Политика

ИзвестияИзвестияКим Чен Ын впервые не поздравил нацию с Новым годом

Лидер Корейской Народной Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын впервые с момента прихода к власти не обратился с новогодним поздравлением к нации.
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