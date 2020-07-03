Коронавирус
Lenta.ruКим Чен Ын объяснил отсутствие заражений коронавирусом в КНДР
Лидер КНДР Ким Чен Ын объяснил отсутствие случаев заражения коронавирусом в стране. По его словам, это стало возможным благодаря работе Трудовой партии и слаженности населения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
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Здоровье
Названы регионы России с самой высокой заболеваемостью раком
В 2019 году самый высокий показатель заболеваемости злокачественными новообразованиями был зарегистрирован в Архангельской области (566,2 впервые выявленных случая на 100 тыс. населения).
RT на русском вчера в 23:00
Политика
В РАН одобрили присвоение звания «Город трудовой доблести» 33 городам
Эксперты Российской академии наук (РАН) одобрили присвоение почетного звания «Город трудовой доблести» 33 городам.
Lenta.ru вчера в 12:24
Политика
Кравчук заявил, что Россия «поможет» Украине восстановить Донбасс
Первый президент Украины Леонид Кравчук в беседе с порталом "НСН" прокомментировал заявление о том, что украинские власти боятся возвращения Донбасса под контроль Киева.
РИА Новости вчера в 19:57
Общество
Японец выловил рыбу, похожую на существ из фильма «Аватар»
Пользователи решили, что животное похоже на персонажа из фильма «Аватар». Также многие уверены, что это фотошоп.
Телеканал 360° вчера в 09:17
Общество
В России создали дрон, способный летать с грузом более 200 кг
В России создали беспилотник, способный летать на расстояние до 300 км с грузом более 200 кг.
Газета.Ru вчера в 20:57
Авто
В РФ вступили в силу новые ограничения на ввоз праворульных авто
Ко всему прочему, в следующем году начнет действовать правило, согласно которому владельцам авто необходимо будет получить разрешение на тюнинг машины, а также свидетельство о соответствии транспортного средства требованиям безопасности в ГИБДД.
Evo-rus.com вчера в 01:19
Политика
Путин поздравил Назарбаева с 80-летием
Президент России Владимир Путин поздравил бывшего главу Казахстана Нурсултана Назарбаева с 80-летием в специальном видеообращении.
Lenta.ru вчера в 22:49
Шоу-бизнес
Экс-участница «Дома-2» Элла Суханова родила первенца
В четверг, 2 июля, экс-участница скандального шоу «Дом-2» Элла Суханова сообщила, что родила первенца.
Актуальные Новости вчера в 08:42
Футбол
«Ливерпуль» крупно проиграл «Манчестер Сити» в матче чемпионата Англии
РИА Новости вчера в 17:23
Единоборства
Архивное фото Александра Карелина произвело фурор среди американцев
Фото юного российского спортсмена и трехкратного олимпийского чемпиона Александра Карелина восхитило спортивного комментатора из США Джо Рогана.
Народные новости вчера в 03:09
Общество
Средний желаемый доход семьи в России обновил максимум
Размер желаемого семейного дохода на семью из трех человек вырос в России в текущем году на 7,7 тыс. рублей — до 85,7 тыс. рублей.
Известия вчера в 18:14
Происшествия
Более 1,5 тысячи человек эвакуируют из-за аварии на заводе под Самарой
Интерфакс вчера в 18:01
Здоровье
С 1 сентября перечислил три варианта работы школ иммунолог
Первый вариант подразумевает проведение учебного процесса с отстранением от работы учителей пожилого возраста, которые наиболее всего подвержены риску заражения КОВИД-19.
Evo-rus.com 01 июля в 02:11
Здоровье
Онколог назвала эффективный способ выявить рак на ранних стадиях
Врач-проктолог, онколог Елена Смирнова заявила, что обнаружить рак на ранних стадиях, то есть до появления симптомов заболевания, можно только при помощи колоноскопии.
UfaTime.ru вчера в 05:24
Шоу-бизнес
Фадеев ответил на совет «перестать жрать»
Продюсер Максим Фадеев ответил на грубый комментарий подписчицы в Instagram с советом "перестать жрать".
