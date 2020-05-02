Общество

КоммерсантъКоммерсантъКим Чен Ын появился на публике на фоне сообщений о болезни

Утверждается, что лидер КНДР перерезал ленту и «махал рукой ликующим строителям и массам». Последний раз Ким Чен Ын появлялся на публике с 11 апреля. Daily NK сообщала, что он проходит курс лечения после операции.
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с чего всё началось
Государственные СМИ Северной Кореи сообщили о появлении лидера КНДР Ким Чен Ына на публике впервые за 20 дней, передает южнокорейское агентство «Рёнхап
».
Коммерсантъвчера в 17:39

Подробнее о событии

Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике

ТАССвчера в 18:00

Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике

РИА Новостивчера в 22:21

СМИ показали фото с Ким Чен Ыном на фоне сообщений о его отсутствии

РБКвчера в 21:15

Опубликованы первые за 20 дней фото Ким Чен Ына

RT на русскомвчера в 20:23

Появились кадры «ожившего» Ким Чен Ына: лоснится и улыбается

Московский Комсомолец03:40

Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике

Интерфаксвчера в 17:48

Опубликованы первые фото Ким Чен Ына после долгого отсутствия на публике

Lenta.ruвчера в 20:28
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Политика

Токаев прекратил сенаторские полномочия дочери Назарбаева

РБК 02:58
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Общество

За сутки в России выявлены еще 9623 случая заражения COVID-19

Ситуация в регионах В Москве выявлены 5358 новых случаев COVID-19 за сутки, общее число зарегистрированных в столице диагнозов выросло до 62658.
Интерфакс 04:53
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Кино

Умер актер сериала «Клиника» Сэм Ллойд

Культуромания 02:25
6
Общество

У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США

В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv 30 апреля в 13:36
2,2K
Здоровье

В Сахалинской области диагностировали еще 4 случая коронавируса

В островном регионе сегодня стало известно еще о четверых гражданах, у которых диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19.
РИА Сахалин-Курилы 03:04
Общество

В Москве диагностируют коронавирус даже у заболевших без симптомов

Количество проводимых в Москве лабораторных исследований на COVID-19 увеличилось в два раза, к этой работе за прошедшие месяцы присоединились городские, федеральные и частные лаборатории.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 05:07
Здоровье

Умерла врио главврача госпиталя в Красноярске, выпавшая из окна

Временно исполняющая обязанности главного врача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн Елена Непомнящая, находившаяся на лечении после падения из окна больницы, умерла 1 мая.
ТАСС 03:10
2,4K
Политика

Трамп предложил кандидатуру на должность посла на Украине

Президент США Дональд Трамп предложил на пост посла на Украине главу Германского фонда Маршалла Соединенных Штатов (США), генерал-лейтенанта в отставке Кейта Дейтона.
Газета.Ru вчера в 20:50
Общество

Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули

Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 01:02
1K
Наука

Япония повторно заразилась коронавирусом из Европы

Ученые предполагают, что он был занесен на территорию страны туристами и японскими гражданами, возвращавшимися из Европы.
Популярная механика вчера в 15:50
Шоу-бизнес

«Я прошла испытание»: выздоровевшая Надежда Бабкина призвала всех беречь друг друга

Артистка призвала всех беречь друг друга, жить долго и радостно.
Вести.Ru 00:36
30
Общество

Собянин заявил о европейском сценарии ситуации с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в России развивается по сценарию Европы, а не Китая. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, передает ТАСС.
Lenta.ru 04:59
Шоу-бизнес

Никита Джигурда вызвал на бой телеведущего Владимира Соловьева

В свойственной себе манере Джигурда вызвал телеведущего на боксерский поединок, о чем сообщил в своем микроблоге.
Bimru.ru вчера в 07:53
56
Происшествия

В Петербург вернулись российские туристы из Индии

По официальным данным, за апрель через Пулково в Россию вернулось около 850 человек.
Российская газета 05:09
19
Общество

Ученый рассчитал пики эпидемии коронавируса в России

Сценарии развития эпидемиологической ситуации по коронавирусу SARS-CoV-2 в федеральных округах России рассчитал с помощью математической модели кандидат экономических наук, эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян.
ИА Красная Весна вчера в 04:23
225
Политика

Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru вчера в 09:03
9K
Общество

В Коммунарке у зараженных коронавирусом нашли новый симптом

У некоторых пациентов с коронавирусом есть кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом.
РИА Новости вчера в 12:33
1,2K
Общество

В России выявили рекордные 7933 случая заражения коронавирусом

В оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ проинформировали представителей СМИ о том, что число инфицированных COVID-19 в России за минувшие сутки выросло на рекордные 7933, до отметки в 114 431 человек.
Журналистская правда вчера в 03:45
Происшествия

В Крыму коронавирусом заразились певцы церковного хора

В Крыму идет рост заболеваемости коронавирусом. Так, 2 мая стало известно о четырех новых случаях заражения.
КП - Крым 04:31
5
Армия и оружие

В Минобороны опубликовали рассекреченные архивы о штурме Берлина

"Публикация исторических рассекреченных документов из фондов Центрального архива военного ведомства является продолжением деятельности Министерства обороны Российской Федерации, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн", - подчеркнули в военном ведомстве.
ТАСС вчера в 17:01
263
Общество

Маск заявил о намерении продать все свои вещи

Известия вчера в 15:22
253
Здоровье

Главврач рассказал о молодых пациентах с коронавирусом

Главный врач столичной больницы имени Спасокукоцкого Алексей Погонин рассказал о молодых пациентах, заразившихся коронавирусом.
Газета.Ru 01:27
20
Общество

Defense One: в США отслеживают активность предприятий российского ВПК

Геопространственная аналитическая компания Orbital Insights, которая базируется в США, утверждает, что отслеживает активность на предприятиях российской оборонной промышленности по сигналам мобильных телефонов на фоне пандемии коронавируса, пишет американское издание Defense One.
РИА Новости вчера в 22:13
387
Общество

Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года

Ранее, 17 апреля, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год.
РИА Новости 30 апреля в 19:50
650
Политика

МВД БиГ объяснило отказ во въезде приглашенным российским медикам

Ранее министр безопасности Боснии и Герцеговины Фахрудин Радончич отказал российским военным медикам во въезде в страну, несмотря на то, что специалистов пригласили сами власти республики.
Газета.Ru 03:34
321
Наука

Ученые из Германии нашли растительное средство для борьбы с похмельем

РБК 05:11
67
Происшествия

Главу следственного управления МВД по Воскресенску задержали за взятку

Заместитель начальника УМВД России по Воскресенску Московской области, начальник следственного управления Кирилл Бакулин задержан за взятку.
Известия вчера в 15:07
109
Наука

Выявлен еще один возможный способ передачи коронавируса

Исследователи отмечают, что примерно у трети пациентов с COVID-19 в качестве симптомов заболевания наблюдается тошнота и диарея.
Российская газета 03:56
Кино

На YouTube-канале Киностудии им. Горького опубликуют более 500 фильмов

Ревизор.ру 00:11
4
Здоровье

На Кубани выявили 79 новых случаев коронавируса

В Краснодарском крае за последние сутки зарегистрировали 79 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, такие данные приводит региональный оперативный штаб.
Деловая газета. Юг 04:50
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