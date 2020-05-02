Общество

ТАССТАССКим Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике, посетив церемонию открытия Сунчхонского завода удобрений. Об этом сообщило в субботу Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Читать в источнике
Комментировать193
с чего всё началось
Северокорейский лидер Ким Чен Ын впервые за последние 20 дней появился на публике, сообщает
 южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на государственные СМИ КНДР.
РБК17:24

Подробнее о событии

СМИ сообщили о первом за 20 дней появлении Ким Чен Ына на публике

РБК18:16

СМИ сообщили о появлении Ким Чен Ына на публике

Коммерсантъ18:01

Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике

ТАСС17:14

СМИ: Ким Чен Ын появился на публике впервые за 20 дней

Московский Комсомолец17:32

Ким Чен Ын появился перед публикой впервые с 12 апреля

Вести.Ru17:25

СМИ: Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике

RT на русском17:44

Ким Чен Ын впервые за 20 дней объявился на публике

РИА Новости17:13
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 18:38, Ашберн
Политика

Трамп: Надеюсь, коронавирус убьет в США менее 100 тысяч человек

Президент США Дональд Трамп, выступая в Белом доме, надеется, что от коронавируса в стране умрет менее 100 тысяч человек.
Российская газета 18:12
Футбол

Погребняк рассказал, купил ли «Зенит» матч у «Баварии» в 2008 году

Нападающий Павел Погребняк в интервью РИА Новости отреагировал на слухи о том, что матч санкт-петербургского "Зенита" с мюнхенской "Баварией" в полуфинале Кубка УЕФА-2007/08 мог быть договорным.
Sport.ru 11:14
Политика

Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

Газета.Ru 09:03
8,4K
Общество

Собянин рассказал, когда в Москве могут снять ограничения

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вопрос о снятии ограничений по коронавирусу в городе будет рассмотрен после майских праздников.
Московский Комсомолец вчера в 13:43
170
Транспорт

Метрополитен Москвы закроет вестибюли 45 станций из-за низкой загрузки

Московский метрополитен закроет еще 45 вестибюлей станций из-за низкой загрузки, сообщается на сайте столичной подземки.
РБК 16:09
272
Футбол

Невилл: Роналду провел много лет на высоком уровне

Уверен, португалец хочет стать величайшим игроком в истории. Думаю, он хочет превзойти результат Пеле по забитым мячам.
Газета.Ru 13:45
Происшествия

СМИ назвали суицид причиной смерти главы нижегородского ГИБДД

Начальник Госавтоинспекции Нижегородской области Павел Ржевский покончил с собой, сообщило издание NN.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 29 апреля в 16:03
108
Кино

Киновселенная Человека-паука от Sony получила собственное название

Discover24 14:30
Происшествия

Дочь пенсионера из Москвы, которого бросили с коронавирусом у подъезда, пожалуется в СК

Как рассказал Прянишников, дочь пенсионера подготовила жалобы в разные ведомства.
ТАСС 16:06
27
Авто

Падение продаж легковых автомобилей в России может составить 30%

Продажи новых легковых автомобилей в России в 2020 году на фоне пандемии коронавируса и снижения цен на нефть могут упасть на 30% – до 1,14 млн единиц.
Автоновости дня 29 апреля в 01:32
129
Происшествия

Высокопоставленный подмосковный полицейский задержан за взятку

Замначальника управления МВД по Воскресенску задержан за получение взятки.
Российская газета 16:10
29
Футбол

Триппьера могут дисквалифицировать за нарушение правил ставок

Речь идёт о ставках на переход Триппьера из «Тоттенхэма» в «Атлетико» - футболист мог раскрыть данные, что позволило другим лицам на этом заработать.
Евро-футбол.ру 12:16
Здоровье

Петербуржцев предупреждают о коварстве бессимптомного коронавируса

Главный врач клинической инфекционной больницы имени С. П. Боткина Денис Гусев рассказал о том, что бессимптомное течение коронавирусной инфекции весьма коварно и опасно.
Санкт-Петербургские ведомости вчера в 05:50
1
Политика

