Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruКим Чен Ын объяснил отсутствие заражений коронавирусом в КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын объяснил отсутствие случаев заражения коронавирусом в стране. По его словам, это стало возможным благодаря работе Трудовой партии и слаженности населения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
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Японец выловил рыбу, похожую на существ из фильма «Аватар»

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В России создали беспилотник, способный летать на расстояние до 300 км с грузом более 200 кг.
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Ко всему прочему, в следующем году начнет действовать правило, согласно которому владельцам авто необходимо будет получить разрешение на тюнинг машины, а также свидетельство о соответствии транспортного средства требованиям безопасности в ГИБДД.
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Путин поздравил Назарбаева с 80-летием

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Экс-участница «Дома-2» Элла Суханова родила первенца

В четверг, 2 июля, экс-участница скандального шоу «Дом-2» Элла Суханова сообщила, что родила первенца.
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Архивное фото Александра Карелина произвело фурор среди американцев

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Общество

Средний желаемый доход семьи в России обновил максимум

Размер желаемого семейного дохода на семью из трех человек вырос в России в текущем году на 7,7 тыс. рублей — до 85,7 тыс. рублей.
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Более 1,5 тысячи человек эвакуируют из-за аварии на заводе под Самарой

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В Минобрнауки заявили о праве вузов перенести начало учебного года

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Минтруд разработает правила контроля грамотности чиновников

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В Минобороны РФ сообщили о состоянии добровольцев, тестирующих вакцину

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