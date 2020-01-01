Политика

РИА НовостиРИА НовостиКим Чен Ын пообещал вскоре представить новое стратегическое оружие

Глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что страна будет продолжать разработку стратегического оружия, пока враждебная политика США в отношении Северной Кореи не будет устранена, и в скором времени представит новое стратегическое оружие, передает Рёнхап со ссылкой на доклад лидера КНДР на пленуме Трудовой партии Кореи.
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