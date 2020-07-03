Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruКим Чен Ын объяснил отсутствие заражений коронавирусом в КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын объяснил отсутствие случаев заражения коронавирусом в стране. По его словам, это стало возможным благодаря работе Трудовой партии и слаженности населения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Читать в источнике
Комментировать69

Подробнее о событии

Ким Чен Ын рассказал, как КНДР удалось справиться с коронавирусом

ТАСС00:13

Ким Чен Ын заявил, что коронавирус не проник в КНДР благодаря усилиям партии

Газета.Ruвчера в 18:07

Ким Чен Ын объяснил, почему в КНДР нет коронавируса

Комсомольская правдавчера в 21:32

Ким Чен Ын объяснил, благодаря чему коронавирус не проник в КНДР

РИА Новостивчера в 19:24

Ким Чен Ын провёл заседание политбюро ЦК ТПК для обсуждения пандемии

RT на русскомвчера в 18:55

Ким Чен Ын объяснил отсутствие заражений коронавирусом в КНДР

Lenta.ruвчера в 18:46

Ким Чен Ын объяснил отсутствие коронавируса в Северной Корее

РБКвчера в 20:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7248 источников, обновлено в 01:50, Ашберн
Общество

Присвоение Челябинску звания «Город трудовой доблести» отметят салютом

REGNUM вчера в 13:37
18
Здоровье

В Минздраве назвали регионы с самой высокой заболеваемостью раком

В общей сложности в России в 2019 году было впервые выявлено 640,4 тыс. случаев злокачественных новообразований, что больше уровня 2018 года на 2,5% (было 624,7 тыс.).
РБК 01:30
127
Футбол

«Вольфсбург» сделал Чалова главной трансферной целью этим летом

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов стал одной из главных трансферных целей "Вольфсбурга".
Soccer.ru 01:18
Политика

Путин поблагодарил россиян за голосование по поправкам к Конституции

Президент России Владимир Путин поблагодарил российских граждан за одобрение поправок в Конституции РФ.
Известия вчера в 17:45
6,1K
Шоу-бизнес

Максим Фадеев ответил подписчице на совет «перестать жрать»

Paparazzi.ru 00:31
Общество

В Минобороны рассказали о состоянии тестирующих вакцину добровольцев

В пресс-службы Минобороны рассказали о самочувствии участвующих в испытаниях вакцины от COVID-19 добровольцев.
Газета.Ru 01:37
275
Армия и оружие

Минобороны: С-500 сможет поражать гиперзвуковое оружие в космосе

С-500 "Прометей" сможет уничтожать гиперзвуковое оружие в космосе.
Российская газета вчера в 21:26
120
Общество

Россиян предупредили об опасной погоде в ближайшие дни

В ряде российских регионов в ближайшие дни ожидаются экстремальная жара и сильнейшие грозы, заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в беседе с "Российской газетой".
РИА Новости вчера в 22:51
54
Политика

Глава НАО заявил об отказе объединяться с Архангельской областью

Ненецкий автономный округ отказался от объединения с Архангельской областью, напомнил в беседе с РБК врио главы региона Юрий Бездудный.
РИА Новости вчера в 15:40
8,2K
Общество

Каким категориям пенсионеров с 1 июля добавили до 3500 рублей

На средства могут рассчитывать пенсионеры, под опекой которых дети до 18 лет. Прибавка составит 3-3,5 тыс. руб. в месяц.
Evo-rus.com 01:45
15
Общество

Первое июля стоит сделать праздничным днем, считает вице-спикер Госдумы

В июле 2005 года День Конституции России был причислен к памятным датам.
РИА Новости 00:55
Армия и оружие

Сухопутной гаубицей «Коалиция-СВ» вооружат российские боевые корабли

Характеристики боевого модуля самоходного артиллерийского орудия "Коалиция-СВ" позволяют вооружить им не только сухопутные части, но и корабли ВМФ России.
ТАСС 01:06
Общество

Более 40 стран сообщили МАГАТЭ об отсутствии выбросов радиации

Более 40 стран уведомили Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), что не фиксировали превышения уровня радиации.
Коммерсантъ 30 июня в 23:43
4
Футбол

