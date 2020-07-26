Побывавший в Южной Корее мужчина помещен на карантин в КНДР после обнаружения у него симптомов коронавирусной инфекции. Этот человек незаконно пересек военно-демаркационную линию между Югом и Севером Кореи 19 июля. Сейчас разыскивают тех, кто с ним контактировал.

В КНДР выявлен первый человек с симптомами коронавируса

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