Политика
КоммерсантъКим Чен Ын предложил стратегию усиления ядерного сдерживания
Лидер КНДР Ким Чен Ын провел заседание Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи, на которой предложил стратегию усиления ядерного сдерживания при условии использования стратегических сил лишь «в случае крайней необходимости», передает северокорейское агентство ЦТАК.
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Лидер КНДР Ким Чен Ын провел заседание Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи, на которой предложил стратегию усиления ядерного сдерживания при условии использования стратегических сил лишь «в случае крайней необходимости», передает северокорейское агентство ЦТАК.Коммерсантъ18:25
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Глава КНДР провел заседание Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи
Московский Комсомолец19:51
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 21:27, Ашберн
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