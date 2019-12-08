Политика

МИР 24МИР 24В КНДР прошли успешные испытания на полигоне Сохэ

Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) провела "крайне важное испытание" на космодроме Сохэ, сообщает РИА «Новости». Академия оборонных наук КНДР представила успешные результаты Центральному комитету Трудовой партии страны.
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