Глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что страна будет продолжать разработку стратегического оружия, пока враждебная политика США в отношении Северной Кореи не будет устранена, и в скором времени представит новое стратегическое оружие, передает Рёнхап со ссылкой на доклад лидера КНДР на пленуме Трудовой партии Кореи.

Политика Лукашенко поручил искать альтернативные РФ поставки нефти Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшие часы завершить переговоры с Россией и искать альтернативные поставки нефти.

Культура Сергей Соседов раскритиковал концерты Аллы Пугачевой Музыкальный эксперт, который неоднократно критиковал ветеранов отечественного шоу-бизнеса за то, что они продолжают выступать, в студии программы «Звезды сошлись» заявил, что возвращение на сцену Пугачевой, Агузаровой, Ротару и Носкова вызывает у него жалость.

Экономика Всемирный банк заявил о начале нового кризиса из-за китайцев Проанализировав текущие экономические тенденции в нескольких десятках государств, аналитики ВБ пришли к выводу, что приближается новый, который не будет похож на все предыдущие и превзойдет их по разрушительным последствиям.

Политика Премьер Польши ответил Путину из-за пакта Молотова-Риббентропа В своем Twitter он опубликовал документ, в котором изложил позицию Варшавы по Второй мировой войне, а также о пакте Молотова - Риббентропа.

Политика СЖР призвал журналистов по всему миру поддержать Sputnik Эстония Из-за угрозы уголовного преследования со стороны властей Эстонии по статье, предусматривающей до 5 лет лишения свободы, сотрудники Sputnik Эстония были вынуждены принять решение с 1 января 2020 года прекратить трудовые отношения с редакцией.

Политика Зеленский призвал украинцев ежедневно быть единым государством Украиский лидер Владимир Зеленский в новогоднем обращении к украинцам отметил важность «быть единым государством каждый день».

Здоровье Медведев утвердил правила выплат за выявление онкозаболеваний Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, утвердив правила стимулирующих выплат медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения.

Технологии WhatsApp перестанет работать на части устройств Мессенджер WhatsApp перестанет работать на устройствах со старыми версиями операционных систем iOS и Android.

Космос «Много миров, устроенных как наш». Ученые ищут разгадку в кометах Согласно популярной среди астрономов модели "Ницца", объясняющей Солнечную систему через миграцию планет, кометы родились за орбитой Нептуна из единой популяции планетезималей — крупных, размером сотни километров, агрегатов льда и пыли, которые распались на мелкие куски и в результате многочисленных коллизий склеились в километровые кометы.

Футбол «Рома» сменит владельца в ближайшие часы В ближайшие часы «Рома» объявит о смене владельца. Компания The Friedkin Group достигла договорённости о покупке римского клуба.