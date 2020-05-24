Политика

КоммерсантъКоммерсантъКим Чен Ын предложил стратегию усиления ядерного сдерживания

Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые за три недели появился на публике.
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с чего всё началось
Глава КНДР Ким Чен Ын провел заседание Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи (ТПК), сообщает
 Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
РБКвчера в 19:51

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Главные новости к утру 24 мая

Коммерсантъ00:09

Ким Чен Ын впервые после трехнедельного отсутствия появился на публике

РБКвчера в 21:50

Ким Чен Ын появился на публике после трех недель отсутствия

РИА Новостивчера в 19:12

Ким Чен Ын появился на публике впервые с 1 мая

RT на русскомвчера в 20:09

Ким Чен Ын после трех недель отсутствия провел встречу по вопросам ядерного сдерживания

ТАССвчера в 18:14

Ким Чен Ын впервые за 3 недели провел встречу по вопросам ядерного сдерживания

Газета.Ruвчера в 18:13

Ким Чен Ын провел партийное заседание после долгого отсутствия

Вести.Ruвчера в 20:31
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 00:28, Ашберн
Общество

Антитела к коронавирусу выявили у 14% сдавших тест в «Инвитро»

Каждый седьмой пациент, сдавший тест в лаборатории "Инвитро", имеет антитела к коронавирусу. Об этом говорится в сообщении компании.
ТАСС 22 мая в 01:18
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Происшествия

Появилось видео с места захвата заложников в московском банке

В сети появилось видео с места предполагаемого захвата заложников в банке в центре Москвы.
Lenta.ru вчера в 07:30
1,9K
Происшествия

Депутат Рады обнаружен мертвым в своем офисе

"Сегодня в Киеве, в собственном офисе, в туалете, было найдено тело народного депутата Валерия Давыденко со смертельным огнестрельным ранением", - написал он на своей странице в Facebook.
Газета.Ru вчера в 15:25
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Общество

В Гидрометцентре назвали аномальной холодную погоду в Москве

Последний раз, по их данным, холодная погода в мае была в 2017 году, однако тогда это наблюдалось в первой половине месяца.
Известия вчера в 11:57
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Общество

Тульский губернатор поддержал работавшую в бикини медсестру

Взгляд.ру 21 мая в 12:26
3K
Наука

Спрогнозированы сроки окончания пандемии в мире

Ученые спрогнозировали дату окончания пандемии коронавируса в мире.
Lenta.ru вчера в 14:55
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Шоу-бизнес

Шнуров в стихах высмеял слова Пригожина о «бедствиях»

Газета.Ru вчера в 09:04
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Происшествия

В Приморье умер еще один пациент с COVID-19

Еще один человек с коронавирусом умер в Приморье за минувшие сутки, общее число возросло до 15, сообщает правительство региона.
РИА Новости 00:08
Технологии

Microsoft готовит глобальное обновление для Windows 10

Компания Microsoft готовит глобальное обновление для Windows 10. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 14:47
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Здоровье

В Хакасии за сутки выявили 23 случая заражения коронавирусом

В Хакасии за сутки выявили еще 23 случая заболевания коронавирусом.
ТВ-Енисей 21 мая в 23:58
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Политика

Первый иранский топливный танкер достиг вод Венесуэлы

Вести.Ru вчера в 22:12
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Общество

24 мая в России отмечается День славянской культуры и письменности

ГТРК Калуга вчера в 10:56
Путешествия

Кипр возобновит авиасообщение с рядом стран с 9 июня

Газета.Ru 22 мая в 14:38
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Авто

В Австралии никак не могут продать 4 тыс. побитых градом машин

В распоряжении компании из Австралии в общей сложности оказались 4 тыс. автомобилей, пострадавших в результате выпавшего града, размеры которого были сопоставимы с мячом для гольфа.
Tvoe-avto.com вчера в 04:16
31
Армия и оружие

Российские «Панцири» и «Тигры» заметили в Ливии

Lenta.ru вчера в 16:52
1,1K
Происшествия

Суд отменил продление ареста бывшего сенатора Арашукова

Ведомости 22 мая в 05:14
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Политика

ВЦИОМ прокомментировал данные Bloomberg о рейтинге Путина

Позитивная оценка работы российского президента Владимира Путина составляет 61-63%, уровень доверия 67-68%, электоральный рейтинг президента же последний раз ВЦИОМ давал в 2018 году, заявил РИА Новости глава ВЦИОМ Валерий Федоров, комментируя статью Блумберг.
РИА Новости вчера в 16:30
1,4K
Здоровье

У заразившихся коронавирусом обнаружили странные симптомы

В американском штате Нью-Йорк почти у ста детей выявили похожий на болезнь Кавасаки воспалительный синдром, предположительно связанный с коронавирусом.
Lenta.ru 00:16
Шоу-бизнес

Боня эмоционально ответила Инстасамке на обвинения в эскорте

ФАН вчера в 04:51
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Политика

Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса

Осенью 2020 года Россию может ожидать вторая волна распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 22 мая в 13:08
4,6K
Политика

Представители Украины не пришли на встречу Совбеза ООН по Крыму

Заседание проводилось по «формуле Арриа», позволяющей странам–членам СБ ООН обсуждать международные проблемы с участием дипломатов и представителей гражданского общества других стран.
Коммерсантъ вчера в 04:40
2,1K
Наука

Нейросеть научилась определять характер личности по фото

Российские математики и психологи разработали нейросеть, которая научилась угадывать некоторые черты характера людей по их фотографиям.
Москва 24 вчера в 21:03
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Здоровье

В Минздраве рассказали о мощности второй волны коронавируса

Главный инфекционист Минздрава оценила мощность второй волны коронавируса.
Российская газета вчера в 01:14
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Общество

Сенаторы предложили не допускать детей без прививок в школы и детсады

Не допускать детей без прививок в школы и детсады предложили в Совете Федерации. Сенаторы намерены разработать соответствующий законопроект.
BFM.ru вчера в 12:31
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Футбол

Кьеллини: я бы понял, если Бонуччи ушёл бы в «Реал», но «Милан»…

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини прокомментировал переход одноклубника Леонардо Бонуччи в «Милан» в 2017 году, откуда он вернулся в Турин всего через год.
Чемпионат вчера в 22:51
Кино

Темнокожий князь в сериале «Великая» возмутил русских зрителей

Общественный контроль 22 мая в 07:15
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Происшествия

В Казани собака насмерть загрызла пожилую хозяйку

В Казани собака загрызла 71-летнюю хозяйку. Об этом сообщает СК России по Республике Татарстан.
Газета.Ru вчера в 14:22
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Футбол

В АПЛ выявили два новых случая заражения коронавирусом

Два новых случая заражения коронавирусной инфекцией выявлены в Английской премьер-лиге (АПЛ), сообщает Sky Sports.
Газета.Ru вчера в 18:12
Футбол

Арсен Венгер не планирует возвращаться в «Арсенал»

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер дал понять, что не планирует снова возглавить «канониров».
Чемпионат вчера в 13:58
Наука

Создан бионический глаз, который лучше человеческого

Ученые из Гонконгского университета науки и технологий создали искусственный глаз, который может превзойти чувствительность настоящего.
МонаВиста вчера в 13:40
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