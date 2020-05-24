с чего всё началось

Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые за три недели появился на публике.

Происшествия Депутат Рады обнаружен мертвым в своем офисе "Сегодня в Киеве, в собственном офисе, в туалете, было найдено тело народного депутата Валерия Давыденко со смертельным огнестрельным ранением", - написал он на своей странице в Facebook. 486

Общество В Гидрометцентре назвали аномальной холодную погоду в Москве Последний раз, по их данным, холодная погода в мае была в 2017 году, однако тогда это наблюдалось в первой половине месяца. 240

Происшествия В Приморье умер еще один пациент с COVID-19 Еще один человек с коронавирусом умер в Приморье за минувшие сутки, общее число возросло до 15, сообщает правительство региона.

Политика ВЦИОМ прокомментировал данные Bloomberg о рейтинге Путина Позитивная оценка работы российского президента Владимира Путина составляет 61-63%, уровень доверия 67-68%, электоральный рейтинг президента же последний раз ВЦИОМ давал в 2018 году, заявил РИА Новости глава ВЦИОМ Валерий Федоров, комментируя статью Блумберг. 1,4K

Здоровье У заразившихся коронавирусом обнаружили странные симптомы В американском штате Нью-Йорк почти у ста детей выявили похожий на болезнь Кавасаки воспалительный синдром, предположительно связанный с коронавирусом.

Наука Нейросеть научилась определять характер личности по фото Российские математики и психологи разработали нейросеть, которая научилась угадывать некоторые черты характера людей по их фотографиям. 22

Футбол Кьеллини: я бы понял, если Бонуччи ушёл бы в «Реал», но «Милан»… Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини прокомментировал переход одноклубника Леонардо Бонуччи в «Милан» в 2017 году, откуда он вернулся в Турин всего через год.

Футбол В АПЛ выявили два новых случая заражения коронавирусом Два новых случая заражения коронавирусной инфекцией выявлены в Английской премьер-лиге (АПЛ), сообщает Sky Sports.

Футбол Арсен Венгер не планирует возвращаться в «Арсенал» Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер дал понять, что не планирует снова возглавить «канониров».