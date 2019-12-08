Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) провела "крайне важное испытание" на космодроме Сохэ, сообщает РИА «Новости». Академия оборонных наук КНДР представила успешные результаты Центральному комитету Трудовой партии страны.

В КНДР прошли успешные испытания на полигоне Сохэ

Политика Кабмин ФРГ обсудит реакцию на убийство гражданина Грузии в Берлине Глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что правительство обсудит дальнейшие действия в отношении России в связи с появлением новых данных об убийстве гражданина Грузии в Берлине Она подчеркнула, что Москва должна "внести свой вклад" в расследование преступления.

Происшествия Сын Валерии прооперирован после ДТП Сын певицы Валерии Арсений Шульгин перенес операцию после ДТП, в которое попал под Санкт-Петербургом.

Армия и оружие Три ракеты запущены из сектора Газа по Израилю Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили в субботу три ракеты по Израилю, две из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол", сообщила армейская пресс-служба.

Культура Художник съел проданный за 120 тысяч долларов банан Работа Каттелана представляет собой банан, прикрепленный скотчем к стене. Она была продана коллекционеру из Франции за 120 тысяч долларов.

Происшествия На Украине объявлен день траура после пожара в Одессе Президент Украины Владимир Зеленский объявил 8 декабря днем траура в стране в связи с пожаром в одесском колледже, в результате которого погибли восемь человек.

Гаджеты Microsoft принудительно обновляет пользователей до Windows 10 Представители Microsoft объявили, что значимое обновление Windows 10 November 2019 Update (кодовое значение 1909) стартовало и будет распространяться для всех систем с версиями ОС 10 Home и Pro.