Лидер КНДР Ким Чен Ын направил президенту РФ Владимиру Путину поздравления по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Ким Чен Ын поздравил Путина с 75-летием Победы в ВОВ

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