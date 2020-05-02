Общество
КоммерсантъКим Чен Ын появился на публике на фоне сообщений о болезни
Утверждается, что лидер КНДР перерезал ленту и «махал рукой ликующим строителям и массам». Последний раз Ким Чен Ын появлялся на публике с 11 апреля. Daily NK сообщала, что он проходит курс лечения после операции.
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Общество
Маск объявил о распродаже имущества
Американский бизнесмен Илон Маск одним сообщением в Twitter о намерении распродать имущество обрушил акции своей компании Tesla.
РИА Новости вчера в 21:18
Политика
Токаев прекратил полномочия спикера сената Казахстана Назарбаевой
RT на русском 02:48
Общество
Собянин назвал реальное количество заболевших коронавирусом в Москве
RT на русском 03:03
Политика
В Мичигане протестующие против карантина захватили местный капитолий
Российская газета вчера в 08:01
Общество
Москва удвоила число тестирований на коронавирус
Число проводимых в Москве тестирований на наличие коронавируса с 30 апреля увеличилось в два раза, сообщил в субботу мэр столицы Сергей Собянин.
ТАСС 03:02
Здоровье
Врач прокомментировал ситуацию с коронавирусом
Главный врач Городской клинической инфекционной больницы имени С.П. Боткина Денис Гусев прокомментировал ситуацию с коронавирусом.
RT на русском 30 апреля в 08:16
Происшествия
При взрыве на плавбазе в Находке погиб сварщик
В Находке при взрыве на плавбазе "Всеволод Сибирцев" погиб сварщик, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Федерального агентства морского и речного транспорта.
РИА Новости 01:28
Политика
Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил
Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования.
Коммерсантъ 30 апреля в 15:33
Транспорт
В Москве закроют еще 45 вестибюлей метро из-за низкой загрузки
Московский метрополитен закроет вестибюли еще 45 станций из-за низкой загрузки. Об этом 1 мая сообщает пресс-служба столичного перевозчика.
Известия вчера в 19:11
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru вчера в 09:03
Общество
Эколог рассказал об опасности медицинских масок пациентов с COVID-19
Выброшенные медицинские маски и перчатки пациентов с коронавирусом, находящихся на домашнем карантине, представляют опасность для работников коммунальных служб и пунктов сортировки мусора.
RT на русском 01:43
Происшествия
В Челябинской области умер ещё один пациент с COVID-19
Челябинск, 2 мая 2020, 08:55 — REGNUM В Челябинской области скончался ещё один пациент с COVID-19. Об этом сообщает региональный минздрав.
REGNUM 01:55
Политика
Медведев пожелал заразившемуся коронавирусом Мишустину выздоровления
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пожелал премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, который заразился коронавирусом, скорейшего выздоровления.
Газета.Ru вчера в 06:42
Общество
Ученые из Сингапура скорректировали дату окончания эпидемии в России
Эпидемия коронавирусной инфекции в России может полностью завершиться к 8 августа.
РБК 03:30
Армия и оружие
60 лет назад над Уралом сбили самолет американского шпиона
Ровно 60 лет назад в небе над Уралом советские военные сбили американский самолет-разведчик.
НТВ вчера в 04:20
Наука
Термохалинные течения рассеяли микропластик по дну океана
N+1 вчера в 04:54
Общество
В Коммунарке у зараженных коронавирусом нашли новый симптом
У некоторых пациентов с коронавирусом есть кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом.
РИА Новости вчера в 12:33
Здоровье
Умерли 2 человека с коронавирусом во Владимирской области
По информации с портала Оперативного штаба по коронавирусу РФ за минувшие сутки во Владимирской области умерли еще два пациента с новой коронавирусной инфекцией.
ГТРК Владимир вчера в 06:00
Армия и оружие
Министерство обороны РФ опубликовало архивы о Берлинской операции
Министерство обороны РФ публикует ранее засекреченные архивы о Берлинской операции — последней решающей битве Великой Отечественной войны.
Вести.Ru вчера в 19:45
Футбол
Бывший защитник «Спартака» предложил «раскулачить» полковников
Экс-защитник «Спартака» Эдуард Мор на личной странице в твиттере рассказал, как можно решить проблемы «бюджетников».
ГЛАС.RU 01:39
Здоровье
Из Покровской больницы в Петербурге массово уволились врачи
Издание "Фонтанка" сообщает, что замену четверым врачам, которые одновременно уволились из 2-го кардиологического отделения Покровской больницы в Петербурге, уже нашли.
Питерские заметки вчера в 07:00
Общество
Продажи смартфонов в Китае упали на 18%
Объем продаж смартфонов в Китае снизился на 18% за первый квартал 2020 года, заявила пресс-служба аналитической фирмы Canalys 1 мая, сообщает Синьхуа.
ИА Красная Весна вчера в 13:58
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова рассказала, как растолстела на самоизоляции
Народные новости вчера в 09:16
Общество
Врачей Петербурга могут лишить компенсации за заражение коронавирусом
Порядок присуждения выплат медикам, которые заразились коронавирусом во время исполнения служебных обязанностей, накануне опубликовало правительство Петербурга.
АБН 01:38
Общество
В России для девятиклассников могут отменить ОГЭ
Ранее все школьники после окончания 9 классов должны были сдавать ОГЭ – Основной государственный экзамен.
Первый Тульский 01:47
Общество
Попова рассказала об опасности бессимптомного течения коронавируса
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала об опасности бессимптомного течения новой коронавирусной инфекции.
Журналистская правда 03:22
Политика
Трамп предложил назначить Кейта Дейтона на должность посла на Украине
Вашингтон, 2 мая 2020, 04:24 — REGNUM Президент США Дональд Трамп представил кандидатуру генерал-лейтенанта Кейта Дейтона на должность американского посла на Украине, сообщает пресс-служба Белого дома.
REGNUM вчера в 21:24
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 2 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что доля инфицированных в столице — 2%.
РБК 03:09
Общество
Оператор «Северного потока-2» заявил о несогласии с регулятором ФРГ
В компании Nord Stream 2 AG — операторе газопровода «Северный поток-2» — не согласны с предварительным отказом Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA) освободить проект от правил Газовой директивы ЕС.
РБК вчера в 11:40
Кино
Киновселенная Человека-паука от Sony получила собственное название
Discover24 вчера в 14:30