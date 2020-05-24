с чего всё началось

Лидер КНДР Ким Чен Ын провел заседание Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи, на которой предложил стратегию усиления ядерного сдерживания при условии использования стратегических сил лишь «в случае крайней необходимости», передает северокорейское агентство ЦТАК.

Происшествия Появилось видео «покоса» травы сотрудниками МЧС маникюрными ножницами В интернете в пятницу, 22 мая, появилось видео, на котором сотрудники МЧС на территории пожарной части в Каргате в Новосибирской области подстригают траву ножницами. 76

Финансы Рынок акций откроет сессию пятницы движением вниз - ИК «Атон» Аналитики ИК "Атон" полагают, что в пятницу отечественный рынок акций откроет торговую сессию движением вниз, говорится в обзоре компании.

Общество В «Инвитро» оценили результаты тестирования на антитела к коронавирусу Не менее 14% россиян, сдавших тест в частной лаборатории "Инвитро" за последние четыре дня, имеют специфические антитела к вирусу SARS-CoV-2, возбудителю инфекции COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. 152

Общество Кадыров опубликовал видеообращение Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил мусульман с наступлением Ураза-байрама. Видеопоздравление он выложил в свой Telegram-канал. 564

Армия и оружие ВМС США испытали лазер против беспилотника Десантный корабль Военно-морских сил (ВМС) США USS Portland успешно испытал лазерное оружие высокой мощности, которое может уничтожать летательные аппараты в полете. 287

Авто Российские автокомпании потеряли в апреле 60% доходов Доходы российских автокомпаний в апреле сократились на 60% в годовом выражении. За месяц дилеры продали всего 53,3 тысячи автомобилей.

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Общество Познер высказался о причинах конфликта с Михалковым Москва, 23 мая 2020, 23:34 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал про причину конфликта с кинорежиссером Никитой Михалковым. 1K

Здоровье Доктор Мясников объяснил, как толковать статистику по коронавирусу Реальная статистика выявленных заражений в России на самом деле меньше официальных цифр, считает глава Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, врач Александр Мясников. 522

Политика В НАТО назвали условия возвращения США к Договору по открытому небу США снова войдут в Договор по открытому небу, если Россия позволит совершать полеты над Калининградом и близ границы с Грузией, приводит ТАСС заявление НАТО. 485

Политика ВЦИОМ прокомментировал данные Bloomberg о рейтинге Путина Ранее агентство Блумберг со ссылкой на ВЦИОМ опубликовало график, на котором показано снижение рейтинга Путина в апреле до 27%. 50

Экономика Богатейшие люди стали еще богаче Богатейшие люди планеты стали еще богаче — суммарное состояние 25 самых состоятельных человек за два месяца увеличилось на 255 миллиардов долларов. 48

Спорт Самая сексуальная спортсменка в мире показала фото после тренировки В 2017 году Шмидт, по мнению издания Busted Coverage, была признана самой сексуальной спортсменкой в мире.