Кабмин запретил госзакупки ряда иностранных промышленных товаров

Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление о запрете покупать через госзакупки ряд промышленных товаров из других стран, кроме государств ЕАЭС.
RT на русском 10:39
395
Общество

Попова допустила усиление режима самоизоляции после майских праздников

Нарушение режима самоизоляции на майских праздниках может привести к ужесточению мер.
Российская газета 10:34
1,9K
Политика

Андрей Белоусов назначен исполняющим обязанности премьера

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому первый вице-премьер Андрей Белоусов назначен исполняющим обязанности премьера.
ПолитРоссия вчера в 13:09
87
Футбол

Смертин о 3:2 с Францией в 1999-м: «Нам повезло. Игра хорошая, но не преувеличиваю заслуги»

Бывший полузащитник сборной России Алексей Смертин вспомнил выездной матч против команды Франции (3:2) в 1999 году в рамках отбора на Евро-2000.
Sports.ru 16:17
Экономика

В России с 1 мая вступает в силу ряд новых законов

Специалисты проведут индексацию. На территории России с 1 мая в силу вступит ряд законодательных норм. Об этом сообщает «РИА Новости».
Мой Брянск 04:42
12
Армия и оружие

Avia.pro: «Панцири-С» и С-300 в Сирии не засекают израильских ракет

Недвижимость.RU вчера в 15:52
224
Политика

Премьер Мишустин заразился коронавирусом

Фото: kremlin.ru Премьер-министр России Михаил Мишустин заразился коронавирусом, тесты дали положительный результат.
Legal.Report вчера в 12:53
117
Футбол

Хесе станет чемпионом Франции, сыграв минуту за «ПСЖ»

Согласно правилам чемпионата Франции, игрок, который провел на поле хотя бы минуту, имеет право быть чемпионом и получить медаль.
Sports.ru 17:21
Происшествия

В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам

В Новосибирске уволили сотрудницу полиции за то, что она требовала от подчиненных выполнения плана по штрафам за нарушение карантина, сообщили РИА Новости в региональном ГУ МВД.
РИА Новости вчера в 09:02
995
Политика

Мишустин все время находится на связи, заявила Попова

Премьер-министр Михаил Мишустин, заразившийся коронавирусной инфекцией, все время находится на связи с коллегами.
Деловое.ТВ 14:15
37
Общество

Жена Овечкина сообщила о смерти своего дедушки от коронавируса

РБК 17:07
Гаджеты

Xiaomi обвинили в слежке за пользователями смартфонов

В Xiaomi назвали информацию "досадным непониманием". Китайскую компанию Xiaomi заподозрили в сборе данных пользователей смартфонов.
Деловое.ТВ 11:57
33
Общество

Массовое скопление, кальян, общепит. У «Газпром Арены» открылась мекка ковид-диссидентов

Фонтанка.Ру 18:10
Шоу-бизнес

Степаненко рассказала о скандалах с Петросяном

Степаненко заявила, что скандальных разбирательств могло бы и не быть, если бы Петросян повел себя иначе после развода.
РИА Новости 05:58
3
Футбол

«Любой российский клуб будет готов пригласить Карреру». Интервью Марко Трабукки

Гостем прямого эфира на канале «СЭ» в YouTube стал известный агент Марко Трабукки, который в свое время активно помогал бывшему итальянскому главному тренеру «Спартака».
Спорт-Экспресс 09:45
Гаджеты

Игровые смартфоны Black Shark 3 и Black Shark 3 Pro поступят на европейский рынок 8 мая

3DNews 07:00
Авто

Новый субкомпактный пикап от Ford получит имя Maverick

В Европе в 1990-х годах, Ford использовал имя Maverick для своего внедорожника, построенного на базе Nissan Terrano II, а затем в 2000-х годах он снова воскресил имя для кроссовера Escape первого поколения.
CarsWeek.ru 06:10
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное