Коронавирус
РИА НовостиКим Чен Ын объяснил, благодаря чему коронавирус не проник в КНДР
Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что стране удается не допустить коронавирус на свою территорию благодаря ЦК Трудовой партии и слаженности народа, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
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Экономика
Минфин решил более чем вдвое увеличить заимствования в 2020 году
Минфин России планирует увеличить объем валовых заимствований до 5 трлн руб. в 2020 году, сообщил журналистам заместитель министра финансов Владимир Колычев.
РБК 14:06
Армия и оружие
С-500 сможет уничтожать гиперзвуковое оружие в космосе, заявили в ВКС
"Заложенные в ЗРС С-500 характеристики позволяют уничтожать помимо аэродинамических и баллистических целей гиперзвуковое оружие всех модификаций, в том числе в ближнем космосе", — отметил главком ВКС.
РИА Новости 19:09
Шоу-бизнес
Основатель Comedy Club высказался о разводе Харламова и фильме «Текст»
Поклонники пары до сих пор уверенны, что одна из главных причин развода звезд – откровенные сцены Асмус в кинокартине По словам Артура Джанибекяна, коллеги Гарика, шоумен действительно тяжело воспринял шквал критики, который после выхода фильма обрушился на него и его жену.
КМВ Новости 09:00
Фигурное катание
Чемпион мира среди юниоров Ерохов ушел из группы Тутберидзе к Буцаевой
Sport24.ru 18:41
Экономика
Индекс продовольственных цен впервые вырос с начала года
Индекс цен на продовольственные товары ФАО по итогам июня 2020 г. составил 93,2 пункта против 91 пункта в мае этого же года.
ТАСС 10:29
Политика
Лукашенко заявил, что россияне и украинцы завидуют белорусам
Александр Лукашенко заявил, что россияне и украинцы завидуют белорусам, которые живут "в безопасной, спокойной стране".
РИА Новости 14:05
Политика
Путин поблагодарил россиян за голосование по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин поблагодарил российских граждан за одобрение поправок в Конституции РФ.
Известия 17:45
Технологии
В России создали дрон, способный летать с грузом более 200 кг
В России создали беспилотник, способный летать на расстояние до 300 км с грузом более 200 кг.
Газета.Ru 20:57
Шоу-бизнес
Бабкина рассказала о странном видении при выходе из комы
Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина рассказала о странном видении при выходе из искусственной комы, в которой она пробыла несколько дней.
Lenta.ru 20:27
Общество
Средний желаемый доход семьи в России обновил максимум
Размер желаемого семейного дохода на семью из трех человек вырос в России в текущем году на 7,7 тыс. рублей — до 85,7 тыс. рублей.
Известия 18:14
Технологии
Регуляторам из Великобритании не нравится приверженность Apple к поисковой системе Google
Аналитики отмечают, в настоящий момент пользователи смартфонов iPhone от Apple предпочитают получать информацию в Сети с помощью поисковой системы от Google.
Актуальные Новости 10:15
Здоровье
В Екатеринбурге появится 30 новых бригад скорой помощи
Екатеринбург Онлайн 20:20
Общество
Жаркая погода ожидается на юге России в ближайшие дни
«Очень жаркая погода с температурой, на 6-7 градусов превышающей норму, прогнозируется на юге европейской территории: Центрального Черноземья, Ростовской области, Краснодарском крае, частично в Ставрополье», — цитирует ТАСС научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
RT на русском 19:13
Происшествия
Более 1,5 тысячи человек эвакуируют из-за аварии на заводе под Самарой
Интерфакс 18:01
Происшествия
Диспетчеры нарушили инструкцию при разведении самолетов над Ростовом
По предварительной версии, в инциденте с разведением самолетов над Ростовом диспетчеры нарушили регламент работы.
Известия 09:16
Авто
Volkswagen представил обновленный кроссовер Tiguan
Компания Volkswagen анонсировала обновленную версию кроссовера Volkswagen Tiguan с новой гибридной модификацией.
Деловое.ТВ 08:27
Наука
Потенциально опасный свиной грипп выявлен в Китае
Как стало известно 7-region.com, штамм этого вируса произошел от ранее выявленного свиного гриппа H1N1 и его присоединили к группе инфекций G4, имеющих все признаки пандемического вируса.
7 регион 14:50
Общество
Бездомные и мигранты начали захватывать дома россиян в Испании
На фоне пандемии и закрытия границ бездомные выходцы преимущественно из африканских и восточноевропейских стран в Испании стали активно практиковать так называемый "сквоттинг" - самовольный захват жилых помещений.
Российская газета 01:07
Армия и оружие
Российские военные испытали ядерную крылатую ракету «Буревестник»
Военное дело 07:25
Энергетика
Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн в счет недоплат за газ
Польская компания PGNiG вернет "Газпрому" $90 млн в счет недоплат за газ, сообщает ТАСС со ссылкой на главу PGNiG Ежи Квечиньского.
Газета.Ru 13:39
Политика
Сотрудникам ФСБ могут запретить разглашать профессиональную тайну
Депутаты Василий Пискарёв и Дмитрий Вяткин внесли в Госдуму законопроект, согласно которому сотрудники органов ФСБ обязаны соблюдать конфиденциальность информации о деятельности ведомства, составляющей профессиональную тайну.
RT на русском 11:38
Общество
В Западной Монголии объявлен карантин из-за бубонной чумы
В Западной Монголии, которая граничит с Россией, зафиксировали вспышку бубонной чумы, после чего в регионе был объявлен карантин.
Известия вчера в 08:59
Авто
Опубликованы изображения обновленного универсала Lada Largus
В Сети появились рендеры обновленного универсала Lada Largus, над которым у специалистов АвтоВАЗа кипит работа.
Letnews.ru 09:10
Наука
Разработана формула для сравнения возраста человека и собаки
Во время изучения молекулярных изменений в геноме с течением времени американскими учеными была разработана формула, которая способна более точно сравнить возраст собаки и человека.
Rusargument 16:55
Армия и оружие
США решили передать Украине вооружений на 600 миллионов
Лукашевич отметил, что в июне Вашингтон озвучил свои планы о передаче Киеву вооружений и военной техники на общую сумму около 600 миллионов долларов.
ТВ Центр 14:12
Политика
Подсчитан ущерб «Северного потока-2» из-за новых санкций США
Ранее глава австрийской нефтегазовой компании OMV, одного из инвесторов проекта, заявил, что думать о сроках завершения строительства «Северного потока-2» пока преждевременно, какие-то оценки можно будет давать только после введения новых санкций со стороны США и реакции на них в Европе.
Lenta.ru вчера в 05:28
Авто
Премьера бюджетного кроссовера Nissan Magnite состоится 16 июля
Премьера автомобиля, который будет меньше и дешевле актуального Nissan Juke, состоится ровно через две недели, 16 июля.
Тарантас Ньюс 06:18
Здоровье
Врач сообщил о полезных свойствах крапивы
В крапиве содержатся такие полезные вещества, как фолиевая кислота, витамины С и В9, аминокислоты.
Вечерний Волгоград 07:21
Общество
Пять сотрудников Би-би-си вынесли с участков выданные им бюллетени для голосования по поправкам к Конституции
В инструкциях для участковых избирательных комиссий говорится, что при попытке избирателя вынести бюллетень сотрудник полиции сообщает об этом членам комиссии.
Эхо Москвы 14:32