РИА Новости вчера в 23:55
Общество
Главный инфекционист США допустил опасную мутацию коронавируса
Новый коронавирус SARS-Cov-2, вызывающий болезнь COVID-19, в случае мутации может становиться более заразным.
РБК вчера в 21:16
Общество
В Минобрнауки заявили о праве вузов перенести начало учебного года
Если в регионе к сентябрю не стабилизируется ситуация с коронавирусом, то российские вузы могут самостоятельно перенести начало учебного года на срок до двух месяцев, пока ситуация с распространением инфекции не нормализуется.
Газета.Ru вчера в 10:26
Политика
Минтруд разработает правила контроля грамотности чиновников
Министерство труда и социальной защиты РФ разрабатывает законопроект, согласно которому госслужащие будут обязаны знать правила и соблюдать нормы современного русского литературного языка, сообщила в пятницу газета "Известия".
Интерфакс вчера в 23:09
Кино
ЛГБТ-активист назвал реалистичным фильм HBO о пытках геев в Чечне
Фотограф Максим Лапунов, рассказавший о пытках в чеченской «секретной тюрьме» для геев, прокомментировал документальный фильм НВО «Добро пожаловать в Чечню» режиссёра из США Дэвида Франса.
News.ru 01 июля в 11:02
Музыка
Группа «Ленинград» сняла новый клип после объявленного распада
Группа "Ленинград" представила клип на новую песню "Фотосессия". Премьера видео состоялась в ночь на пятницу на Youtube-канале коллектива.
ТАСС вчера в 19:11
Общество
В Минобороны РФ сообщили о состоянии добровольцев, тестирующих вакцину
Москва, 3 июля 2020, 05:39 — REGNUM Испытания российской вакцины от коронавируса, созданной при участии Минобороны России, проходят благополучно для добровольцев.
REGNUM вчера в 22:39
Армия и оружие
Военкомат Астраханской области возглавил генерал-майор запаса
54-летний генерал-майор запаса Игорь Кремлёв служил на различных должностях в разных военных округах, а до назначения в Астраханскую область возглавлял факультет военного обучения Южного федерального университета.
Канал 7+ вчера в 09:20
Технологии
Большое обновление WhatsApp стало доступно для установки
Разработчики мессенджера WhatsApp анонсировали ряд новых опций приложения.
Live24 вчера в 12:51
Армия и оружие
Минобороны: Россия развернет Единую космическую систему к 2024 году
Россия в 2022 году начнет реализацию третьего этапа создания Единой космической системы (ЕКС).
Коммерсантъ вчера в 22:26
Политика
Сенат США одобрил законопроект о санкциях против Китая из-за Гонконга
Сенат США принял законопроект о введении санкций в отношении Китая из-за ситуации с Гонконгом. Об этом 2 июля сообщает USA Today.
Телеканал RTVI вчера в 20:28
Происшествия
Диспетчеры нарушили инструкцию при разведении самолетов над Ростовом
По предварительной версии, в инциденте с разведением самолетов над Ростовом диспетчеры нарушили регламент работы.
Известия вчера в 09:16
Политика
Глава НАО заявил об отказе объединяться с Архангельской областью
Ненецкий автономный округ отказался от объединения с Архангельской областью, напомнил в беседе с РБК врио главы региона Юрий Бездудный.
РИА Новости вчера в 15:40
Общество
Вспышка бубонной чумы произошла в Западной Монголии
Неподалеку от российской границы произошла вспышка смертельно опасного для человека заболевания – бубонной чумы.
Сусанин вчера в 04:58
Гаджеты
LG выпустит смартфон-свиток в 2021 году
Машины и Механизмы вчера в 08:21
Экономика
Каким категориям пенсионеров с 1 июля добавили до 3500 рублей
Стало известно, какие категории российских пенсионеров получат прибавку от государства с 1 июля.
ToDay News Ufa вчера в 12:29