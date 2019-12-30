Политика
РИА НовостиКим Чен Ын впервые не выступил с новогодним обращением к нации
Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые с момента прихода к власти не стал выпускать отдельное новогоднее обращение к нации. Вместо новогоднего обращения рано утром 1 января Ким Чен Ын выступил с докладом по итогам четырех дней пленарного заседания Центрального комитета Трудовой партии КНДР.
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Происшествия
Против кировского депутата возбудили уголовное дело за убийство собак
Следственный комитет Кировской области возбудил уголовное дело в отношении одного из депутатов областного Законодательного собрания по факту убийства двух собак, принадлежащих местному жителю, сообщается на сайте ведомства в среду, 1 января.
Кино
Netflix назвал самые популярные фильмы и сериалы 2019 года
Авто
Компания Suzuki обновила кроссовер Ignis
Японская компания Suzuki разработала новую версию кроссовера Ignis.
Происшествия
Полицейские на Урале застрелили напавшего на них мужчину
Полицейские в небольшом городе Камышлов на юге Свердловской области застрелили пьяного молодого человека, набросившегося на них с монтировкой, сообщил в среду журналистам руководитель пресс-службы областного управления МВД Валерий Горелых.
Общество
«Первый канал» отключил комментарии к новогоднему обращению Путина
Пользователи социальных сетей обратили внимание, что госканала, такие как «Первый канал» и «Россия 24» скрыли комментарии и счетчик лайков/дизлайков к новогоднему видеообращения президента России Владимира Путина, сообщает Znak.com.
Авто
Kia сертифицировала кроссовер Kia XCeed в России
Компания KIA расширила действующее Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на семейство KIA Ceed новым кроссовером XCeed.
Общество
Москвич выиграл в лотерею миллиард рублей
Общество
Папа Римский извинился за то, что ударил женщину
Ранее ИА REGNUM сообщало о женщине, которую оттолкнул и ударил по руке папа Римский на площади Святого Петра в Ватикане.
Армия и оружие
Автоматы нового поколения АК-12 поступят на вооружение в ЗВО
РИА "Новости" Около тысячи новейших автоматов Калашникова АК-12 поступит на вооружение танковой армии Западного военного округа в новом году.
Общество
Более 1 млн человек приняли участие в акции протеста в Гонконге
Происшествия
В Саратове студент расстрелял не пропустившую его машину с ребенком
Как сообщило управление МВД по региону, пострадавший ехал с женой и ребенком из магазина и не пропустил другую машину По данным ведомства, обиженный водитель стал преследовать семью, а потом открыл огонь из пистолета о машине.
Политика
Сотрудники Sputnik в Эстонии уволились из-за давления властей
С 1 января 2020 года сотрудники эстонского бюро агентства "Спутник", которое принадлежит МИА "Россия сегодня", вынуждены были разорвать трудовые отношения с этой организацией из-за давления властей.
Происшествия
Источник рассказал об обысках в домах напавших на пост ДПС в Магасе
Правоохранители Ингушетии в ночь на 1 января провели обыски в домах двоих напавших на пост ДПС в Магасе.
Происшествия
Найдена девочка, которую увели от дома в Москве
Авто
67% жителей России не могут купить новый автомобиль
Агентство «Автостат» и издание «За рулем» рассказали, на сколько текущая экономическая ситуация в нашей стране влияет на планы россиян приобрести новый автомобиль.
Политика
Россия и Украина подписали соглашения по транзиту газа
С сегодняшнего дня документы приобретают юридическую силу и обеспечивают транзит российского газа через Украину после 31 декабря 2019 года, добавил глава «Газпрома».
Наука
Следы упавшего 780 тыс. лет назад астероида нашли в Лаосе
Армия и оружие
На Украине заявили о ранении военного в Донбассе 1 января
На Украине силовики заявили, что зафиксировали два обстрела своих позиций в Донбассе.
Армия и оружие
В Донбассе 5 боевиков ВСУ погибли в новогоднюю ночь от пьянства
Небоевые потери украинских вооруженных формирований в Донбассе в новогоднюю ночь составили пять убитых и шесть раненых.
Футбол
ФИФА может изменить правило определения офсайда
Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает возможность изменения правила фиксации положения «вне игры».
Общество
Порог для беспошлинных зарубежных интернет-покупок снизился с 1 января
С 1 января 2020 года снизился порог стоимости для беспошлинных интернет-покупок из-за рубежа.
Энергетика
На Украине начали действовать новые цены на газ для населения
Гарантированная и рыночная цены на газ для населения начали действовать на Украине.
Общество
В Киеве проходит традиционное шествие в честь Бандеры
Шествие в честь 111-й годовщины рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры началось в центре Киева, трансляция ведется в YouTube.
Здоровье
В Башкирии появятся восемь новых вертолетных площадок санавиации
Глава Минздрава Башкирии сообщил, что в 2019 году Корпорация развития республики сдала одну вертолетную площадку в Уфе — на территории республиканского клинического перинатального центра.
Политика
«Нафтогаз» объявил о завершении отделения оператора ГТС Украины
«Нафтогаз» полностью завершил отделение оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины от своей структуры.
Политика
На Украине заявили о «кризисных явлениях» в ГБР
Государственное бюро расследований (ГБР) заявило о «кризисных явлениях» в своей деятельности.