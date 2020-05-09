Политика
Комсомольская правдаКим Чен Ын поздравил Путина с 75-летием Великой Победы
Ким Чен Ын поздравил российского президента Владимира Путина с 75-летием Великой Победы. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи. Лидер КНДР отметил героизм российского народа и мужество, проявленные в бою с врагом.
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Политика
Путин возложил цветы к Вечному огню
Российская газета 03:26
Шоу-бизнес
Дмитрий Нагиев и «Пухляш» из Little Big устроили танцевальный баттл
Знаменитый российский актер и телеведущий Дмитрий Нагиев попытался перетанцевать Пухляша из популярной группы Little big.
iReactor вчера в 05:12
Общество
В Крыму подтверждено 12 новых случаев коронавируса
Все заболевшие госпитализированы в инфекционный стационар.
КИА 03:00
Политика
Зюганов попросил Путина амнистировать заключенных из-за коронавируса
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил президенту Владимиру Путину внести в Государственную думу закон об амнистии заключенных к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в связи с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2.
РБК вчера в 14:45
Общество
В России за сутки выявили 10 817 случаев коронавируса
В России за последние сутки подтверждено 10 817 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
RT на русском 03:46
Армия и оружие
В Минобороны назвали сроки оснащения Су-57 новейшим двигателем
Поставки истребителей пятого поколения Су-57 в российские Воздушно-космические силы (ВКС) планируются в два этапа: до середины 2020-х годов с двигателем четвертого поколения, после чего – с двигателем пятого поколения.
Профиль вчера в 04:17
Общество
Росстат оценил потери населения РСФСР от Великой Отечественной войны
Расчеты произведены "при условии сохранения показателей воспроизводства населения на уровне 1940 года", данные публикуются во втором издании статистического сборника "Великая Отечественная война".
РИА Новости 00:07
Общество
В Думу внесен законопроект о продлении и расторжении договоров аренды
Законопроект об особом порядке продления расторжения некоторых договоров на аренду недвижимости внесло в Госдуму в пятницу, 8 мая, правительство.
Известия вчера в 17:49
Единоборства
У одного из участников UFC 249 выявлен коронавирус
У одного из бойцов турнира UFC 249, который состоится в ночь на 10 мая по московскому времени, положительный тест на коронавирус.
Российская газета 01:55
Общество
Роспотребнадзор обнародовал рекомендации по снятию ограничений
Москва, 9 мая 2020, 01:04 — REGNUM Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) обнародовала рекомендации и показатели, которые будут являться основанием для поэтапного снятия ограничений из-за коронавируса.
REGNUM вчера в 18:04
Общество
Доктор Мясников ответил на обвинение в требовании денег за интервью
Официальный представитель информационного центра по коронавирусу врач Александр Мясников, известный телезрителям как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», ответил на обвинения в том, что он якобы требует от журналистов и блогеров денег за интервью.
Lenta.ru вчера в 10:23
Общество
В мэрии рассказали, где москвичи смогут находиться без маски с 12 мая
Жители Москвы, начиная с 12 мая, имеют право находиться без маски и медицинских перчаток только в своих домах или рабочих кабинетах, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой.
Газета.Ru вчера в 16:39
Общество
В России стартовало онлайн-шествие «Бессмертный полк»
В России стартовала онлайн-трансляция шествия "Бессмертный полк".
РЕН ТВ вчера в 19:11
Политика
В Москве завершился воздушный парад Победы
РИА Новости 03:42
Общество
В Пермском крае выявили 16 новых случаев коронавируса
Как сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом, в Пермском крае диагноз коронавирус подтвердился ещё у 16 жителей.
АиФ Пермь 03:45
Гаджеты
Опубликован рейтинг самых популярных смартфонов в мире
Аналитический отдел компании Canalys опубликовал статистику продаж новых смартфонов на глобальном рынке за первые три месяца 2020 года.
Газета DAILY вчера в 16:06
Армия и оружие
Воздушный парад прошел в Петербурге
Газета.Ru 03:45
Единоборства
Усику и Ломаченко предложили российское гражданство
Генсек Федерации бокса РФ Умар Кремлев заявил, что готов выступить с инициативой для предоставления украинским боксерам Александру Усику и Василию Ломаченко российского гражданства.
РИА Новости Крым вчера в 05:23
Общество
Мордашов предложил главам четырех регионов ввести карантин
Глава совета директоров «Северстали», миллиардер Алексей Мордашов предложил губернаторам четырех регионов, где есть предприятия компании, ввести ограничительные меры.
Коммерсантъ вчера в 20:54
Политика
Зеленский возложил цветы к Вечному огню в Киеве
RT на русском 03:14
Политика
МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ вчера в 09:44
Здоровье
Врач назвал способы предотвращения пневмонии при COVID-19
Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.
Газета.Ru 01:32
Политика
США назвали условия для продления договора СНВ
Биллингсли добавил, что США вряд ли продлят соглашение о стратегических наступательных вооружениях с Россией до истечения срока его действия в 2021 году, если Китай также не станет частью этого договора.
BFM.ru 02:47
Общество
В России на десять тысяч больше заболевших коронавирусом. За сутки в Петербурге прибавилось 425 случаев
Более ста зараженных коронавирусом умерли в России за сутки. Общее число подтвержденных случаев COVID-19 снова превысило десять тысяч.
Фонтанка.Ру 03:47
Происшествия
В Башкирии шесть человек погибли при пожаре в деревне
Шесть человек погибли при пожаре в деревне Тимирово в Башкирии. Об этом сообщается на сайте республиканского МЧС.
РБК 02:41
Происшествия
В челябинской области умер одиннадцатый пациент с COVID-19
Челябинск, 9 мая 2020, 09:43 — REGNUM В Челябинской области скончалась женщина 68 лет.
REGNUM 02:43
Происшествия
Стало известно о ходе расследования дела об убийстве Старовойтовой
Взгляд.ру вчера в 19:55
Политика
Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы
Ровно в полдень по тюменскому времени президент России Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата у кремлевских стен и с торжественной речью обратился к жителям страны, празднующей 75-летие Великой Победы.
Тюменская область сегодня 03:32
Общество
Власти Липецкой области объяснили слова губернатора о разгоне людей
Слова губернатора Липецкой области Игоря Артамонова о разгоне людей с помощью дезинфекции вырваны из контекста, заявили РИА Новости в обладминистрации.
РИА Новости 07 мая в 10:22
Наука
Создана новая полная 3D-карта мозга мыши
Предыдущие версии атласа были 3D-картами с более низким разрешением, в то время как разрешение новой карты достаточно высокое, чтобы можно было точно определять местоположение отдельных клеток.
Научная Россия вчера в 05:53