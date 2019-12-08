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МИР 24В КНДР прошли успешные испытания на полигоне Сохэ
Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) провела "крайне важное испытание" на космодроме Сохэ, сообщает РИА «Новости». Академия оборонных наук КНДР представила успешные результаты Центральному комитету Трудовой партии страны.
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Новый сопроводительный документ на автомобиль появится в России
В России изменится состав сопроводительной документации на автомобили в связи с введением экологического ГОСТа.
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В Нью-Йорке украли табличку с трогательным признанием Аскер-заде в любви Андрею Костину, стоящую 25 тыс. долларов.
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал своим самым непристойным поступком в жизни езду на велосипеде по тротуарам.
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Певица появилась на мероприятии без мужа Максима Галкина. В этот вечер ее поддержали родные и друзья.
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Кабмин ФРГ обсудит реакцию на убийство гражданина Грузии в Берлине
Глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что правительство обсудит дальнейшие действия в отношении России в связи с появлением новых данных об убийстве гражданина Грузии в Берлине Она подчеркнула, что Москва должна "внести свой вклад" в расследование преступления.
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Пресс-секретарь Зеленского рассказала об ожиданиях от саммита в Париже
Саммит в Париже в "нормандском формате" может оставить послевкусие разочарования, считает пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель.
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В Нижнем Новгороде задержали предполагаемого виновника ДТП с детьми
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Сын Валерии прооперирован после ДТП
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин перенес операцию после ДТП, в которое попал под Санкт-Петербургом.
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Россия не откажется от транзита газа через Украину, несмотря на строительство газопровода «Северный поток-2», сооружение которого близко к завершению.
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Сон забил роскошный гол в ворота «Бернли»
"Тоттенхэм" разгромил "Бернли" в матче 16-го тура АПЛ.Один из голов в этой встрече забил форвард хозяев Хын-Мин Сон.
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Художник съел проданный за 120 тысяч долларов банан
Работа Каттелана представляет собой банан, прикрепленный скотчем к стене. Она была продана коллекционеру из Франции за 120 тысяч долларов.
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В Якутске мужчина провалился в вентиляционную шахту с 10 этажа и выжил
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Раскрыты обстоятельства падения российской гимнастки с большой высоты
Тренер сорвавшейся с восьмиметровой высоты российской гимнастки Евгении Асоновой Елена Кустова раскрыла обстоятельства произошедшего.
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На Украине объявлен день траура после пожара в Одессе
Президент Украины Владимир Зеленский объявил 8 декабря днем траура в стране в связи с пожаром в одесском колледже, в результате которого погибли восемь человек.
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Microsoft принудительно обновляет пользователей до Windows 10
Представители Microsoft объявили, что значимое обновление Windows 10 November 2019 Update (кодовое значение 1909) стартовало и будет распространяться для всех систем с версиями ОС 10 Home и Pro.
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«Спартак» — «Ростов»: прогноз Константина Генича на матч Российской Премьер-Лиги
Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Спартак» — «Ростов» в 19-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.
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Розенстрайк нокаутировал Оверима за 4 секунды до конца боя
Бой продлился в течение всех пяти заявленных раундов и Розенстрайк отправил своего оппонента в нокаут за 4 секунды до конца последнего из них.
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Организаторы выставки живописи и графики «АРТ Екатеринбург», проходящей в уральской столице, листами бумаги заклеили интимные части женских тел, изображенные на некоторых картинах.