Политика

РИА НовостиРИА НовостиКим Чен Ын пообещал вскоре представить новое стратегическое оружие

Глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что страна будет продолжать разработку стратегического оружия, пока враждебная политика США в отношении Северной Кореи не будет устранена, и в скором времени представит новое стратегическое оружие, передает Рёнхап со ссылкой на доклад лидера КНДР на пленуме Трудовой партии Кореи.
Читать в источнике
Комментировать22

Подробнее о событии

Трамп надеется, что Ким Чен Ын сдержит обещания

Газета.Ruвчера в 22:53

Трамп попросил у Ким Чен Ына в подарок восточную вазу

Известиявчера в 22:11

Ким Чен Ын пообещал показать новое оружие Северной Кореи

Lenta.ruвчера в 17:14

Трамп заявил, что считает Ким Чен Ына «человеком слова»

Комсомольская правдавчера в 22:21

Трамп надеется, что Ким Чен Ын сдержит обещания

РИА Новостивчера в 21:53

Трамп считает, что Ким Чен Ын сдержит слово по вопросу денуклеаризации

ТАССвчера в 22:34

Ким Чен Ын пообещал, что скоро покажет миру новое стратегическое оружие

Интерфаксвчера в 16:57
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 00:17, Ашберн
Экономика

Экономисты оценили перспективы курса рубля в 2020 году

2020 год для рубля будет относительно спокойным, прогнозируют опрошенные РБК экономисты.
РБК вчера в 01:00
Здоровье

Медведев утвердил выплаты врачам за выявление онкозаболеваний

Постановление правительства, которое утверждает правила стимулирующих выплат, подписал глава кабмина Дмитрий Медведев.
News.ru вчера в 11:04
Общество

Гомеопат рассказал об используемом разведчиками средстве от похмелья

Речь идет о тиосульфате натрия, который, по словам специалиста, используют разведчики, чтобы не опьянеть.
Известия вчера в 20:50
Шоу-бизнес

6-летняя дочь Аллы Пугачевой исполнила хит звездной мамы

Знаменитая певица Алла Пугачева и телеведущий, юморист Максим Галкин воспитывают двойняшек Гарри и Лизу.
Летидор вчера в 05:00
Политика

Project Syndicate (США): будущее информационной автократии Путина (Project Syndicate)

Рейтинги поддержка Путина значительно снизились в последние годы, тем не менее, они остаются высокими: как показывают опросы, 61% россиян оценивают его деятельность позитивно.
ИноСМИ вчера в 12:30
Политика

Трамп заявил, что не желает войны с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что не желает войны с Ираном, обвиненным американской стороной в нападении на посольство США в Багдаде.
Газета.Ru вчера в 21:50
Экономика

В РФ повышаются акцизы на сигареты

Акциз на сигареты и папиросы вырос до 1,966 тыс. рублей за 1 тыс. штук с 1,89 тыс. рублей, которые взимались с 1 января 2019 года.
Интерфакс вчера в 22:42
Происшествия

Трое полицейских пострадали при нападении на пост ДПС в Магасе

Вести.Ru вчера в 13:35
Происшествия

Двое неизвестных ранили ножом мужчину в автобусе в Москве

В Москве двое неизвестных ранили ножом мужчину в автобусе. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного МВД.
RT на русском вчера в 13:57
Хоккей

МЧМ-2020 по хоккею: Россия разгромила Германию и вышла в четвертьфинал

Сборная России по хоккею переиграла команду Германии 31 декабря в матче молодежного чемпионата мира по хоккею.
Красная весна вчера в 11:24
Армия и оружие

Россия официально обвинила Израиль в новой бомбардировке Сирии

Израильское информационное издание «Haaretz», ссылаясь на данные российского Министерства иностранных дел, сообщает о том, что Россия официально обвинила израильскую сторону в нарушении воздушного пространства Иордании и незаконных ударах по территории Сирии.
Avia.pro 29.12.19 в 04:45
Общество

Во Владивостоке вандалы сожгли фигуру мыши за 670 тыс. рублей

Известия 00:08
Хоккей

Лундквист заменил Георгиева, пропустившего от «Эдмонтона» 6 шайб

Тренерский штаб «Рейнджерс» решил заменить Александра Георгиева на Хенрика Лундквиста, так как 36-й минуте матча россиянин пропустил 6 голов.
Sport24.ru вчера в 22:59
Единоборства

