Ким Чен Ын адресовал Владимиру Путину поздравления к 75-летию со Дня Победы. Лидер КНДР в своем письме отметил, что надеется на последующее сотрудничество с Москвой. В своем письме Ким Чен Ын признал, что 75 лет назад российская сторона показала собственный героизм, о котором недопустимо спорить.

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