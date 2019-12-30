Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые с момента прихода к власти не стал выпускать отдельное новогоднее обращение к нации. Вместо новогоднего обращения рано утром 1 января Ким Чен Ын выступил с докладом по итогам четырех дней пленарного заседания Центрального комитета Трудовой партии КНДР.

Ким Чен Ын впервые не выступил с новогодним обращением к нации

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