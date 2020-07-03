Лидер КНДР Ким Чен Ын объяснил отсутствие случаев заражения коронавирусом в стране. По его словам, это стало возможным благодаря работе Трудовой партии и слаженности населения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Здоровье Названы регионы России с самой высокой заболеваемостью раком В 2019 году самый высокий показатель заболеваемости злокачественными новообразованиями был зарегистрирован в Архангельской области (566,2 впервые выявленных случая на 100 тыс. населения). 3

Политика Кравчук заявил, что Россия «поможет» Украине восстановить Донбасс Первый президент Украины Леонид Кравчук в беседе с порталом "НСН" прокомментировал заявление о том, что украинские власти боятся возвращения Донбасса под контроль Киева. 71

Общество В России создали дрон, способный летать с грузом более 200 кг В России создали беспилотник, способный летать на расстояние до 300 км с грузом более 200 кг.

Авто В РФ вступили в силу новые ограничения на ввоз праворульных авто Ко всему прочему, в следующем году начнет действовать правило, согласно которому владельцам авто необходимо будет получить разрешение на тюнинг машины, а также свидетельство о соответствии транспортного средства требованиям безопасности в ГИБДД. 201

Политика Путин поздравил Назарбаева с 80-летием Президент России Владимир Путин поздравил бывшего главу Казахстана Нурсултана Назарбаева с 80-летием в специальном видеообращении.

Единоборства Архивное фото Александра Карелина произвело фурор среди американцев Фото юного российского спортсмена и трехкратного олимпийского чемпиона Александра Карелина восхитило спортивного комментатора из США Джо Рогана. 2

Общество Средний желаемый доход семьи в России обновил максимум Размер желаемого семейного дохода на семью из трех человек вырос в России в текущем году на 7,7 тыс. рублей — до 85,7 тыс. рублей. 2,2K

Здоровье С 1 сентября перечислил три варианта работы школ иммунолог Первый вариант подразумевает проведение учебного процесса с отстранением от работы учителей пожилого возраста, которые наиболее всего подвержены риску заражения КОВИД-19. 264

Здоровье Онколог назвала эффективный способ выявить рак на ранних стадиях Врач-проктолог, онколог Елена Смирнова заявила, что обнаружить рак на ранних стадиях, то есть до появления симптомов заболевания, можно только при помощи колоноскопии. 16

Шоу-бизнес Фадеев ответил на совет «перестать жрать» Продюсер Максим Фадеев ответил на грубый комментарий подписчицы в Instagram с советом "перестать жрать".

Общество В Минобрнауки заявили о праве вузов перенести начало учебного года Если в регионе к сентябрю не стабилизируется ситуация с коронавирусом, то российские вузы могут самостоятельно перенести начало учебного года на срок до двух месяцев, пока ситуация с распространением инфекции не нормализуется. 65

Политика Минтруд разработает правила контроля грамотности чиновников Министерство труда и социальной защиты РФ разрабатывает законопроект, согласно которому госслужащие будут обязаны знать правила и соблюдать нормы современного русского литературного языка, сообщила в пятницу газета "Известия". 4

Армия и оружие Военкомат Астраханской области возглавил генерал-майор запаса 54-летний генерал-майор запаса Игорь Кремлёв служил на различных должностях в разных военных округах, а до назначения в Астраханскую область возглавлял факультет военного обучения Южного федерального университета. 9

Политика Сенат США одобрил законопроект о санкциях против Китая из-за Гонконга Сенат США принял законопроект о введении санкций в отношении Китая из-за ситуации с Гонконгом. Об этом 2 июля сообщает USA Today.