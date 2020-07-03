Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиКим Чен Ын объяснил, благодаря чему коронавирус не проник в КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что стране удается не допустить коронавирус на свою территорию благодаря ЦК Трудовой партии и слаженности народа, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
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Ким Чен Ын провёл заседание политбюро ЦК ТПК для обсуждения пандемии

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Ким Чен Ын объяснил, благодаря чему коронавирус не проник в КНДР

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Автоматически обработано 7248 источников, обновлено в 21:16, Ашберн
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Минфин решил более чем вдвое увеличить заимствования в 2020 году

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"Заложенные в ЗРС С-500 характеристики позволяют уничтожать помимо аэродинамических и баллистических целей гиперзвуковое оружие всех модификаций, в том числе в ближнем космосе", — отметил главком ВКС.
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Индекс цен на продовольственные товары ФАО по итогам июня 2020 г. составил 93,2 пункта против 91 пункта в мае этого же года.
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Политика

Путин поблагодарил россиян за голосование по поправкам к Конституции

Президент России Владимир Путин поблагодарил российских граждан за одобрение поправок в Конституции РФ.
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Бабкина рассказала о странном видении при выходе из комы

Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина рассказала о странном видении при выходе из искусственной комы, в которой она пробыла несколько дней.
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Средний желаемый доход семьи в России обновил максимум

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Регуляторам из Великобритании не нравится приверженность Apple к поисковой системе Google

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В Екатеринбурге появится 30 новых бригад скорой помощи

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Более 1,5 тысячи человек эвакуируют из-за аварии на заводе под Самарой

Интерфакс 18:01
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Происшествия

Диспетчеры нарушили инструкцию при разведении самолетов над Ростовом

По предварительной версии, в инциденте с разведением самолетов над Ростовом диспетчеры нарушили регламент работы.
Известия 09:16
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Авто

Volkswagen представил обновленный кроссовер Tiguan

Компания Volkswagen анонсировала обновленную версию кроссовера Volkswagen Tiguan с новой гибридной модификацией.
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Наука

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Как стало известно 7-region.com, штамм этого вируса произошел от ранее выявленного свиного гриппа H1N1 и его присоединили к группе инфекций G4, имеющих все признаки пандемического вируса.
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На фоне пандемии и закрытия границ бездомные выходцы преимущественно из африканских и восточноевропейских стран в Испании стали активно практиковать так называемый "сквоттинг" - самовольный захват жилых помещений.
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Армия и оружие

Российские военные испытали ядерную крылатую ракету «Буревестник»

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Польская компания PGNiG вернет "Газпрому" $90 млн в счет недоплат за газ, сообщает ТАСС со ссылкой на главу PGNiG Ежи Квечиньского.
Газета.Ru 13:39
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Общество

В Западной Монголии объявлен карантин из-за бубонной чумы

В Западной Монголии, которая граничит с Россией, зафиксировали вспышку бубонной чумы, после чего в регионе был объявлен карантин.
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Авто

Опубликованы изображения обновленного универсала Lada Largus

В Сети появились рендеры обновленного универсала Lada Largus, над которым у специалистов АвтоВАЗа кипит работа.
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Наука

Разработана формула для сравнения возраста человека и собаки

Во время изучения молекулярных изменений в геноме с течением времени американскими учеными была разработана формула, которая способна более точно сравнить возраст собаки и человека.
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Армия и оружие

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Пять сотрудников Би-би-си вынесли с участков выданные им бюллетени для голосования по поправкам к Конституции

В инструкциях для участковых избирательных комиссий говорится, что при попытке избирателя вынести бюллетень сотрудник полиции сообщает об этом членам комиссии.
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