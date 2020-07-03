Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что стране удается не допустить коронавирус на свою территорию благодаря ЦК Трудовой партии и слаженности народа, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Ким Чен Ын объяснил, благодаря чему коронавирус не проник в КНДР

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