России Михаила Ефремова обращаться к услугам врачей.
Газета.Ru вчера в 04:16