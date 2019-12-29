Политика
РИА НовостиКим Чен Ын пообещал вскоре представить новое стратегическое оружие
Глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что страна будет продолжать разработку стратегического оружия, пока враждебная политика США в отношении Северной Кореи не будет устранена, и в скором времени представит новое стратегическое оружие, передает Рёнхап со ссылкой на доклад лидера КНДР на пленуме Трудовой партии Кореи.
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Экономика
Экономисты оценили перспективы курса рубля в 2020 году
2020 год для рубля будет относительно спокойным, прогнозируют опрошенные РБК экономисты.
Здоровье
Медведев утвердил выплаты врачам за выявление онкозаболеваний
Постановление правительства, которое утверждает правила стимулирующих выплат, подписал глава кабмина Дмитрий Медведев.
Общество
Гомеопат рассказал об используемом разведчиками средстве от похмелья
Речь идет о тиосульфате натрия, который, по словам специалиста, используют разведчики, чтобы не опьянеть.
Шоу-бизнес
6-летняя дочь Аллы Пугачевой исполнила хит звездной мамы
Знаменитая певица Алла Пугачева и телеведущий, юморист Максим Галкин воспитывают двойняшек Гарри и Лизу.
Политика
Project Syndicate (США): будущее информационной автократии Путина (Project Syndicate)
Рейтинги поддержка Путина значительно снизились в последние годы, тем не менее, они остаются высокими: как показывают опросы, 61% россиян оценивают его деятельность позитивно.
Политика
Трамп заявил, что не желает войны с Ираном
Президент США Дональд Трамп заявил, что не желает войны с Ираном, обвиненным американской стороной в нападении на посольство США в Багдаде.
Экономика
В РФ повышаются акцизы на сигареты
Акциз на сигареты и папиросы вырос до 1,966 тыс. рублей за 1 тыс. штук с 1,89 тыс. рублей, которые взимались с 1 января 2019 года.
Происшествия
Трое полицейских пострадали при нападении на пост ДПС в Магасе
Происшествия
Двое неизвестных ранили ножом мужчину в автобусе в Москве
В Москве двое неизвестных ранили ножом мужчину в автобусе. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного МВД.
Хоккей
МЧМ-2020 по хоккею: Россия разгромила Германию и вышла в четвертьфинал
Сборная России по хоккею переиграла команду Германии 31 декабря в матче молодежного чемпионата мира по хоккею.
Армия и оружие
Россия официально обвинила Израиль в новой бомбардировке Сирии
Израильское информационное издание «Haaretz», ссылаясь на данные российского Министерства иностранных дел, сообщает о том, что Россия официально обвинила израильскую сторону в нарушении воздушного пространства Иордании и незаконных ударах по территории Сирии.
Хоккей
Лундквист заменил Георгиева, пропустившего от «Эдмонтона» 6 шайб
Тренерский штаб «Рейнджерс» решил заменить Александра Георгиева на Хенрика Лундквиста, так как 36-й минуте матча россиянин пропустил 6 голов.
Единоборства
Али Исаев победил в PFL в бою за $1 миллион
Гаджеты
Xiaomi продемонстрировала новые смарт-часы Watch Color
Xiaomi Watch Color снабжены разноцветными ремешками, которые подойдут и мужчинам и женщинам в разных условиях.
Политика
Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года
Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Происшествия
«Казаэронавигация» прокомментировала крушение самолёта в Алма-Ате
Казахстанское госпредприятие «Казаэронавигация» заявило, что предположения представителей авиакомпании BEK AIR о том, что крушение самолёта в Алма-Ате 27 декабря могло произойти из-за спутного следа, не соответствуют действительности.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева пожаловалась на одиночество
Лариса Гузеева пожаловалась поклонникам, что Новый год провела в гордом одиночестве.
Экономика
С банков начнут брать комиссию за переводы по номеру телефонов
Банк России с 1 января начнет за использование Системы быстрых платежей (СБП) взимать плату с банков.
Экономика
В России максимальный размер кредитного долга ограничат с 1 января
С 1 января в России вступает в силу последний этап ограничения предельного долга.
Культура
Иван Охлобыстин назвал Кристину Асмус «целомудренной дурочкой»
Актер Иван Охлобыстин высказался о бывшей коллеге по сериалу «Интерны» Кристине Асмус и назвал ее «целомудренной дурочкой», сообщает 360tv.ru.
Здоровье
В России вступили в силу новые критерии установления инвалидности
В 2020 году в России вступают в силу новые актуализированные критерии установления инвалидности для детей и взрослых.
Политика
Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье
Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих отреагировали на заявление президента России Владимира Путина, назвавшего польского дипломата времен нацистской Германии Юзефа Липского «антисемитской свиньей и сволочью».
Шоу-бизнес
Жена Андрея Малахова намекнула на вторую беременность
В 2011 году популярный шоумен Андрей Малахов женился на дочке своего босса Наталье Шкулевой.
Кино
Фильм Федора Бондарчука «Вторжение» выходит в прокат
Фантастический фильм Федора Бондарчука "Вторжение" выходит в российский прокат в среду.
Шоу-бизнес
Охлобыстин извинился перед проститутками после сравнения с Водонаевой
Бывшая участница проекта «Дом-2» назвала Ивана Охлобыстина «быдлом, которое не может аргументировать свое мнение».
Политика
Забыл, что уже не президент: Порошенко выпустил в эфир новогоднее обращение
Бывший президент Украины и действующий депутат Верховной рады (глава партии «Европейская солидарность») Петр Порошенко записал свое новогоднее обращение, которое транслировалось на украинских телеканалах «5 канал» и «Прямой», владельцем которых и является Порошенко.
Футбол
ФИФА может изменить правило определения офсайда
Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает возможность изменения правила фиксации положения «вне игры».
Космос
Зонд «Хаябуса-2» могут отправить в новую экспедицию
Японский космический зонд "Хаябуса-2" ("Сокол-2") возвращается с грузом уникальных образцов после миссии на астероиде между Марсом и Землей, однако затем он может быть отправлен в новую экспедицию.
Музыка
Лазарев под Новый год объяснил, почему не победил на Евровидении
Певец Сергей Лазарев, подводя итоги минувшего года в инстаграме, признался, что не надеялся на победу на Евровидении-2019, поскольку понимал политический настрой по отношению к России.