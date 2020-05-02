с чего всё началось

Утверждается, что лидер КНДР перерезал ленту и «махал рукой ликующим строителям и массам». Последний раз Ким Чен Ын появлялся на публике с 11 апреля. Daily NK сообщала, что он проходит курс лечения после операции.

Ким Чен Ын появился на публике на фоне сообщений о болезни

Наука Назван новый возможный способ передачи коронавируса Амстердам, 2 мая 2020, 14:10 — REGNUM Ученые из Института Хабрехта, Медицинского центра Университета Эразма Роттердамского и Маастрихтского Университета (Нидерланды) выяснили, что коронавирус способен поражать клетки кишечника и размножаться в них. 129

Общество Маск объявил о распродаже имущества Американский бизнесмен Илон Маск одним сообщением в Twitter о намерении распродать имущество обрушил акции своей компании Tesla. 313

Общество Жителей Подмосковья начнут штрафовать за отсутствие масок Как сообщало ИА REGNUM, согласно постановлению губернатора Московской области, жителям региона в период с 1 мая по 11 мая включительно настоятельно рекомендовано использовать средства индивидуальной защиты — маски и респираторы — при нахождении в местах общего пользования, включая аптеки, магазины, такси, поликлиники. 811

Общество Собянин предупредил о возможности ужесточить выдачу пропусков Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил, что если на улицах столицы будет много людей и понадобится сократить их количество для предупреждения распространения коронавируса, власти города могут ужесточить меры, сократив выдачу пропусков. 1,5K

Экономика Стало известно, какие товары подорожают после карантина После снятия ограничительных мер подорожает импортная продукция и продовольственные товары. На 20-30 процентов станет дороже одежда и обувь. 3

Технологии В США создали тест, выявляющий еще не заразных носителей коронавируса Ученые из управления перспективных исследовательских проектов минобороны США (DARPA) разработали тест на коронавирус COVID-19, который может выявлять носителей вируса на ранней стадии, когда те еще не заразны для окружающих, сообщает британское издание The Guardian. 18

Общество Минпросвещения дало рекомендации по срокам завершения учебного года В Минпросвещения отметили, что окончательное решение о сроках и форме завершения учебного года каждый регион принимает самостоятельно. 653

Общество Собянин заявил о европейском сценарии развития эпидемии в России По словам Собянина, власти надеялись на китайский сценарий развития событий, но в Россию, в том числе через Москву, въехало слишком много граждан из регионов, где распространилось заболевание. 933

Общество Эпидемиолог оценил прогнозы об окончании эпидемии в России Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн прокомментировал прогноз сингапурских ученых по окончанию вспышки коронавируса в России.

Общество Ученый рассчитал пики эпидемии коронавируса в России Сценарии развития эпидемиологической ситуации по коронавирусу SARS-CoV-2 в федеральных округах России рассчитал с помощью математической модели кандидат экономических наук, эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян. 227

Общество В метро Москвы со следующей недели начнут продавать маски Пассажиры московского метро со следующей недели смогут приобрести маски в ларьках или кассах метро, сообщил заместитель мэра Москвы руководитель транспортного комплекса столицы Максим Ликсутов. 65

Происшествия В Москве нарушитель самоизоляции напал на полицейского Нарушитель режима самоизоляции напал в Москве на сотрудника полиции.

Политика Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным. 9,2K

Общество Попова рассказала о российских лабораториях по выявлению коронавируса Есть лаборатории в России, где коэффициент подтверждения коронавируса составляет 30%, остальные результаты недостоверные, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Здоровье Минздрав сообщил о росте числа детей с коронавирусом В Минздраве напомнили, что важно соблюдать меры безопасности, поскольку можно заразиться и от человека, у которого болезнь протекает бессимптомно. 959