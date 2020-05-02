Общество
ТАССКим Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике
Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике, посетив церемонию открытия Сунчхонского завода удобрений. Об этом сообщило в субботу Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
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Политика
Трамп: Надеюсь, коронавирус убьет в США менее 100 тысяч человек
Президент США Дональд Трамп, выступая в Белом доме, надеется, что от коронавируса в стране умрет менее 100 тысяч человек.
Российская газета 18:12
Футбол
Погребняк рассказал, купил ли «Зенит» матч у «Баварии» в 2008 году
Нападающий Павел Погребняк в интервью РИА Новости отреагировал на слухи о том, что матч санкт-петербургского "Зенита" с мюнхенской "Баварией" в полуфинале Кубка УЕФА-2007/08 мог быть договорным.
Sport.ru 11:14
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Газета.Ru 09:03
Общество
Собянин рассказал, когда в Москве могут снять ограничения
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вопрос о снятии ограничений по коронавирусу в городе будет рассмотрен после майских праздников.
Московский Комсомолец вчера в 13:43
Транспорт
Метрополитен Москвы закроет вестибюли 45 станций из-за низкой загрузки
Московский метрополитен закроет еще 45 вестибюлей станций из-за низкой загрузки, сообщается на сайте столичной подземки.
РБК 16:09
Футбол
Невилл: Роналду провел много лет на высоком уровне
Уверен, португалец хочет стать величайшим игроком в истории. Думаю, он хочет превзойти результат Пеле по забитым мячам.
Газета.Ru 13:45
Происшествия
СМИ назвали суицид причиной смерти главы нижегородского ГИБДД
Начальник Госавтоинспекции Нижегородской области Павел Ржевский покончил с собой, сообщило издание NN.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 29 апреля в 16:03
Происшествия
Дочь пенсионера из Москвы, которого бросили с коронавирусом у подъезда, пожалуется в СК
Как рассказал Прянишников, дочь пенсионера подготовила жалобы в разные ведомства.
ТАСС 16:06
Авто
Падение продаж легковых автомобилей в России может составить 30%
Продажи новых легковых автомобилей в России в 2020 году на фоне пандемии коронавируса и снижения цен на нефть могут упасть на 30% – до 1,14 млн единиц.
Автоновости дня 29 апреля в 01:32
Происшествия
Высокопоставленный подмосковный полицейский задержан за взятку
Замначальника управления МВД по Воскресенску задержан за получение взятки.
Российская газета 16:10
Футбол
Триппьера могут дисквалифицировать за нарушение правил ставок
Речь идёт о ставках на переход Триппьера из «Тоттенхэма» в «Атлетико» - футболист мог раскрыть данные, что позволило другим лицам на этом заработать.
Евро-футбол.ру 12:16
Здоровье
Петербуржцев предупреждают о коварстве бессимптомного коронавируса
Главный врач клинической инфекционной больницы имени С. П. Боткина Денис Гусев рассказал о том, что бессимптомное течение коронавирусной инфекции весьма коварно и опасно.
Санкт-Петербургские ведомости вчера в 05:50
Политика
Кабмин запретил госзакупки ряда иностранных промышленных товаров
Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление о запрете покупать через госзакупки ряд промышленных товаров из других стран, кроме государств ЕАЭС.
RT на русском 10:39
Общество
Попова допустила усиление режима самоизоляции после майских праздников
Нарушение режима самоизоляции на майских праздниках может привести к ужесточению мер.
Российская газета 10:34
Политика
Андрей Белоусов назначен исполняющим обязанности премьера
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому первый вице-премьер Андрей Белоусов назначен исполняющим обязанности премьера.
ПолитРоссия вчера в 13:09
Футбол
Смертин о 3:2 с Францией в 1999-м: «Нам повезло. Игра хорошая, но не преувеличиваю заслуги»
Бывший полузащитник сборной России Алексей Смертин вспомнил выездной матч против команды Франции (3:2) в 1999 году в рамках отбора на Евро-2000.
Sports.ru 16:17
Экономика
В России с 1 мая вступает в силу ряд новых законов
Специалисты проведут индексацию. На территории России с 1 мая в силу вступит ряд законодательных норм. Об этом сообщает «РИА Новости».
Мой Брянск 04:42
Армия и оружие
Avia.pro: «Панцири-С» и С-300 в Сирии не засекают израильских ракет
Недвижимость.RU вчера в 15:52
Политика
Премьер Мишустин заразился коронавирусом
Фото: kremlin.ru Премьер-министр России Михаил Мишустин заразился коронавирусом, тесты дали положительный результат.
Legal.Report вчера в 12:53
Футбол
Хесе станет чемпионом Франции, сыграв минуту за «ПСЖ»
Согласно правилам чемпионата Франции, игрок, который провел на поле хотя бы минуту, имеет право быть чемпионом и получить медаль.
Sports.ru 17:21
Происшествия
В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам
В Новосибирске уволили сотрудницу полиции за то, что она требовала от подчиненных выполнения плана по штрафам за нарушение карантина, сообщили РИА Новости в региональном ГУ МВД.
РИА Новости вчера в 09:02
Политика
Мишустин все время находится на связи, заявила Попова
Премьер-министр Михаил Мишустин, заразившийся коронавирусной инфекцией, все время находится на связи с коллегами.
Деловое.ТВ 14:15
Гаджеты
Xiaomi обвинили в слежке за пользователями смартфонов
В Xiaomi назвали информацию "досадным непониманием". Китайскую компанию Xiaomi заподозрили в сборе данных пользователей смартфонов.
Деловое.ТВ 11:57
Общество
Массовое скопление, кальян, общепит. У «Газпром Арены» открылась мекка ковид-диссидентов
Фонтанка.Ру 18:10
Шоу-бизнес
Степаненко рассказала о скандалах с Петросяном
Степаненко заявила, что скандальных разбирательств могло бы и не быть, если бы Петросян повел себя иначе после развода.
РИА Новости 05:58
Футбол
«Любой российский клуб будет готов пригласить Карреру». Интервью Марко Трабукки
Гостем прямого эфира на канале «СЭ» в YouTube стал известный агент Марко Трабукки, который в свое время активно помогал бывшему итальянскому главному тренеру «Спартака».
Спорт-Экспресс 09:45
Гаджеты
Игровые смартфоны Black Shark 3 и Black Shark 3 Pro поступят на европейский рынок 8 мая
3DNews 07:00
Авто
Новый субкомпактный пикап от Ford получит имя Maverick
В Европе в 1990-х годах, Ford использовал имя Maverick для своего внедорожника, построенного на базе Nissan Terrano II, а затем в 2000-х годах он снова воскресил имя для кроссовера Escape первого поколения.
CarsWeek.ru 06:10