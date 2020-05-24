Политика
КоммерсантъКим Чен Ын предложил стратегию усиления ядерного сдерживания
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с чего всё началось
Глава КНДР Ким Чен Ын провел заседание Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи (ТПК), сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).РБКвчера в 19:51
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Ким Чен Ын впервые за 3 недели провел встречу по вопросам ядерного сдерживания
Газета.Ruвчера в 18:13
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Футбол
Футболист сборной Франции продал золотую медаль чемпионата мира-2018
Metaratings вчера в 06:09
Технологии
В Китае создали свой фоточувствительный материал для 7-нм техпроцесса
Дабы не зависеть от импортных поставок комплектующих, необходимых для производства микроэлектроники, китайские ученые и инженеры создали свой материал для переноса рисунка схемы на кремний, при этом китайский фоторезист пригоден для 7-нм техпроцесса.
Faktom вчера в 13:03
Общество
Сергей Цивилёв обратится к кузбассовцам по поводу коронавируса
Сегодня, 24 мая, к жителям Кемеровской области вновь обратится губернатор.
Московский комсомолец Кузбасс 01:14
Здоровье
Определен предупреждающий о высоком сахаре в крови внешний симптом
Медики объясняют это тем, что повышенный уровень глюкозы в крови влияет на потерю жидкости в организме.
Live24 вчера в 02:01
Политика
Трамп подтвердил, что США выходят из Договора по открытому небу
Президент США Дональд Трамп объявил о том, что Штаты покидают Договор по открытому небу.
Life.ru 21 мая в 13:18
Авто
КамАЗ начал испытывать новый самосвал К5
Новое камазовское семейство грузовиков К5 с кабиной совместного с Mercedes-Benz производства - это не только магистральные седельные тягачи и шасси, но и самосвалы, которые производитель сейчас активно испытывает перед запуском в серию.
Вести.Ru 22 мая в 05:38
Игры
Дополнительные активности добавили в первую Assassin’s Creed за 5 дней
Игромания.ру вчера в 09:10
Общество
Правительство выделило деньги на выплаты семьям с детьми
Как говорится в распоряжении правительства, на единовременные выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет выделили 197 млрд рублей.
НТВ вчера в 06:36
Авто
Новый Toyota Venza получил первый тюнинг
Не успела компания Toyota представить в Японии кроссовер Harrier четвёртого поколения (он же Venza в США), как тюнеры из Artisan Spirits анонсировали первый пакет доработок для модели.
За рулем Кубань 22 мая в 17:37
Шоу-бизнес
Пригожин ответил на критику Шнурова
Москва, 24 мая 2020, 07:18 — REGNUM Отвечая на критику российского музыканта Сергея Шнурова, продюсер Иосиф Пригожин призвал подписчиков не бить никого сапогами, взять себя в руки и быть добрее.
REGNUM 00:18
Здоровье
Названо условие остановки распространения коронавируса в России
«Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95%-ный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции», — цитирует «Парламентская газета» главного внештатного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико.
RT на русском вчера в 23:15
Армия и оружие
Российские «Панцири» и «Тигры» заметили в Ливии
Lenta.ru вчера в 16:52
Футбол
Деспотович попрощался с «Оренбургом»
28-летний сербский нападающий "Оренбурга" Джордже Деспотович покидает команду.
Sport.ru вчера в 07:28
Энергетика
Цена на нефть марки Brent снизилась почти на 5%
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, 22 мая. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив $31,84 за баррель.
RT на русском 22 мая в 01:09
Общество
NYT опубликовала на первой полосе имена жертв коронавируса в США
Американская газета The New York Times опубликовала на первой полосе воскресного номера вместо статей, фотографий или графики тысячу имен погибших в США от коронавируса, а также короткие некрологи.
Известия 01:23
Общество
Рейтинг правительства Японии упал до 27%
Токио, 24 мая 2020, 04:48 — REGNUM Рейтинг общественной поддержки правительства Японии во главе с премьер-министром Синдзо Абэ упал до 27%, сообщает газета Mainichi со ссылкой на данные соцопроса.
REGNUM вчера в 21:48
Финансы
Спекулянты «перевернулись» и теперь делают ставку на рост курса доллара
Нетто-короткая позиция по канадскому доллару продемонстрировала рост пятую неделю подряд и достигла 35 056 контрактов.
Profinance.ru 22 мая в 17:29
Происшествия
Задержан захватчик отделения банка в центре Москвы
Силовики в ходе штурма задержали злоумышленника, захватившего заложников в отделении банка в Москве.
Известия вчера в 10:10
Кино
Зрители «Бэтмена» Мэтта Ривза увидят «суровый Готэм» и эволюцию героев
Премьера боевика «Бэтмен», режиссером которого стал Мэтт Ривз, запланирована на 30 сентября 2021 года.
iReactor 22 мая в 07:44
Здоровье
В России выпущен первый и самый мощный препарат от COVID-19
В России успешно выпущен первый и самый мощный на этот момент препарат для лечения коронавируса.
Вести.Ru вчера в 14:28
Гаджеты
Пользователи смартфонов Samsung столкнулись с техническими сбоями
Пользователи смартфонов Samsung столкнулись с техническими сбоями.
ВладТайм вчера в 04:10
Общество
Жители Самары поддержали тульскую медсестру флешмобом
Медсестру из тульского инфекционного госпиталя поддержали жители Самары.
Тульская пресса вчера в 09:32
Космос
У Млечного Пути насчитали 150 необнаруженных галактик-спутников
N+1 21 мая в 07:14
Политика
Представители Украины не пришли на встречу Совбеза ООН по Крыму
Заседание проводилось по «формуле Арриа», позволяющей странам–членам СБ ООН обсуждать международные проблемы с участием дипломатов и представителей гражданского общества других стран.
Коммерсантъ вчера в 04:40
Политика
Советник президента США назвал Калининград «кинжалом в сердце Европы»
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен в интервью немецкому изданию Bild назвал российскую военную инфраструктуру в Калининградской области «кинжалом в сердце Европы».
Коммерсантъ вчера в 16:53
Общество
Названы регионы, преодолевшие пик эпидемии коронавируса
Эксперт отметил, что резкий спад коронавируса наблюдается только в столичном регионе, остальные регионы или на пике или он будет достигнут в ближайшие одну-две недели.
РИА Новости вчера в 21:53
Общество
В Екатеринбург доставили первую партию аппаратов ИВЛ, закупленную уральскими бизнесменами
Спецборт доставил из Китая в Екатеринбург 20 аппаратов ИВЛ, предназначенных для больниц Свердловской и Челябинской областей, сообщили в воскресенье журналистам в пресс-службе Фонда святой Екатерины.
ТАСС 01:34
Общество
Baza: Кадыров находится в тяжелом состоянии
Znak.com 22 мая в 12:20
Наука
Суперкомпьютер вычислил причину вымирания неандертальцев
iReactor 22 мая в 10:08
Шоу-бизнес
Юрий Лоза посоветовал обнищавшему Тарзану поработать санитаром
Музыкант и композитор Юрий Лоза нашел выход для «оставшегося без копейки» стриптизера Сергея Глушко, более известного под псевдонимом Тарзан.
Bimru.ru вчера в 01:04