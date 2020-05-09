Ким Чен Ын поздравил российского президента Владимира Путина с 75-летием Великой Победы. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи. Лидер КНДР отметил героизм российского народа и мужество, проявленные в бою с врагом.

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