«Ливерпуль» крупно проиграл «Манчестер Сити» в матче чемпионата Англии

РИА Новости вчера в 17:23
Происшествия

Пожар на Тверской улице в центре Москвы потушен

Пожар в историческом здании на Тверской улице в центре Москвы удалось потушить, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.
RT на русском вчера в 10:25
229
Общество

В Якутске для сдачи ЕГЭ подготовили 18 пунктов

Якутск, 3 июля 2020, 04:52 — REGNUM В Якутске 3 июля состоятся первые экзамены по географии, информатике и литературе в девяти школах — подготовлена 241 аудитория, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.
REGNUM вчера в 21:52
Экономика

Россияне смогут получить новую выплату по 6 500 рублей на человека

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о том, что в скором времени россиян ждет новая мера господдержки, затрагивающая около 1,5 миллиона человек.
Live24 вчера в 12:15
54
Общество

Бездомные и мигранты начали захватывать дома россиян в Испании

Местные СМИ отмечают, что, к примеру, на территории Испании, которую уже настигла очередная волна коронавирусной инфекции, захват домов непрошеными гостями может стать огромной проблемой, так как закон Испании декларирует право на жилье для всех граждан.
Evo-rus.com 30 июня в 07:08
1K
Футбол

Хави возглавит «Барселону» по окончании сезона

В свою очередь, нынешний главный тренер сине-гранатовых Кике Сетьен может быть уволен после матча с «Вильярреалом», если «Барселона» не возьмет в предстоящей игре три очка.
ODDS.ru 00:34
Общество

Создатели «Мира Дикого Запада» снимут сериал на основе игры Fallout

Компания Amazon вместе с разработчиком компьютерных игр Bethesda выпустят сериал по мотивам серии игр Fallout.
Известия вчера в 20:06
15
Политика

Кравчук выразил надежду на помощь России в восстановлении Донбасса

На Украине надеются, что Россия поможет с восстановлением Донбасса после того, как Киев вернет контроль над этими территориями.
РБК вчера в 22:51
230
Экономика

Глава Удмуртии предложил ввести утилизационный сбор на оружие

Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, предпринимательству и инновационному развитию разработал законопроект, предусматривающий введение с 1 января 2021 года утилизационного сбора на пневматическое и огнестрельное (гладкоствольное и нарезное) оружие, предназначенное для продажи гражданам.
РБК вчера в 23:00
21
Общество

Россияне с 1 июля начали получать выплату на детей в 10 тысяч рублей

Россияне с детьми до 16 лет начали получать дополнительные единовременные выплаты с 1 июля.
iReactor 01 июля в 02:54
2,8K
Авто

Subaru возглавил рейтинг автомобилей с худшими двигателями

Автоновости дня 30 июня в 03:01
147
Происшествия

В Самарской области начали эвакуацию людей из-за прорыва газопровода

РБК вчера в 18:17
56
Здоровье

Снижения заболеваемости коронавирусом свердловские врачи ожидают в течение двух или трех недель

С начала пандемии в Свердловской области умерли от коронавируса более 100 человек.
Эхо Москвы в Екатеринбурге 01:06
2
Авто

АвтоВАЗ объявил о скидках на автомобили Lada в июле

«АвтоВАЗ» рассказал о новых скидках и спецпредложениях, позволяющих приобрести автомобили LADA в июле на максимально выгодных условиях.
Автоновости дня вчера в 06:10
9
Политика

ЦИК обработал 99,52% протоколов голосования по поправкам в Конституцию

Голосование по поправкам в Конституцию РФ завершилось. Специалисты Центральной избирательной комиссии обработали 99,52% протоколов.
Mockva.ru вчера в 01:57
5
Происшествия

Дочери экс-вратаря «Зенита» Малафеева грозит до 15 лет тюрьмы

Несовершеннолетней дочери бывшего вратаря санкт-петербургского ФК «Зенит» Вячеслава Малафеева грозит тюремное заключение сроком до 15 лет по обвинению в торговле наркотиками.
Известия вчера в 16:40
293
Происшествия

Адвокат сообщил о состоянии Ефремова и его досуге под домашним арестом

Адвокат Эльман Пашаев сообщил об отказе заслуженного артиста России Михаила Ефремова обращаться к услугам врачей.
Газета.Ru вчера в 04:16
336
Как работают Яндекс.Новости?
Главное