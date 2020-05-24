Политика
Вести.RuКим Чен Ын провел партийное заседание после долгого отсутствия
Лидер КНДР Ким Чен Ын провел расширенное заседание Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи – правящей партии Северной Кореи. Были рассмотрены вопросы совершенствования ядерного сдерживания.
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Лидер КНДР Ким Чен Ын провел заседание Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи, на которой предложил стратегию усиления ядерного сдерживания при условии использования стратегических сил лишь «в случае крайней необходимости», передает северокорейское агентство ЦТАК.Коммерсантъ18:25
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Глава КНДР провел заседание Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи
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