с чего всё началось

Политика ВЦИОМ прокомментировал данные Bloomberg о рейтинге Путина Позитивная оценка работы российского президента Владимира Путина составляет 61-63%, уровень доверия 67-68%, электоральный рейтинг президента же последний раз ВЦИОМ давал в 2018 году, заявил РИА Новости глава ВЦИОМ Валерий Федоров, комментируя статью Блумберг. 553

Общество В Раде считают, что причиной гибели депутата стало убийство Депутат Рады Сергей Шахов заявил, что не верит в версию самоубийства его коллеги из парламентской группы «Доверие» Валерия Давиденко, которого нашли в субботу мертвым в собственном киевском офисе.

Здоровье В Китае впервые не выявили случаев заражения коронавирусом за сутки Всего на материковой части КНР известно о 82 971 подтверждённом случае заражения новым типом коронавируса, 78 258 человек выписаны из больниц, 4634 скончались. 16

Путешествия Туроператоры сообщили о возможном продлении сезона в Турции Пик туристического сезона в Турции в этом году из-за пандемии сместится на осенние месяцы, он может быть продлен до декабря, заявил РИА Новости глава Ассоциации туроператоров страны (TURSAB) Фируз Баглыкайя. 8

Здоровье Коронавирус в Приморье был диагностирован 1646 раз — свежая статистика Как в воскресенье, 24 мая, рассказали в региональном оперштабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, за последние сутки ещё 51 человек заразился COVID-19.

Общество Эксперт предположила снижение пенсионного возраста в России Возраст выхода на пенсию в России могут снизить из-за сокращения рынка труда, заявила доцент кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ им Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева. 1,9K

Политика Иранский топливный танкер достиг вод Венесуэлы, несмотря на угрозы США Первый из пяти иранских танкеров с топливом приблизился в субботу к водам Венесуэлы, несмотря на предупреждение со стороны Вашингтона о возможности применения мер в отношении Ирана за поставку топлива в южноамериканскую страну. 13

Армия и оружие США бесят продажи оружия России на Ближнем Востоке Не секрет, что Соединенные Штаты раздражены влиянием России на Ближнем Востоке. Также американцев очень раздражают продажи нашего оружия.

Общество Познер высказался о причинах конфликта с Михалковым Москва, 23 мая 2020, 23:34 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал про причину конфликта с кинорежиссером Никитой Михалковым. 1K

Армия и оружие В Минобороны назвали число случаев коронавируса среди военных По данным министерства, в вузах Минобороны зарегистрировано 738 случаев заражения военнослужащих, в том числе курсантов и слушателей, а также 402 случая инфицирования гражданских сотрудников. 266

Здоровье Главный инфекционист спрогнозировала силу второй волны коронавируса Ранее Владимир Путин заявил, о возможности второй волны заболевания коронавирусной инфекцией в конце октября или ноябре. 779

Общество Более 50 тысяч москвичей проверились на антитела к коронавирусу Более 50 тысяч жителей Москвы обследовали на антитела к коронавирусу, сообщил глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун на онлайн-пресс-конференции. 994

Общество 2988 новых случаев Covid‑19 выявили в Москве В Москве за минувшие сутки выявили 2988 случаев заражения коронавирусной инфекцией, за весь период зарегистрировано 158 207 случаев, говорится в сообщении оперштаба по ситуации с коронавирусом в столице. 1K