Политика
КоммерсантъКим Чен Ын предложил стратегию усиления ядерного сдерживания
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с чего всё началось
Глава КНДР Ким Чен Ын провел заседание Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи (ТПК), сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).РБКвчера в 19:51
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Ким Чен Ын впервые за 3 недели провел встречу по вопросам ядерного сдерживания
Газета.Ruвчера в 18:13
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Общество
Антитела к коронавирусу выявили у 14% сдавших тест в «Инвитро»
Каждый седьмой пациент, сдавший тест в лаборатории "Инвитро", имеет антитела к коронавирусу. Об этом говорится в сообщении компании.
ТАСС 22 мая в 01:18
Происшествия
Появилось видео с места захвата заложников в московском банке
В сети появилось видео с места предполагаемого захвата заложников в банке в центре Москвы.
Lenta.ru вчера в 07:30
Происшествия
Депутат Рады обнаружен мертвым в своем офисе
"Сегодня в Киеве, в собственном офисе, в туалете, было найдено тело народного депутата Валерия Давыденко со смертельным огнестрельным ранением", - написал он на своей странице в Facebook.
Газета.Ru вчера в 15:25
Общество
В Гидрометцентре назвали аномальной холодную погоду в Москве
Последний раз, по их данным, холодная погода в мае была в 2017 году, однако тогда это наблюдалось в первой половине месяца.
Известия вчера в 11:57
Общество
Тульский губернатор поддержал работавшую в бикини медсестру
Взгляд.ру 21 мая в 12:26
Наука
Спрогнозированы сроки окончания пандемии в мире
Ученые спрогнозировали дату окончания пандемии коронавируса в мире.
Lenta.ru вчера в 14:55
Шоу-бизнес
Шнуров в стихах высмеял слова Пригожина о «бедствиях»
Газета.Ru вчера в 09:04
Происшествия
В Приморье умер еще один пациент с COVID-19
Еще один человек с коронавирусом умер в Приморье за минувшие сутки, общее число возросло до 15, сообщает правительство региона.
РИА Новости 00:08
Технологии
Microsoft готовит глобальное обновление для Windows 10
Компания Microsoft готовит глобальное обновление для Windows 10. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 14:47
Здоровье
В Хакасии за сутки выявили 23 случая заражения коронавирусом
В Хакасии за сутки выявили еще 23 случая заболевания коронавирусом.
ТВ-Енисей 21 мая в 23:58
Политика
Первый иранский топливный танкер достиг вод Венесуэлы
Вести.Ru вчера в 22:12
Общество
24 мая в России отмечается День славянской культуры и письменности
ГТРК Калуга вчера в 10:56
Путешествия
Кипр возобновит авиасообщение с рядом стран с 9 июня
Газета.Ru 22 мая в 14:38
Авто
В Австралии никак не могут продать 4 тыс. побитых градом машин
В распоряжении компании из Австралии в общей сложности оказались 4 тыс. автомобилей, пострадавших в результате выпавшего града, размеры которого были сопоставимы с мячом для гольфа.
Tvoe-avto.com вчера в 04:16
Армия и оружие
Российские «Панцири» и «Тигры» заметили в Ливии
Lenta.ru вчера в 16:52
Происшествия
Суд отменил продление ареста бывшего сенатора Арашукова
Ведомости 22 мая в 05:14
Политика
ВЦИОМ прокомментировал данные Bloomberg о рейтинге Путина
Позитивная оценка работы российского президента Владимира Путина составляет 61-63%, уровень доверия 67-68%, электоральный рейтинг президента же последний раз ВЦИОМ давал в 2018 году, заявил РИА Новости глава ВЦИОМ Валерий Федоров, комментируя статью Блумберг.
РИА Новости вчера в 16:30
Здоровье
У заразившихся коронавирусом обнаружили странные симптомы
В американском штате Нью-Йорк почти у ста детей выявили похожий на болезнь Кавасаки воспалительный синдром, предположительно связанный с коронавирусом.
Lenta.ru 00:16
Шоу-бизнес
Боня эмоционально ответила Инстасамке на обвинения в эскорте
ФАН вчера в 04:51
Политика
Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса
Осенью 2020 года Россию может ожидать вторая волна распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 22 мая в 13:08
Политика
Представители Украины не пришли на встречу Совбеза ООН по Крыму
Заседание проводилось по «формуле Арриа», позволяющей странам–членам СБ ООН обсуждать международные проблемы с участием дипломатов и представителей гражданского общества других стран.
Коммерсантъ вчера в 04:40
Наука
Нейросеть научилась определять характер личности по фото
Российские математики и психологи разработали нейросеть, которая научилась угадывать некоторые черты характера людей по их фотографиям.
Москва 24 вчера в 21:03
Здоровье
В Минздраве рассказали о мощности второй волны коронавируса
Главный инфекционист Минздрава оценила мощность второй волны коронавируса.
Российская газета вчера в 01:14
Общество
Сенаторы предложили не допускать детей без прививок в школы и детсады
Не допускать детей без прививок в школы и детсады предложили в Совете Федерации. Сенаторы намерены разработать соответствующий законопроект.
BFM.ru вчера в 12:31
Футбол
Кьеллини: я бы понял, если Бонуччи ушёл бы в «Реал», но «Милан»…
Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини прокомментировал переход одноклубника Леонардо Бонуччи в «Милан» в 2017 году, откуда он вернулся в Турин всего через год.
Чемпионат вчера в 22:51
Кино
Темнокожий князь в сериале «Великая» возмутил русских зрителей
Общественный контроль 22 мая в 07:15
Происшествия
В Казани собака насмерть загрызла пожилую хозяйку
В Казани собака загрызла 71-летнюю хозяйку. Об этом сообщает СК России по Республике Татарстан.
Газета.Ru вчера в 14:22
Футбол
В АПЛ выявили два новых случая заражения коронавирусом
Два новых случая заражения коронавирусной инфекцией выявлены в Английской премьер-лиге (АПЛ), сообщает Sky Sports.
Газета.Ru вчера в 18:12
Футбол
Арсен Венгер не планирует возвращаться в «Арсенал»
Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер дал понять, что не планирует снова возглавить «канониров».
Чемпионат вчера в 13:58
Наука
Создан бионический глаз, который лучше человеческого
Ученые из Гонконгского университета науки и технологий создали искусственный глаз, который может превзойти чувствительность настоящего.
МонаВиста вчера в 13:40