Армия и оружие
Телеканал 360°Ким Чен Ын отложил военные действия против Южной Кореи
Северокорейский лидер Ким Чен Ын отложил составленный генштабом план начала военных действий против Южной Кореи. Об этом он заявил на заседании Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи, проходившем в формате видеоконференции.
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Общество
57 случаев коронавируса выявили в Башкирии за сутки
За минувший день, 23 июня, в Башкирии выявили 57 новых заболевших коронавирусной инфекцией.
КП - Уфа 03:53
Политика
Иностранные военные прошли на параде Победы на Красной площади
Иностранные военнослужащие прошли на параде Победы на Красной площади.
РЕН ТВ 03:53
Общество
Президент подписал указ о выплате 10 тыс. рублей семьям с детьми
Для соцподдержки и сохранения доходов семей с детьми глава государства поручил произвести единовременную выплату гражданам РФ, проживающим на территории России, у которых есть дети до 16 лет, имеющие гражданство РФ, по 10 000 рублей на каждого ребенка.
Российская газета вчера в 12:45
Политика
На Красной площади начался парад Победы
На Красной площади в Москве начался парад по случаю 75-й годовщины со дня победы в Великой Отечественной войне.
Ведомости 03:01
Политика
ЕС может сохранить запрет на въезд для россиян после открытия границ
После открытия границ 1 июля и снятия введенных из-за коронавируса ограничений страны Европейского союза планируют сохранить запрет на въезд для граждан России, США и Бразилии, пишет 23 июня The New York Times со ссылкой на проект соответствующего документа.
Известия вчера в 15:57
Общество
Минфин разъяснил порядок начисления выплат семьям с детьми до 16 лет
Вторую единовременную выплату в размере 10 тыс. руб. для детей в возрасте от рождения до 16 лет в ходе обращения к нации 23 июня анонсировал президент России Владимир Путин.
РБК вчера в 14:43
Авто
Segway сворачивает производство электроскутеров
Компания Segway объявила о снятии с производства балансирующих электроскутеров.
Вести.Ru вчера в 16:09
Общество
Россиянам назвали условие открытия международного авиасообщения
Международное авиасообщение в России откроется, когда позволит обстановка в стране.
Lenta.ru 03:07
Армия и оружие
ПВО Сирии отразили очередную ракетную атаку
Известия вчера в 18:15
Общество
7 176 новых случаев коронавируса зарегистрировали в России за сутки
7 176 новых пациентов с коронавирусом зарегистрировали в России за минувшие сутки.
Известия 03:45
Политика
Москалькова заявила об обсуждении возвращения Ярошенко и Бута в Россию
Вопрос возвращения в Россию осужденных в США Константина Ярошенко и Виктора Бута обсуждается, но переговоры пока не завершены.
РБК 03:34
Политика
Лукашенко прибыл на парад Победы в Москве вместе с сыновьями
Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл на парад, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в Москве вместе с сыновьями.
МИР 24 03:32
Политика
Путин: Россия с другими странами сможет защитить мир от новых угроз
Понимаем, как важно укрепление дружбы, доверие между народами и открыты для диалога и сотрудничества по самым актуальным вопросам Международной повестки.
РИА Новости 03:50
Экономика
Путин предложил существенно снизить налоги для IT-компаний
Президент России Владимир Путин предложил снизить ставку на прибыль для IT-отрасли с 20 до 3%. Также он заявил, что ставка страховых взносов для IT-компаний должна быть уменьшена с 14 до 7,6%.
RT на русском вчера в 11:05
Шоу-бизнес
Новосибирский блогер Давид Манукян выпустил трек с рэпером Серёгой
Новый трек выложил в сети новосибирский блогер и музыкант Давид Манукян. За основу был взят хит «Чёрный бумер.»
Московский Комсомолец Новосибирск вчера в 22:37
Экономика
Россия готова расторгнуть налоговое соглашение с Мальтой
В июне газета «Ведомости» со ссылкой на источники сообщила, что переговоры России с Кипром об изменении налогового соглашения зашли в тупик и само соглашение может быть расторгнуто.
Коммерсантъ вчера в 21:58
Здоровье
Онколог рассказала о признаках рака, появляющихся на коже
Врач-онколог Елена Смирнова предупредила об опасности кондилом, которые могут являться предвестниками рака кожи.
Live24 вчера в 05:13
Политика
Индия намерена «надавить на Россию» в отношении поставок С-400
Радио Sputnik вчера в 10:40
Технологии
В сети опубликовали базу данных миллионов пользователей Telegram
В интернет утекла база с информацией о нескольких миллионах пользователей мессенджера Telegram.
Ведомости 01:29
Технологии
Японский суперкомпьютер «Фугаку» признан самым быстрым в мире
Японский суперкомпьютер "Фугаку" из государственного Института естественных наук (Рикэн) признан самым быстрым в мире.
ТАСС 22 июня в 20:24
Политика
Парад Победы проходит на Красной площади
На Красной площади начался Парад Победы. Дата проведения приурочена к годовщине исторического Парада победителей в 1945 году.
Российская газета 03:38
Авто
Opel показал на видео новое поколение Opel Mokka
Из тизера следует, что Opel Mokka следующей генерации станет первым автомобилем бренда, в котором реализуют новое фирменное оформление передней части с реализованной подсветкой с названием Vizor.
Tvoe-avto.com 22 июня в 12:41
Происшествия
Петербургский суд вынес приговор фигурантам дела «Сети»
Газета.Ru 22 июня в 09:28
Шоу-бизнес
Бывший муж Эвелины Бледанс рассказал об эротике в отношениях с ней
Бывший муж ведущей Эвелины Бледанс Александр Семин в интервью рассказал об эротических моментах в отношениях со знаменитостью.
Актуальные Новости 02:33
Происшествия
Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев
РБК вчера в 10:38
Авто
На подержанные автомобили российские автовладельцы пересаживаются
По данным агентства «АвтоСТАТ», средняя стоимость легкового автомобиля с пробегом на российском рынке в апреле снизилась на 2,1% и составила 603 000 рублей, тогда как еще в феврале она составляла 630 000 рублей.
Тарантас Ньюс 02:47
Авто
В сети показали изображения новой Lada Granta
По неподтвержденным данным через 1-2 года АвтоВАЗ представит модель Lada Granta нового поколения.
Тарантас Ньюс вчера в 03:38
Политика
В Минобороны КНР прокомментировали столкновение на границе с Индией
Официальный представитель Министерства обороны КНР, старший полковник У Цянь заявил, что ответственность за столкновения на границе Китая и Индии в долине реки Галван полностью лежит на индийской стороне.
RT на русском 03:41
Общество
Синоптик предупредил о повышенном уровне солнечного излучения в России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что европейскую территорию России и ряд регионов на азиатской части страны ждут 10 дней, когда будет отмечаться "высокий" и "очень высокий" индекс солнечного ультрафиолетового излучения (УФ-индекс), передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:47
Космос
Раскрыты способности нового российского космического корабля «Орел»
Разрабатываемый в России новый космический корабль «Орел» сможет совершать аварийную посадку на воду, сообщает РИА «Новости».
МИР 24 22 июня в 15:56