с чего всё началось

Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые за три недели появился на публике.

Технологии В Китае создали свой фоточувствительный материал для 7-нм техпроцесса Дабы не зависеть от импортных поставок комплектующих, необходимых для производства микроэлектроники, китайские ученые и инженеры создали свой материал для переноса рисунка схемы на кремний, при этом китайский фоторезист пригоден для 7-нм техпроцесса.

Авто КамАЗ начал испытывать новый самосвал К5 Новое камазовское семейство грузовиков К5 с кабиной совместного с Mercedes-Benz производства - это не только магистральные седельные тягачи и шасси, но и самосвалы, которые производитель сейчас активно испытывает перед запуском в серию. 1

Общество Правительство выделило деньги на выплаты семьям с детьми Как говорится в распоряжении правительства, на единовременные выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет выделили 197 млрд рублей. 220

Авто Новый Toyota Venza получил первый тюнинг Не успела компания Toyota представить в Японии кроссовер Harrier четвёртого поколения (он же Venza в США), как тюнеры из Artisan Spirits анонсировали первый пакет доработок для модели.

Шоу-бизнес Пригожин ответил на критику Шнурова Москва, 24 мая 2020, 07:18 — REGNUM Отвечая на критику российского музыканта Сергея Шнурова, продюсер Иосиф Пригожин призвал подписчиков не бить никого сапогами, взять себя в руки и быть добрее. 174

Здоровье Названо условие остановки распространения коронавируса в России «Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95%-ный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции», — цитирует «Парламентская газета» главного внештатного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико. 557

Футбол Деспотович попрощался с «Оренбургом» 28-летний сербский нападающий "Оренбурга" Джордже Деспотович покидает команду.

Энергетика Цена на нефть марки Brent снизилась почти на 5% Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, 22 мая. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив $31,84 за баррель. 58

Общество NYT опубликовала на первой полосе имена жертв коронавируса в США Американская газета The New York Times опубликовала на первой полосе воскресного номера вместо статей, фотографий или графики тысячу имен погибших в США от коронавируса, а также короткие некрологи. 7

Общество Рейтинг правительства Японии упал до 27% Токио, 24 мая 2020, 04:48 — REGNUM Рейтинг общественной поддержки правительства Японии во главе с премьер-министром Синдзо Абэ упал до 27%, сообщает газета Mainichi со ссылкой на данные соцопроса. 1

Финансы Спекулянты «перевернулись» и теперь делают ставку на рост курса доллара Нетто-короткая позиция по канадскому доллару продемонстрировала рост пятую неделю подряд и достигла 35 056 контрактов.

Политика Советник президента США назвал Калининград «кинжалом в сердце Европы» Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен в интервью немецкому изданию Bild назвал российскую военную инфраструктуру в Калининградской области «кинжалом в сердце Европы». 3

Общество Названы регионы, преодолевшие пик эпидемии коронавируса Эксперт отметил, что резкий спад коронавируса наблюдается только в столичном регионе, остальные регионы или на пике или он будет достигнут в ближайшие одну-две недели. 225

Общество В Екатеринбург доставили первую партию аппаратов ИВЛ, закупленную уральскими бизнесменами Спецборт доставил из Китая в Екатеринбург 20 аппаратов ИВЛ, предназначенных для больниц Свердловской и Челябинской областей, сообщили в воскресенье журналистам в пресс-службе Фонда святой Екатерины. 1