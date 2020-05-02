с чего всё началось

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике, посетив церемонию открытия Сунчхонского завода удобрений. Об этом сообщило в субботу Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике

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