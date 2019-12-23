Лидер Корейской Народной Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын впервые с момента прихода к власти не обратился с новогодним поздравлением к нации.

Ким Чен Ын впервые не поздравил нацию с Новым годом

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