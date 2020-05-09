Политика
Московский КомсомолецКим Чен Ын поздравил Путина с 75-летием Победы в ВОВ
Лидер КНДР Ким Чен Ын направил президенту РФ Владимиру Путину поздравления по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 05:34, Ашберн
Политика
В Москве состоялся воздушный парад Победы
Парад традиционно закрывала шестёрка штурмовиков Су-25, которые окрасили небо в цвета флага России с помощью специального дыма.
Говорит Москва 03:59
Экономика
Названа опасность досрочного погашения кредита
Юрлицам и физлицам, как правило, с экономической точки зрения не имеет смысла погашать кредиты досрочно, при этом для юридических лиц это может быть даже опасно, рассказал агентству "Прайм" гендиректор юридической фирмы Urvista Алексей Петропольский.
РИА Новости 00:02
Энергетика
Египетский миллиардер предсказал рост цен на нефть до $100 за баррель
Стоимость нефти возрастет до $100 за баррель в течение полутора лет.
РБК 07 мая в 07:12
Политика
МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ вчера в 09:44
Общество
В Москве выявили 5846 случаев заражения коронавирусом за сутки
Наибольшее число случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве - 5846, Подмосковье - 918, Санкт-Петербурге - 375, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в РФ.
РИА Новости вчера в 03:34
Общество
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений в РФ
Как говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Роспотребнадзора вечером в пятницу, на всех этапах останутся обязательными дополнительные меры предосторожности при выходе из дома, работа в удаленном доступе (если это возможно) и использование гигиенических масок в общественных местах "при любом выходе на улицу".
Интерфакс вчера в 17:40
Здоровье
В Тверской области обновлена сводка по коронавирусу на 8 мая
По информации на 8 мая в Тверской области выздоровели 263 человека, еще у 15 человек заболевание подтверждено.
Все о Твери и Тверской области вчера в 04:46
Политика
Путин принимает участие в смотре марша караулов Президентского полка
Президент РФ Владимир Путин выступит перед пешим и конным караулом Президентского полка.
News.ru 05:29
Здоровье
ВОЗ заявила, что курение не защищает от коронавируса
Эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове заявила, что курение увеличивает риск протекания коронавирусной инфекции в более тяжелой форме.
Коммерсантъ 04:12
Общество
Прокуратура проверит данные о нарушениях в госпитале в «Ленэкспо»
Прокуратура Санкт-Петербурга начала проверку информации СМИ о нарушениях в госпитале в «Ленэкспо», развернутом для больных с легкой формой коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 10:33
Политика
Еврокомиссия рекомендовала продлить запрет на поездки внутри Шенгена
«Сегодня Еврокомиссия предложила странам — членам Шенгена и странам, ассоциированным с Шенгеном, продлить временные ограничения на необязательные поездки в ЕС еще на 30 дней, до 15 июня», — говорится в сообщении, которое приводит «РИА Новости».
Известия вчера в 12:30
Здоровье
Коронавирус на Украине: к утру 7 мая выявлен 13691 случай
Число летальных случаев достигло 340. Днём ранее на Украине было зафиксировано 487 новых случаев.
Свободная Пресса 07 мая в 02:26
Общество
Ряд арендаторов сможет расторгать договоры без штрафов
Арендодатель обязан будет по их обращению пролонгировать договор аренды на срок до одного года на прежних условиях или условиях, не ухудшающих положение арендатора.
Российская газета вчера в 06:16
Происшествия
Две трети пациентов Коммунарки находятся в тяжелом состоянии
Две трети (67%) пациентов больницы в Коммунарке, которая принимает больных с COVID-19, находятся в тяжелом (60%) и очень тяжелом (7%) состоянии.
Коммерсантъ 07 мая в 05:59
Спорт
В Steam можно приобрести набор из 54-х игр от Square Enix со скидкой в 95%
В набор вошли 54 игры популярных франшиз, в том числе Tomb Raider, Lara Croft, Deus Ex, Sleeping Dogs и Just Cause.
Cyber.sports.ru 03:23
Технологии
Илон Маск пообещал начать чипировать людей уже в 2020 году
Илон Маск пообещал чипировать человека в течение года, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa вчера в 03:34
Общество
На Среднем Урале нашли коронавирус ещё у 121 человека
Екатеринбург, 9 мая 2020, 11:08 — REGNUM В Свердловской области подтвердили ещё 121 случай выявления коронавируса.
REGNUM 04:08
Общество
В Москве отменят оформление пропусков через СМС
Глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что с 12 мая будет невозможно оформить цифровой пропуск через СМС, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 12:42
Армия и оружие
Минобороны передадут установочную партию Су-57 в 2020 году
Вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что в 2020 году планируется поставить в российские войска самолёты Су-57 из установочной партии.
RT на русском 05:28
Общество
Глава Минздрава допустил перенос экзаменов на сентябрь
Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 мая, об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в ходе заседания президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме.
REGNUM вчера в 06:35
Кино
Премьера сериала «Диверсант. Крым» состоится 9 мая на Первом канале
Смогут ли они выполнить задание высокопоставленных чинов или их самих ждет смертельная опасность узнаем 9 мая в 17.20 и в 19.05 на Первом канале.
Комсомольская правда вчера в 23:44
Общество
Три человека умерли от коронавируса в Ростовской области за сутки
За минувшие сутки было выдано три заключения о смерти, в которых указано, что причиной кончины человека – коронавирус.
Privet-Rostov.ru 04:14
Общество
В Твери демонтировали мемориальные доски о расстреле поляков
С требованием убрать таблички прокуратура Твери обратилась в декабре 2019 г. В надзорном ведомстве пришли к выводу, что одна из мемориальных досок установлена незаконно, а вторая должна находиться по другому адресу, сообщает сайт «Медиазона».
Дилетант 07 мая в 10:16
Общество
Российский подводный беспилотник впервые испытали в Марианской впадине
Российский глубоководный подводный аппарат «Витязь-Д» впервые погрузился на дно Марианской впадины, сообщил журналистам вице-премьер Юрий Борисов.
РБК 04:02
Политика
В Сербии ко Дню Победы зажгли огни в Парке освободителей Белграда
Праздничную подсветку, символически напоминающую цвета Красной Армии, зажгли в мемориальном Парке освободителей Белграда накануне Дня Победы 8 мая в Сербии, сообщает пресс-служба Минобороны России.
ИА Красная Весна 01:31
Общество
Павел Дуров резко раскритиковал жизнь в США
Российская газета 07 мая в 16:47