Али Исаев победил в PFL в бою за $1 миллион

Allboxing.ru вчера в 21:58
Гаджеты

Xiaomi продемонстрировала новые смарт-часы Watch Color

Xiaomi Watch Color снабжены разноцветными ремешками, которые подойдут и мужчинам и женщинам в разных условиях.
Anonsens 30.12.19 в 03:18
Политика

Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года

Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Российская газета 30.12.19 в 12:32
Происшествия

«Казаэронавигация» прокомментировала крушение самолёта в Алма-Ате

Казахстанское госпредприятие «Казаэронавигация» заявило, что предположения представителей авиакомпании BEK AIR о том, что крушение самолёта в Алма-Ате 27 декабря могло произойти из-за спутного следа, не соответствуют действительности.
RT на русском 30.12.19 в 07:07
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева пожаловалась на одиночество

Лариса Гузеева пожаловалась поклонникам, что Новый год провела в гордом одиночестве.
StarHit.ru вчера в 20:00
Экономика

С банков начнут брать комиссию за переводы по номеру телефонов

Банк России с 1 января начнет за использование Системы быстрых платежей (СБП) взимать плату с банков.
РИА Новости вчера в 20:50
Экономика

В России максимальный размер кредитного долга ограничат с 1 января

С 1 января в России вступает в силу последний этап ограничения предельного долга.
RT на русском вчера в 02:43
Культура

Иван Охлобыстин назвал Кристину Асмус «целомудренной дурочкой»

Актер Иван Охлобыстин высказался о бывшей коллеге по сериалу «Интерны» Кристине Асмус и назвал ее «целомудренной дурочкой», сообщает 360tv.ru.
Алтапресс вчера в 08:09
Здоровье

В России вступили в силу новые критерии установления инвалидности

В 2020 году в России вступают в силу новые актуализированные критерии установления инвалидности для детей и взрослых.
ТК Звезда вчера в 23:22
Политика

Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье

Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих отреагировали на заявление президента России Владимира Путина, назвавшего польского дипломата времен нацистской Германии Юзефа Липского «антисемитской свиньей и сволочью».
РБК вчера в 22:20
Шоу-бизнес

Жена Андрея Малахова намекнула на вторую беременность

В 2011 году популярный шоумен Андрей Малахов женился на дочке своего босса Наталье Шкулевой.
Uznayvse.ru вчера в 12:24
Кино

Фильм Федора Бондарчука «Вторжение» выходит в прокат

Фантастический фильм Федора Бондарчука "Вторжение" выходит в российский прокат в среду.
ТАСС вчера в 16:20
Шоу-бизнес

Охлобыстин извинился перед проститутками после сравнения с Водонаевой

Бывшая участница проекта «Дом-2» назвала Ивана Охлобыстина «быдлом, которое не может аргументировать свое мнение».
RuNews24.ru 30.12.19 в 09:57
Политика

Забыл, что уже не президент: Порошенко выпустил в эфир новогоднее обращение

Бывший президент Украины и действующий депутат Верховной рады (глава партии «Европейская солидарность») Петр Порошенко записал свое новогоднее обращение, которое транслировалось на украинских телеканалах «5 канал» и «Прямой», владельцем которых и является Порошенко.
REGNUM 00:06
Футбол

ФИФА может изменить правило определения офсайда

Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает возможность изменения правила фиксации положения «вне игры».
Sport24.ru вчера в 02:13
Космос

Зонд «Хаябуса-2» могут отправить в новую экспедицию

Японский космический зонд "Хаябуса-2" ("Сокол-2") возвращается с грузом уникальных образцов после миссии на астероиде между Марсом и Землей, однако затем он может быть отправлен в новую экспедицию.
ТАСС вчера в 16:14
Музыка

Лазарев под Новый год объяснил, почему не победил на Евровидении

Певец Сергей Лазарев, подводя итоги минувшего года в инстаграме, признался, что не надеялся на победу на Евровидении-2019, поскольку понимал политический настрой по отношению к России.
РИА Новости вчера в 17:53
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное