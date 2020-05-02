Утверждается, что лидер КНДР перерезал ленту и «махал рукой ликующим строителям и массам». Последний раз Ким Чен Ын появлялся на публике с 11 апреля. Daily NK сообщала, что он проходит курс лечения после операции.

Ким Чен Ын появился на публике на фоне сообщений о болезни

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