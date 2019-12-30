Политика
ИзвестияКим Чен Ын впервые не поздравил нацию с Новым годом
Лидер Корейской Народной Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын впервые с момента прихода к власти не обратился с новогодним поздравлением к нации.
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Здоровье
В Китае распространяется неизвестная пневмония
В Китае распространяется неизвестная пневмония. За декабрь в городе Ухань выявлено 27 случаев вирусной пневмонии/легочного заражения.
Гаджеты
Xiaomi выпустит обновленную версию популярного Redmi Note 8
По словам инсайдера Мукул Шармы, который является проверенным источником, китайский гигант Xiaomi готовит новую модификацию смартфона Redmi Note 8. Ожидается, что компания его выпустит уже в ближайшее время.
Кино
Стал известен сюжет новой части истории о Гарри Поттере
Предполагается, что новый фильм станет началом сериала, в основу которого ляжет повествование о жизни младшего сына Гарри Поттера по имени Альбус Северус.
Спорт
Большунов вышел в лидеры общего зачета «Тур де Ски»
Политика
Путин и Зеленский провели телефонный разговор
Происшествия
Найдена девочка, которую увели от дома в Москве
Общество
Россия переходит на электронные трудовые книжки
Сегодня, 1 января, в России вступил в силу закон о введении электронного документооборота в сфере трудоустройства — начинается переход на использование электронных трудовых книжек, сообщает ИА REGNUM.
Политика
Путин присвоил звание генерала главе ФССП
Президент России Владимир Путин присвоил первое звание генерала в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) ее главе Дмитрию Аристову.
Политика
Новогоднее обращение Порошенко высмеяли в Сети
Энергетика
Правительство Белоруссии с 1 января повышает цены на услуги ЖКХ
Цена на газ для обладателей приборов учёта при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов составит в отопительный период с 1 января по 31 мая включительно — 0,1205 бел. руб. за кубометр, что на 5,4% больше нынешнего тарифа и в долларовом эквиваленте составляет примерно $0,6.
Общество
Москвич выиграл в лотерею миллиард рублей
Футбол
«Челси» предложил за Чалова 20 млн фунтов
Отмечается, что «Челси» сосредоточился на переходе Федора Чалова. Лондонцы предложили за его переход 20 млн фунтов.
Футбол
Рагнар Сигурдссон покинул «Ростов»
Исландский защитник Рагнар Сигурдссон покинул ФК «Ростов», сообщает пресс-служба южан.
Футбол
Медведев: «Если „Зенит“ выиграет РПЛ, Семак продолжит работу в клубе»
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поговорил о будущем главного тренера Сергея Семака.
Политика
Лукашенко поручил найти альтернативу поставкам нефти из России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшее время закончить переговоры с Россией о поставках нефти, заявил глава концерна "Белнефтехим" Андрея Рыбакова.
Общество
В России снизился порог для беспошлинных интернет-покупок за рубежом
С 1 января 2020 года в России изменилась норма закона, регламентирующая беспошлинные интернет-покупки в зарубежных магазинах.
Общество
Закон о любительском рыболовстве вступил в силу с 1 января
Вступил в силу закон о любительском рыболовстве, который предусматривает бесплатную рыбалку на водных объектах общего пользования.
Шоу-бизнес
Наталья Водянова выходит замуж за миллиардера Антуана Арно
Всемирно известная супермодель Наталья Водянова выходит замуж за одного из богатейших людей планеты Антуана Арно.
Шоу-бизнес
На Ксению Собчак подали в суд за хамство
Оскорбленный высказываниями Собчак адвокат Марк Фейгин подал в суд и на нее, и на журналиста Анатолия Шария.
Происшествия
В Волгоградской области автомобиль сбил семью с ребенком
Мужчина и женщина с 12-летним ребенком под Волгоградом переходили дорогу в неположенном месте, их сбила машина, взрослые погибли, сообщили РИА Новости в управлении МВД по региону.
Армия и оружие
Белоруссия решила провести совместные учения с НАТО
Космос
Лучшие космические снимки 2019 года
Уходящий 2019 год оказался весьма примечательным в плане космических фотографий.
Гаджеты
Процессор AMD Ryzen Threadripper 3980X с 48 ядрами все же будет выпущен
Представляя процессоры Ryzen Threadripper 3970X и 3960X, компания AMD пообещала в 2020 году выпустить флагманскую модель HEDT для платформы TRX40, которая будет носить обозначение Ryzen Threadripper 3990X.
Армия и оружие
Daily Mail признала танк Т-14 «Армата» идеальным
Российский танк Т-14 на платформе «Армата» станет не только самой идеальной бронированной машиной, но и первым в мире танком с туалетом на борту, пишет Daily Mail.
Футбол
«Лестер» на выезде разгромил «Ньюкасл» в матче чемпионата Англии
Футболисты "Лестера" на выезде разгромили "Ньюкасл" в матче 21-го тура чемпионата Англии.
Происшествия
На Урале полицейский застрелил напавшего на него мужчину
В городе Камышлове Свердловской области полицейский застрелил нетрезвого мужчину, который напал на него с монтировкой.
Космос
На МКС отправят инкубатор с каннабисом
Агрономы отправят в космос растительные культуры конопли, легальный штамм каннабиса с низким содержанием соединения ТГК.
Здоровье
Бочаров проверил строительство корпуса онкодиспансера в Волгограде
Сегодня глава региона Андрей Бочаров посетил областной онкологический диспансер, чтобы проинспектировать ход модернизации медучреждения, а также строительство его нового корпуса.