Политика
ИзвестияКим Чен Ын впервые не поздравил нацию с Новым годом
Лидер Корейской Народной Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын впервые с момента прихода к власти не обратился с новогодним поздравлением к нации.
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Экономика
Экономисты оценили перспективы курса рубля в 2020 году
2020 год для рубля будет относительно спокойным, прогнозируют опрошенные РБК экономисты.
Спорт
Большунов вышел в лидеры общего зачета «Тур де Ски»
Происшествия
В Киеве в новогоднюю ночь произошла стрельба: Есть пострадавшие
В украинской столице в новогоднюю ночь произошла массовая драка с применением огнестрельного оружия.
Общество
Москвич выиграл в лотерею миллиард рублей
Происшествия
Уголовное дело заведено по факту нападения на пост ДПС в Магасе
По факту нападения на пост ДПС в столице Ингушетии Магасе возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СК по региону.
Общество
Трудовые книжки стали электронными
С нового года трудовые книжки станут электронными. Но при этом и бумажные еще останутся в ходу - по желанию работников.
Политика
Главный раввин Польши нашел оправдания для посла-антисемита
Главный раввин Польши Михаэль Шудрих и глава союза еврейских общин в Польше Клара Колодейская-Полтын нашли аргументы в поддержку бывшего посла Польши в гитлеровской Германии Юзефа Липского.
Происшествия
Полицейские на Урале застрелили пьяного мужчину, избившего жену
В городе Камышлов на юге Свердловской области полиция застрелила пьяного мужчину, который избил жену и набросился на сотрудников правоохранительных органов с монтировкой, передает РИА "Новости".
Общество
В Москве и Петербурге изменились правила парковки во дворах
В российских городах федерального значения — Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе — изменились правила парковки на территории дворов.
Общество
Почти шторм. МЧС предупреждает петербуржцев о сильном ветре
О предштормовом ветре 2 января предупреждает ГУ МЧС по городу.
Гаджеты
Пора в утиль: до завершения поддержки Windows 7 осталось две недели
14 января прекращается поддержка Windows 7. Это означает, что для операционной системы больше не будут выпускаться патчи и обновления безопасности.
Космос
Большое Красное Пятно Юпитера оказалось живучим
По мнению ученого, наблюдаемые изменения конфигурации атмосферного антициклона связаны со слиянием с более мелкими вихревыми образованиями, при которых возникают точки застоя, в которых скорость потока сначала резко снижается, а затем возрастает.
Кино
Российский кинопрокат возглавил «Холоп»
Происшествия
В новогоднюю ночь в Москве похитили 7-летнюю девочку
В Москве 31 декабря похитили 7-летнюю девочку. Об этом сообщается на сайте МВД.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов
Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов. Она показала свою сдувшуюся грудь в Instagram.
Экономика
В РФ поднялись минимальные розничные цены на водку и коньяк
С 1 января 2020 года в России повышаются минимальные розничные цены на водку, коньяк и бренди.
Общество
Запрет на выгул опасных собак без намордника вступил в силу
Запрет на выгул без поводка и намордника собак, внесенных в перечень потенциально опасных, вступил в силу в России в среду, 1 января.
Общество
В России вступает в силу закон о любительском рыболовстве
Федеральный закон "О рыболовстве", определяющий правила любительского рыболовства на водоемах общего пользования, вступает в силу с 1 января 2020 года.
Экономика
ЦБ начнет брать с банков комиссию за переводы по номеру телефона
Центробанк РФ c 1 января начнет взимать c банков плату за использование Системы быстрых платежей (СБП).
Политика
Меркель в новогоднем обращении высказалась за укрепление Европы
Меркель напомнила, что благополучие и безопасность Европы зависят в том числе и от благополучия соседних стран, включая африканские.
Общество
В Латвии отменили присвоение статуса неграждан русским детям
В Латвии вступил в силу закон, отменяющий автоматическое присвоение новорожденным статуса неграждан. Об этом сообщает «Sputnik Латвия».
Хоккей
Сборная России разгромила Германию на молодежном чемпионате мира
Сборная России по хоккею победила команду Германии в заключительном матче группового этапа молодежного чемпионата мира (игроки не старше 20 лет), который проходит в Чехии.
Транспорт
Проезд в общественном транспорте Петербурга подорожал
1 января 2020 года вступили в силу «транспортная» реформа и новые повышенные тарифы на оплату проезда.
Происшествия
На кировского депутата, подозреваемого в убийстве собак, завели дело
Следователи возбудили уголовное дело в отношении депутата законодательного собрания Кировской области, который подозревается в убийстве двух собак, сообщает СУСК по региону.
Политика
Лукашенко поручил найти альтернативу поставкам нефти из России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшее время закончить переговоры с Россией о поставках нефти, заявил глава концерна "Белнефтехим" Андрея Рыбакова.
Политика
«Нафтогаз» объявил о завершении отделения оператора ГТС Украины
«Нафтогаз» полностью завершил отделение оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины от своей структуры.